Метеоролог Позднякова: В Москве ожидаются ветер и снег

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Снега будет меньше, то есть категория сильного снега уже не звучит в прогнозе... Ожидается где-то еще один-три миллиметра осадков. Дневная температура в Москве минус 1 – минус 3, по региону 0 – минус 5», – рассказала Позднякова РИА «Новости».

Синоптик также отметила, что атмосферное давление в столице в среду составит 742 миллиметра ртутного столба.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник на территории Москвы и Подмосковья ввели желтый уровень погодной опасности из-за снегопада и метели.

В понедельник Гидрометцентр прогнозировал образование в столице сугробов высотой до 12 сантиметров.

На прошлой неделе столичный департамент транспорта рекомендовал жителям города пересесть на метро из-за ухудшения погодных условий.