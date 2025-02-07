МВД назвало шесть популярных схем мошенников в январе

Tекст: Алексей Дегтярев

Мошенники пользовались объявлением правительства о доиндексации пенсий и социальных выплат. Они звонили пенсионерам, инвалидам и другим категориям получателей выплат и предлагали подать заявление на доиндексацию, угрожая ее неназначением, пояснили в ведомстве, передает ТАСС.

Для подтверждения заявки мошенники просили сообщить код из СМС, который давал им доступ к госуслугам.

Также в январе мошенники активно использовали QR-коды и рассылки в соцсетях, с помощью которых устанавливали вирусы на устройства под видом домовых чатов и конкурсов.

«На самом деле QR-код ведет на мошеннический сайт или содержит ссылку на скачивание вредоносного файла», – говорится в материалах МВД.

Кроме того, некоторые родители продолжают верить мошенникам, которые под видом руководства школы выманивают код от госуслуг. Также все чаще мошенники обманывают детей и подростков при продаже игровой валюты и других внутри игровых товаров.

Обычно они выдают себя за таких же игроков, чем легко входят в доверие. «Если ребенок играет в игры, где возможны покупки, объясните ему, что совершать их можно только у проверенных продавцов», – подытожили в МВД.

Ранее в МВД сообщили, что пенсионеры часто становятся жертвами мошеннической схемы с IP-телефонией.