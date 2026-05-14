  За ночь над Россией нейтрализовали 36 дронов ВСУ
    Трамп проведет переговоры в Пекине по китайским правилам
    Словакия пообещала кратно увеличить продажу снарядов Украине
    В Госдуме предложили сделать Пасху государственным праздником
    В Совете Европы заявили об усталости ЕС от украинских беженцев
    Участник программы «Время героев» Шуваев назначен врио губернатора Белгородской области
    Выпускник «школы губернаторов» Ковальчук назначен врио губернатора Брянской области
    Минобороны нанесло массированный удар по Западной Украине
    Мадьяр сообщил о вызове посла России в МИД Венгрии из-за «взрывов в Закарпатье»
    Учитель объяснил введение устного экзамена по истории снижением речевых навыков школьников
    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему украинский язык не стал на Украине родным

    Украинцы воспринимают украинизацию как фальшь, как что-то искусственное, ненастоящее. Навязывание украинского языка во всех сферах вызывает у людей внутренний протест и отторжение, причем даже у тех, кто политически принял постулаты политической русофобии.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Фальшивые «старцы» нагоняют жуть

    Часто в «пророчествах» такого рода реализуется схема, знакомая по Ванге и Нострадамусу: берется темная, неопределенная фраза и встраивается в актуальную политическую повестку. А самим «старцам» присваивается роль нострадамусов, которые делают волнующие и мрачные предсказания.

    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов США повторяют ошибки Ассирии

    США – страна юная, с ничтожной исторической памятью. На фоне 2500-летнего Ирана 250-летняя Америка выглядит несмышленым подростком. И ведет себя соответствующе. Конечно, это не первый случай в истории.

    14 мая 2026, 07:15 • Новости дня

    Морпехи пресекли прорыв украинских диверсантов на Добропольском направлении

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные сорвали попытку прорыва украинской диверсионно-разведывательной группы на российские позиции на Добропольском направлении, сообщил боец соединения морской пехоты в составе группировки войск «Центр» с позывным «Краб».

    Российские военнослужащие предотвратили попытку прорыва диверсионно-разведывательной группы Вооруженных сил Украины на Добропольском направлении, передает РИА «Новости».

    Как рассказал Краб, перемещение отряда противника вовремя засекли операторы беспилотных летательных аппаратов. Получив точные координаты, артиллеристы незамедлительно нанесли удар по выявленной цели.

    «ДРГ пыталась пройти на наши позиции, но минометы отработали четко», – подчеркнул боец.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, морпехи группировки «Центр» ликвидировали 12 современных украинских беспилотников на Добропольском направлении.

    В апреле российский боец с позывным «Балли» уничтожил двоих боевиков ВСУ в этом же районе.


    13 мая 2026, 13:27 • Новости дня
    Российские войска нанесли поражение отряду «Кракен» в Харьковской области
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ, бригад теробороны, нацгвардии и отряда националистического формирования «Кракен» (признано террористическим, запрещено в России) около Рясного, Волоховки, Белого Колодезя и Вильчи в Харьковской области.

    Кроме того, группировка нанесла поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной бригад и штурмового полка ВСУ рядом с Андреевкой, Бачевском и Запсельем в Сумской области. Всего за сутки противник потерял свыше 210 военнослужащих, говорится в канале Max Минобороны.

    В то же время подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад, бригады охраны генштаба ВСУ и бригады теробороны возле Подлимана, Шийковки, Дружелюбовки и Нового Мира в Харьковской области, Красного Лимана и Святогорска в Донецкой народной республике (ДНР).

    Потери ВСУ при этом составили до 150 военнослужащих, три бронемашины, пять орудий полевой артиллерии, в том числе американская 155-мм самоходная артиллерийская установка Paladin и две британские 155-мм самоходные артиллерийские установки Braveheart. Уничтожена станция РЭБ, перечислили в Минобороны.

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям трех механизированных, горно-штурмовой, мотопехотной, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Пискуновки, Николаевки, Артема, Юрковки, Рай-Александровки, Химика и Константиновки в ДНР.

    Противник потерял до 70 военнослужащих и два орудия полевой артиллерии.

    Подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, мотопехотной, егерской бригад, штурмового полка ВСУ, бригад морской пехоты и нацгвардии у Золотого Колодезя, Белицкого, Приюта, Доброполья, Торского и Кучерова Яра в ДНР и Новоподгородного в Днепропетровской области.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили до 310 военнослужащих, две бронемашины и четыре артиллерийских орудия, отчитались в Минобороны.

    Напомним, в марте сообщалось, что Украина перебросила «Кракен» под Харьков ради медийных задач.

    13 мая 2026, 08:10 • Новости дня
    Очевидцы рассказали о серии ночных взрывов над Анапой

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Серия взрывов прогремела ночью 13 мая в районе Анапы, пишут Telegram-каналы.

