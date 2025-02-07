Не стоит игнорировать те возможности, которые Будапешт и Братислава предоставляют России. С точки зрения торговых отношений, политических контактов, пиар-составляющей. Ну и, в конце концов, у Москвы не так много осталось лидеров европейских стран, с которыми можно просто нормально общаться.2 комментария
МВД назвало шесть популярных схем мошенников в январе
В январе мошенники активно использовали темы доиндексации выплат, домовых чатов и конкурсов, чтобы обмануть россиян, сообщили в Министерстве внутренних дел.
Мошенники пользовались объявлением правительства о доиндексации пенсий и социальных выплат. Они звонили пенсионерам, инвалидам и другим категориям получателей выплат и предлагали подать заявление на доиндексацию, угрожая ее неназначением, пояснили в ведомстве, передает ТАСС.
Для подтверждения заявки мошенники просили сообщить код из СМС, который давал им доступ к госуслугам.
Также в январе мошенники активно использовали QR-коды и рассылки в соцсетях, с помощью которых устанавливали вирусы на устройства под видом домовых чатов и конкурсов.
«На самом деле QR-код ведет на мошеннический сайт или содержит ссылку на скачивание вредоносного файла», – говорится в материалах МВД.
Кроме того, некоторые родители продолжают верить мошенникам, которые под видом руководства школы выманивают код от госуслуг. Также все чаще мошенники обманывают детей и подростков при продаже игровой валюты и других внутри игровых товаров.
Обычно они выдают себя за таких же игроков, чем легко входят в доверие. «Если ребенок играет в игры, где возможны покупки, объясните ему, что совершать их можно только у проверенных продавцов», – подытожили в МВД.
Ранее в МВД сообщили, что пенсионеры часто становятся жертвами мошеннической схемы с IP-телефонией.