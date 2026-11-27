Умер бывший главный нарколог России Евгений Брюн

Бывший главный нарколог России Евгений Брюн умер на 77-м году жизни

Tекст: Денис Тельманов

Причиной смерти стало хроническое онкологическое заболевание, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в окружении врача. «Брюн скончался в Москве в кругу семьи на 77-м году жизни. Причиной стало онкологическое заболевание, которым он страдал в последние несколько лет своей жизни», – сказал собеседник агентства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца создатель компании «Руян» и бренда «Экспедиция» Александр Кравцов скоропостижно ушел из жизни.

В январе бывшего главного нарколога России Евгения Брюна освободили от наказания в колонии из-за тяжелой болезни.

В прошлом году Мосгорсуд оставил прежним приговор Евгению Брюну по делу о хищении свыше 136 млн рублей.