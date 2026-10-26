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Чернышенко объявил о планах оцифровать всю научную информацию в России
Чернышенко: Всю научную информацию в России планируется оцифровать до 1 марта
Власти планируют оцифровать всю научную информацию в России до 1 марта 2027 года для ее использования в национальных системах искусственного интеллекта, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
«Поэтому сейчас под руководством Минобра мы с отраслевыми ведомствами по поручению президента до 1 марта должны оцифровать всю научную информацию. Она должна находиться в море данных, из которых размечены датасеты, которые как раз будут обогащать и создавать суперпозицию для наших ученых, которые, я уверен, с помощью уже надстроек комьюнити-агентов смогут делать новые открытия», – цитирует Чернышенко РИА «Новости».
По его словам, планируется не просто субсидировать расходы ученых на использование технологий искусственного интеллекта, но и стимулировать их работать с национальными моделями, которые будут обучены на наследии всей советской науки.
Он подчеркнул важность работы российских исследователей именно с национальными, а не с зарубежными ИИ-агентами.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Чернышенко назвал четыре принципа использования искусственного интеллекта в российской науке и образовании.
Летом власти отказались от планов по введению запрета на использование зарубежных технологий ИИ в России.
В позапрошлом году Чернышенко подчеркнул необходимость использования российских данных для обучения искусственного интеллекта.