Окончательно потеряв черту, где заканчивается защита окружающей среды от пагубного вмешательства человека и начинается пагубное использование окружающей среды против политических оппонентов, мировые экоактивисты в каждой птице начинают видеть русский беспилотник, в каждом волке – российского спецназовца.0 комментариев
Определены четыре принципа использования ИИ в науке и образовании
Чернышенко: Определены принципы использования ИИ в образовании
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко назвал четыре принципа использования искусственного интеллекта в российской науке и образовании, среди них сохранение навыков критического мышления и сохранение традиционных ценностей.
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко назвал четыре ключевых принципа использования искусственного интеллекта в науке и образовании. По его словам, внедрение технологий должно сопровождаться сохранением навыков критического мышления, снижением образовательного неравенства, повышением достоверности оценок и сбережением традиционных ценностей.
В ядро образовательных программ всех российских вузов включат два обязательных модуля по технологиям искусственного интеллекта, передает РИА «Новости».
«Мы включаем отдельный модуль в ядро всех программ новой модели высшего образования по технологиям искусственного интеллекта и еще модуль на втором-третьем курсе, в зависимости от специальности будущей профессии, применительно к специфике программы», – заявил министр образования и науки Валерий Фальков на пленарном заседании форума «Цифровые дни Иннополиса».
В пресс-службе ведомства уточнили, что модули разделят на базовый, который будет единым для всех студентов, и профессиональный для каждой конкретной специальности. В ближайшее время ожидается запуск федеральной программы повышения квалификации для преподавателей.
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