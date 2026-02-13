Песков заявил о координации внешней политики России и Белоруссии

Tекст: Дарья Григоренко

Песков прокомментировал возможность представления Минском интересов России на международных площадках, например, в «Совете мира». Он подчеркнул: «В целом формат Союзного государства подразумевает координацию по самому широкому кругу вопросов, в том числе и внешнеполитическим. И эта внешнеполитическая координация, она сохраняется», передает РИА «Новости».

Лидер Либерально-демократической партии Белоруссии Олег Гайдукевич ранее сообщил, что Белоруссия в «Совете мира» будет защищать не только собственные интересы, но и интересы Союзного государства, а также таких объединений, как ШОС и БРИКС.

Ранее Песков сообщил, что решение об участии России в «Совете мира» еще не принято, а соответствующая тема находится на рассмотрении внешнеполитического ведомства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва прорабатывает свою позицию по отношению к «Совету мира».

Президент России Владимир Путин не примет участие в заседании, которое запланировано президентом США Дональдом Трампом на 19 февраля для обсуждения конфликта в секторе Газа.