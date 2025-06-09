Для России, безусловно, выгодно, чтобы у главного геополитического противника была внутренняя «замятня», росло внутриполитическое напряжение. Это ослабляет Штаты, отвлекает ресурсы, подрывает внутреннюю сплоченность американского общества.7 комментариев
Губернатор Запорожской области опубликовал новый список погибших военных ВСУ
Губернатор Запорожской области Балицкий опубликовал новый список погибших военных ВСУ
Глава Запорожской области Евгений Балицкий опубликовал новые списки идентифицированных тел погибших украинских военнослужащих.
В перечне, опубликованном в Telegram-канале губернатора, содержатся имена 91 погибшего, а также места их гибели. Балицкий отметил, что работа по идентификации продолжается, и добавил: «Публикуем новые списки идентифицированных тел украинских солдат, чтобы родственники могли найти своих погибших».
По его словам, семьи пропавших военных выражают благодарность за эту информацию. Губернатор подчеркнул, что Киев скрывает данные о погибших, а Россия, в отличие от украинских властей, «всегда проявляла уважение к погибшим».
Балицкий уже представлял списки идентифицированных погибших бойцов ВСУ, тела которых Киев отказался принимать.
Ранее генерал-лейтенант Александр Зорин сообщил, что Россия передала украинской стороне список из 640 фамилий для обмена и начала масштабную гуманитарную акцию по репатриации более 6 тыс. тел погибших.
Глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский заявил, что Киев не принимает тела погибших военных, поскольку не желает признавать масштаб потерь.