    Громкие звуки в небе над курортным городом раздались в темное время суток, передают «Вести» со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

    По предварительным данным, российские зенитчики перехватывали воздушные цели над акваторией Черного моря.

    Местные жители насчитали свыше 17 хлопков. Очевидцы сообщили, что была слышна «серия глухих взрывов со стороны моря», а некоторые наблюдали яркие вспышки.

    На данный момент официального подтверждения или опровержения этой информации от представителей властей и военных ведомств не поступало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, жители Анапы и Геленджика рассказали о звуках взрывов из-за работы систем противовоздушной обороны.

    В небе над Туапсе прогремело более десяти взрывов при отражении атаки вражеских беспилотников.

    Дежурные расчеты ПВО вступили в бой с украинскими дронами в воздушном пространстве над Сочи.

    13 мая 2026, 19:00 • Видео
    Евросоюз хочет поговорить с Россией. Зря

    Евросоюз выбирает человека, который станет его парламентером для переговоров с российской стороной. Москва со своим выбором определилась. У европейцев свои соображения. Но Россию не должно волновать какие.

    13 мая 2026, 13:39 • Новости дня
    Российские войска нанесли массированный удар по энергосистеме Украины

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вооруженные силы России провели серию результативных атак по тыловой инфраструктуре противника, сообщил военный корреспондент Александр Коц.

    Коц в Max написал: «Карта прилетов – Харьков. Поражен инфраструктурный объект в Холодногорском районе – после удара возник масштабный пожар». Зафиксирована также работа по Шевченковскому району города.

    В Полтаве точное попадание разрушило электроподстанцию, что привело к перебоям со светом и водой. По словам журналиста, это свидетельствует о выводе из строя ключевого узла энергосистемы. В Одесской области налет дронов повредил промышленные склады.

    На территории Днепропетровской области в Кривом Роге повреждены предприятие и магистральный газопровод. Кроме того, удары зафиксированы по объектам в Сумской области и на Никопольском направлении.

    Системное огневое поражение направлено на логистику и промышленность, питающие украинскую армию. Уничтожение полтавской подстанции и криворожского газопровода является плановым «обнулением» тылового снабжения противника.

    «Одесский промышленный куст и харьковская инфраструктура указывают на продолжение кампании по выбиванию ремонтно-логистических мощностей», – уточнил Коц.

    В ночь на 13 мая ВКС России и расчеты «Гераней» отработали по тыловой и энергетической инфраструктуре противника в нескольких областях Украины. Зафиксированы поражения объектов промышленности, энергетики и ВПК.

    Ранее сообщалось, что оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение военным аэродромам на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные нанесли шесть групповых ударов по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины.

    5 мая военкоры показали результаты ударов ВС РФ по целям на Украине.

    13 мая 2026, 14:35 • Новости дня
    Американский дрон Hornet заметили на крыше российской «буханки»

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Сети опубликовали фотографию отечественного автомобиля УАЗ СГР («буханка») с закрепленным на крыше американским дроном Hornet.

    Машина, вероятно, используется Вооруженными силами России, пишут СМИ«Российская газета».

    На это указывают маскировочная сеть и закрытые антенны радиоэлектронной борьбы.

    Автомобильные номера не фотоскрыты.

    Трофейный БПЛА не имеет визуальных повреждений. Специалисты предполагают, что устройство не сбивали, а забрали абсолютно целым на захваченных позициях противника.

    Украинские войска начали применять данную технику самолетного типа от компании Swift Beat LLC в начале 2026 года. На фронте аппарат получил прозвище «Марсианин» благодаря высоким технологиям.

    В марте ВСУ впервые применили американский ударный беспилотник Hornet при атаке на Донецк.

    13 мая 2026, 22:55 • Новости дня
    Госдума приняла закон о списании долгов участникам спецоперации

    Tекст: Вера Басилая

    Госдума окончательно одобрила закон, освобождающий военнослужащих и их супругов от выплаты просроченных займов при заключении годового контракта с 1 мая.

    Законопроект о прекращении кредитных обязательств военнослужащих прошел финальное чтение, передает РИА «Новости». Документ разработала межфракционная группа депутатов для поддержки бойцов и их семей. Нововведение касается граждан, подписавших договор с военным ведомством на срок от одного года, начиная с 1 мая.

    Согласно тексту документа, участники спецоперации и их супруги полностью освобождаются от выплаты задолженностей. Главным условием является наличие судебного решения о взыскании или исполнительного листа, выданного до даты заключения контракта. При этом общая сумма прощенных займов не может превышать десять млн рублей.

    Предыдущая версия законодательства позволяла аннулировать долги лишь тем, кто отправился на службу после первого декабря 2024 года. Утвержденная норма начнет действовать со дня ее официального опубликования.

