Путин выразил соболезнования в связи со смертью историка Медведева
Президент Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью историка Роя Медведева, подчеркнув его неизменную верность убеждениям и значительный вклад в изучение отечественной истории.
Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной историка Роя Медведева. Телеграмма президента размещена на официальном сайте Кремля.
В телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, президент подчеркнул, что Медведев был известным писателем, публицистом и общественным деятелем, а его литературные произведения были посвящены важным периодам российской истории.
Путин отдельно отметил неизменную приверженность Медведева своим убеждениям и принципам, назвав это достойным искреннего уважения.
«Примите глубокие соболезнования в связи с тяжелой утратой – кончиной Роя Александровича Медведева», – говорится в телеграмме.
Президент добавил, что светлая память о Медведеве как о замечательном, неординарном человеке навсегда останется в сердцах его близких, друзей и коллег.
Рой Медведев скончался утром 13 февраля на 101-м году жизни. По предварительной информации, причиной смерти стала сердечная недостаточность.
Как писала газета ВЗГЛЯД, церемония прощания с историком Роем Медведевым состоится 17 февраля в морге в Одинцове, после чего его тело будет кремировано.