Сталин пытался защитить шедевр Булгакова «Дни Турбиных», но украинцы жаждали крови. На Украине, возмущались они, борются с великодержавным шовинизмом, а вот в РСФСР с великодержавным шовинизмом борются недостаточно. В итоге Сталин сдался – и в 1929 году пьесу из репертуара МХАТа сняли. Но победа украинского национализма была временной.3 комментария
Кравцов пообещал реализовать предложение учителя года о нейросети в образовании
Минпросвещения России реализует идею создания нейросети для сферы образования, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.
«Владимир Владимирович, мы обязательно реализуем предложение Алексея Сергеевича [Морозова] и с учетом тех рисков, о которых вы сказали, не допустим, чтобы было упрощение образования», – заявил Кравцов, сообщает РИА «Новости».
В понедельник президент Владимир Путин провел встречу с лауреатами всероссийских профессиональных конкурсов в сфере образования. Преподаватель информатики из Тверской области Алексей Морозов, лауреат конкурса «Учитель года-2026», предложил главе государства создать специализированную нейросеть. Путин поддержал идею создания в России нейросети в сфере образования.
В пятницу Минпросвещения назвало главный вызов при использовании искусственного интеллекта в школах.
В прошлом месяце ведомство определило условия применения нейросетей в образовательных учреждениях.