Если регулятору удается доказать, что цели, под которые выданы государственные деньги, не достигнуты, возвращается не только субсидия, но также проценты и штрафы. Так самый дешевый заем превращается в самый дорогой. И так взрослеет экономика страны.6529 комментариев
Москвичам пообещали снежную погоду и похолодание
Метеоролог Позднякова: В Москве ожидаются ветер и снег
Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова сообщила о сохранении влияния балканского циклона на московский регион, который принесет снег и ветер.
«Снега будет меньше, то есть категория сильного снега уже не звучит в прогнозе... Ожидается где-то еще один-три миллиметра осадков. Дневная температура в Москве минус 1 – минус 3, по региону 0 – минус 5», – рассказала Позднякова РИА «Новости».
Синоптик также отметила, что атмосферное давление в столице в среду составит 742 миллиметра ртутного столба.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник на территории Москвы и Подмосковья ввели желтый уровень погодной опасности из-за снегопада и метели.
В понедельник Гидрометцентр прогнозировал образование в столице сугробов высотой до 12 сантиметров.
На прошлой неделе столичный департамент транспорта рекомендовал жителям города пересесть на метро из-за ухудшения погодных условий.