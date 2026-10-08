Львова-Белова рассказала о судьбе спасенной военными сироты из Константиновки

Львова-Белова: Дядя и тетя оформят опеку над спасенной в Константиновке девочкой

Tекст: Антон Антонов

«Мы на протяжении нескольких месяцев занимаемся Сониной судьбой. Нашли дядю, который оформляет опеку в настоящий момент», – сказала Львова-Белова в программе «Между тем» на телеканале «Звезда».



По ее словам, главной сложностью стало отсутствие у девочки каких-либо документов, из-за чего потребовалось время на установление ее личности через суд, передает РИА «Новости».

Она добавила, что в конце октября София вместе с дядей и тетей приедет в Москву, где родственники заберут ее к себе.

«И, в общем, с заездом в гости к нам, потому что мы настолько уже, мне кажется, сроднились и с Сонечкой, и с ее родственниками, что хочется их лично обнять», – добавила детский омбудсмен.

Как писала газета ВЗГЛЯД, летом бойцы Южной группировки войск эвакуировали девочку из освобожденного города в безопасное место.

Детский омбудсмен Мария Львова-Белова взяла ситуацию со спасенным ребенком на личный контроль.

Львова-Белова отмечала, что мама девочки умерла, папу она не помнит, а бабушка с дедушкой погибли от ран, когда в их дом попал украинский дрон.

