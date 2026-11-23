В борьбе России за национальное выживание исторические события, философские идеи и человеческие подвиги спрессованы в единое целое, где даже самое давнее событие может проявить острую актуальность.1 комментарий
Иран сбил американский беспилотник над Персидским заливом
Армия Ирана сбила американский беспилотник LUCAS над Персидским заливом
Силы противовоздушной обороны Ирана уничтожили американский беспилотный аппарат LUCAS в небе над Персидским заливом, сообщили в пресс-службе иранской армии.
«Час назад силы ПВО армии Ирана… сбили американский беспилотник LUCAS, пролетавший в небе над водами Персидского залива, в восточной части Ормузского пролива», – передает РИА «Новости» заявление иранских военных со ссылкой на агентство Tasnim.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье противовоздушная оборона Корпуса стражей исламской революции Ирана сбила беспилотник MQ-1 армии США над восточной частью Ормузского пролива.
На прошлой неделе противовоздушная оборона армии Ирана уничтожила американский беспилотный летательный аппарат MQ-9 над Ормузским проливом.
В тот же день Вооруженные силы США перехватили несколько ударных дронов, запущенных Корпусом стражей исламской революции Ирана в сторону военной базы США в Бахрейне.