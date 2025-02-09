МВД предупредило о кибермошенниках накануне Дня святого Валентина

МВД России сообщило о фейковых романах и ложных сайтах доставки цветов и подарков

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщает РИА «Новости», управление МВД РФ по борьбе с киберпреступностью предупредило о росте активности мошенников перед Днем святого Валентина. По данным ведомства, киберпреступники используют романтические настроения людей для обмана и вымогательства.

Одна из основных схем заключается в создании фейковых знакомств. Мошенники заводят ложные профили на сайтах знакомств и в социальных сетях, притворяясь влюбленными, и убеждают жертвы перевести деньги под различными предлогами.

Также злоумышленники создают поддельные сайты доставки цветов и подарков, обещая скидки и уникальные букеты, но после получения оплаты перестают выходить на связь. МВД призывает быть осторожными с предложениями от якобы известных брендов, которые могут содержать вредоносное ПО или похищать личные данные.

Дополнительно мошенники могут использовать схему с доставкой цветов от «неизвестного поклонника», чтобы получить смс-код и доступ к личным аккаунтам жертвы. МВД настоятельно советует проверять информацию и проявлять бдительность при получении подобных предложений.

Как писала газета ВЗГЛЯД, россиян предупредили о новой мошеннической схеме, связанной с телефонными звонками якобы от имени суда, чтобы получить личные данные или денежные средства. МВД назвало шесть популярных схем мошенничества в январе, среди которых особенно выделяются телефонные звонки и интернет-мошенничество. Также МВД раскрыло схему мошенников, которые вымогали деньги у пенсионеров, представляясь сотрудниками госслужб или коммерческих организаций.