Губернатор Запорожской области Балицкий опубликовал новый список погибших военных ВСУ

Tекст: Валерия Городецкая

В перечне, опубликованном в Telegram-канале губернатора, содержатся имена 91 погибшего, а также места их гибели. Балицкий отметил, что работа по идентификации продолжается, и добавил: «Публикуем новые списки идентифицированных тел украинских солдат, чтобы родственники могли найти своих погибших».

По его словам, семьи пропавших военных выражают благодарность за эту информацию. Губернатор подчеркнул, что Киев скрывает данные о погибших, а Россия, в отличие от украинских властей, «всегда проявляла уважение к погибшим».

Балицкий уже представлял списки идентифицированных погибших бойцов ВСУ, тела которых Киев отказался принимать.

Ранее генерал-лейтенант Александр Зорин сообщил, что Россия передала украинской стороне список из 640 фамилий для обмена и начала масштабную гуманитарную акцию по репатриации более 6 тыс. тел погибших.

Глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский заявил, что Киев не принимает тела погибших военных, поскольку не желает признавать масштаб потерь.