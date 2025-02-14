Было в нем что-то такое, от чего сжималось сердце. Нет, не жалобное, а наоборот. Какая-то гордость. Он не ныл, а скорее рассказывал – что вот такая развалина, поэтому и не на фронте со всеми, что там от меня толку. Хотя, в общем, по возрасту ему уже воевать поздновато было.0 комментариев
Росмолодежь заявила о снижении популярности Дня святого Валентина
Росмолодежь отметила снижение популярности Дня святого Валентина
Руководитель Росмолодежи Григорий Гуров отметил, что популярность Дня святого Валентина в России снижается, и запрет на его празднование в учреждениях не требуется, так как в 2025 году лишь 30% россиян признают этот день праздником.
Росмолодежь не видит необходимости вводить запрет на празднование Дня святого Валентина в учреждениях культуры и образования, передает ТАСС. Глава агентства Григорий Гуров отметил, что популярность этого праздника в России снижается. Он указал на исследование ВЦИОМ, согласно которому в 2025 году только 30% россиян признают этот день праздником, что значительно меньше, чем 20 лет назад, когда его отмечали 51% россиян.
Гуров подчеркнул важность продвижения российской культуры и предложил выражать свои чувства в любое время, не ограничиваясь отдельными датами. Он отметил, что участники форумов Росмолодежи часто признаются в своих чувствах и даже организовывают свадьбы в рамках мероприятий.
Руководитель Росмолодежи также подчеркнул, что среди молодежи существует запрос на сохранение традиционных ценностей. В историко-культурном центре «Истоки» молодые люди предлагают идеи для сохранения культуры и истории и укрепления идентичности через различные проекты.
Гуров напомнил о существовании Дня семьи, любви и верности в России. Этот праздник, по его словам, акцентирует внимание на духовной составляющей отношений, отличаясь от коммерческого характера Дня святого Валентина за рубежом.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в честь Дня святого Валентина Telegram продал стикеры с «сердцами» на сумму 400 тыс. долларов. Эксперт предсказывала, что цены на подарки ко Дню святого Валентина могут сильно различаться в зависимости от региона. МВД предупредило о риске активности кибермошенников в преддверии праздника.