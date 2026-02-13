Европейские политики не будут участвовать в создании единой архитектуры европейской безопасности, хотя именно этого ждут их избиратели и именно это объективно нужно сейчас большой Европе, включающей Россию.5 комментариев
Определены дата и место прощания с историком Роем Медведевым
Прощание с Роем Медведевым решили провести 17 февраля в Одинцове
Церемония прощания с известным историком Роем Медведевым состоится 17 февраля в морге в Одинцове, после чего его тело будет кремировано, сообщила невестка историка Светлана Медведева.
Прощание с российским историком Роем Медведевым пройдет 17 февраля в морге в Одинцове, передает ТАСС.
Невестка историка Светлана Медведева сообщила, что после церемонии тело будет отправлено на кремацию. Дальнейшие детали, связанные с прощанием и похоронами, будут объявлены позже.
Историк и публицист родился в 1925 году в Тифлисе (ныне Тбилиси, Грузия), происходил из семьи армейского политработника и виолончелистки, а его брат-близнец Жорес был известным биохимиком и диссидентом.
Медведев окончил философский факультет Ленинградского университета, работал учителем и директором школы, а затем занялся научной деятельностью. В 1959 году вступил в КПСС, но был исключен за критику сталинизма, после чего продолжил заниматься общественной деятельностью и издавал самиздатский журнал.
В 1970-х годах его работы публиковались за рубежом, а в 1989 году он был восстановлен в партии. Медведев стал народным депутатом СССР, входил в комитет по законодательству и был членом Центрального комитета КПСС. На V Съезде народных депутатов в 1991 году выступил против запрета компартии и не признал роспуск съезда.
После распада СССР возглавил Социалистическую партию трудящихся и участвовал в создании блока «Отечество», однако не прошел в Государственную думу. В последние годы продолжал публиковать историко-публицистические книги и был награжден премией ФСБ и Почетной грамотой правительства РФ.
Российский историк Рой Медведев скончался дома в возрасте 100 лет. Предположительной причиной смерти стала сердечная недостаточность.