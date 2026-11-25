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Ученые объяснили формирование новых болезней на арктических птичьих базарах
Арктические птичьи базары назвали местом формирования новых инфекций
Птичьи базары в Арктике служат местом активного обмена микроорганизмами и формирования новых вариантов возбудителей инфекционных заболеваний, сообщил заведующий лабораторией мониторинга биологических угроз Института экспериментальной медицины Артемий Гончаров.
Гончаров отметил, что птичьи базары являются индикаторами здоровья арктических экосистем и точками максимальной концентрации жизни. В таких местах могут собираться десятки тысяч птиц разных видов, передает РИА «Новости».
«Это своего рода плавильный котел, в котором идет активный обмен патогенными микроорганизмами, и, как мы предполагаем, могут формироваться новые варианты возбудителей инфекционных заболеваний», – заявил ученый.
В качестве примера он привел архипелаг Земля Франца-Иосифа. Птицы с разным миграционным поведением обмениваются там микроорганизмами из мест кочевок, а также взаимодействуют с флорой и фауной, включая песцов и белых медведей. По словам Гончарова, на птичьих базарах целесообразно изучать инфекции, представляющие опасность и для человека, в частности высокопатогенный птичий грипп.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее зоолог Екатерина Блидченко объяснила нетипичную агрессию у медведей мутировавшим птичьим гриппом.
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Также эксперты предупредили об опасности кормушек для диких птиц как очагов распространения вируса.