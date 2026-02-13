Европейские политики не будут участвовать в создании единой архитектуры европейской безопасности, хотя именно этого ждут их избиратели и именно это объективно нужно сейчас большой Европе, включающей Россию.7 комментариев
Песков заявил о координации внешней политики России и Белоруссии
Формат Союзного государства России и Белоруссии предполагает тесную координацию между Москвой и Минском по самым разным вопросам, включая внешнюю политику, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков прокомментировал возможность представления Минском интересов России на международных площадках, например, в «Совете мира». Он подчеркнул: «В целом формат Союзного государства подразумевает координацию по самому широкому кругу вопросов, в том числе и внешнеполитическим. И эта внешнеполитическая координация, она сохраняется», передает РИА «Новости».
Лидер Либерально-демократической партии Белоруссии Олег Гайдукевич ранее сообщил, что Белоруссия в «Совете мира» будет защищать не только собственные интересы, но и интересы Союзного государства, а также таких объединений, как ШОС и БРИКС.
Ранее Песков сообщил, что решение об участии России в «Совете мира» еще не принято, а соответствующая тема находится на рассмотрении внешнеполитического ведомства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва прорабатывает свою позицию по отношению к «Совету мира».
Президент России Владимир Путин не примет участие в заседании, которое запланировано президентом США Дональдом Трампом на 19 февраля для обсуждения конфликта в секторе Газа.