Поэзия здесь и сейчас – это форма любви без иллюзий. Мы пережили девяностые и пережили нулевые, мы отказались от мифа о светлом будущем, а поэзия отказалась от роли матери-утешительницы. Поэт – тот, кто говорит правду, даже если ему не верят.2 комментария
Силы ПВО отразили атаку 23 летевших к Москве беспилотников
Силы ПВО отразили атаку 23 летевших к Москве дронов
Мэр столицы Сергей Собянин сообщил в Max-канале об уничтожении новой группы дронов, которые направлялись к Москве.
«Четыре БПЛА уничтожены средствами ПВО Минобороны. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал он.
Чуть ранее Собянин указал на восемь уничтоженных дронов ВСУ на подлете к столице.
Итого за час силы ПВО отразили атаку 23 дронов ВСУ, направлявшихся к городу.
Как писала газета ВЗГЛЯД, вечером пятницы ПВО уничтожили 11 летевших на Москву беспилотников. Тогда же аэропорты Внуково и Домодедово ограничили использование воздушного пространства.
При этом силы ПВО уничтожили в течение пятницы 74 дрона над четырьмя регионами России. При этом в ночь на пятницу над Россией нейтрализовали 318 украинских беспилотников.