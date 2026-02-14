Путин выразил соболезнования в связи со смертью историка Медведева

Tекст: Денис Тельманов

Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной историка Роя Медведева. Телеграмма президента размещена на официальном сайте Кремля.

В телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, президент подчеркнул, что Медведев был известным писателем, публицистом и общественным деятелем, а его литературные произведения были посвящены важным периодам российской истории.

Путин отдельно отметил неизменную приверженность Медведева своим убеждениям и принципам, назвав это достойным искреннего уважения.

«Примите глубокие соболезнования в связи с тяжелой утратой – кончиной Роя Александровича Медведева», – говорится в телеграмме.

Президент добавил, что светлая память о Медведеве как о замечательном, неординарном человеке навсегда останется в сердцах его близких, друзей и коллег.

Рой Медведев скончался утром 13 февраля на 101-м году жизни. По предварительной информации, причиной смерти стала сердечная недостаточность.

Как писала газета ВЗГЛЯД, церемония прощания с историком Роем Медведевым состоится 17 февраля в морге в Одинцове, после чего его тело будет кремировано.