    В ноябре 2024 года президент России Владимир Путин утвердил закон о списании просроченных кредитов до 10 млн рублей для участников спецоперации.

    Весной прошлого года Минэкономразвития проработало особые условия внесудебного банкротства для военнослужащих.

    В конце апреля текущего года в России заработали два новых закона о поддержке семей участников СВО.

    13 мая 2026, 12:34 • Новости дня
    Шпионившие на Украину жители Новороссийска дали признательные показания

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Сотрудники УФСБ по Краснодарскому краю задержали двух жителей Новороссийска по подозрению в сборе и передаче информации о военных объектах региона представителям украинской террористической организации.

    Двое жителей Новороссийска арестованы по подозрению в сборе информации о военных объектах Краснодарского края, передает ТАСС.

    Задержанные уже дали признательные показания о своей работе на украинскую террористическую организацию.

    «Установлено, что двое жителей Новороссийска 2002 и 2003 годов рождения, являясь сторонниками украинской националистической идеологии, инициативно установили контакт с представителем террористической организации, вербовавшим добровольцев в состав военизированных подразделений ВСУ», – заявили в региональном управлении ФСБ.

    Молодые люди фотографировали объекты в бухте Новороссийска и фиксировали их координаты. Собранные сведения они отправляли кураторам для содействия диверсионной деятельности. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело об участии в террористической организации. Суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу.

    В ведомстве подчеркнули, что все лица, оказывающие содействие противнику, будут выявлены и привлечены к уголовной ответственности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники ФСБ задержали жителя Краснодара за передачу украинским спецслужбам данных о системах ПВО.

    В Каневском районе Кубани силовики пресекли попытку местного жителя вступить в ряды военизированного подразделения Украины.

    В Курской области молодой человек по заданию украинской разведки привлек четверых знакомых для сбора секретных сведений о военных объектах.

    13 мая 2026, 19:28 • Новости дня
    Жертвами украинских атак в Брянской области стали два человека

    Tекст: Ольга Иванова

    Вооруженные силы Украины обстреляли населенные пункты Брянской области, что привело к смертельным ранениям двоих мирных жителей.

    Украинские военные нанесли целенаправленный удар по городу Севску, передает ТАСС. Атаке подверглась территория рядом с местным отделением «Почты России». В результате обстрела здание получило повреждения, пострадали три легковых автомобиля, а один человек скончался от полученных травм.

    Губернатор Брянской области Александр Богомаз подтвердил информацию о трагедии. «ВСУ атаковали территорию, прилегающую к отделению „Почты России“ в городе Севске Севского района. В результате целенаправленного удара, к сожалению, погиб мирный житель», – сообщил глава региона.

    Стало известно о еще одном инциденте в Суземском районе. Вражеский дрон-камикадзе ударил по селу Старая Погощь, убив мужчину, приехавшего из Ставропольского края. Богомаз выразил соболезнования семьям погибших и заверил, что им окажут необходимую материальную поддержку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале мая мирный житель погиб при ударе украинского дрона-камикадзе по брянскому поселку Белая Березка.

    В конце апреля жертвой атаки беспилотника ВСУ на территорию агрохолдинга «Мираторг» в селе Брахлов стал сотрудник предприятия.

    Месяцем ранее украинские формирования нанесли смертельный удар по территории дорожного предприятия в городе Севске.

    13 мая 2026, 23:32 • Новости дня
    Взрывы прогремели в Луцке и Харькове

    Tекст: Вера Басилая

    Взрывы вновь прогремели в Луцке и в Харькове, сообщили украинские СМИ.

    Очередной взрыв произошел в Луцке, передает РИА «Новости».

    Ранее украинский телеканал информировал о взрывах в Киеве, Сумах, Харькове и других городах западной части страны.

    В Харькове инциденты произошли во время действия воздушной тревоги.

    Ранее здание СБУ в Луцке получило повреждения в результате взрывов.

    13 мая 2026, 08:18 • Новости дня
    Бригаду ВСУ вместо отпуска перебросили в Сумскую область

    Tекст: Дарья Григоренко

    Командование украинских войск отказало военнослужащим в ротации и полноценном отдыхе, немедленно отправив их на новое направление после тяжелых боев, сообщили в российских силовых структурах.

    Украинские военные из 72-й отдельной механизированной бригады сменили дислокацию, переместившись из Харьковской области на территорию Сумской. Бойцы массово жалуются на отмену долгожданных отпусков и полное отсутствие возможности восстановить силы после отхода с прежних позиций, передает РИА «Новости».

    Представитель российских силовых структур подтвердил факт перемещения противника. «Подразделения 72-й омбр ВСУ, выведенные на ротацию из Харьковской области, были переброшены в Сумскую область», – рассказал он.

    На указанных направлениях активно действует российская группировка войск «Север». Только за минувшие сутки украинская армия потеряла в зоне ответственности этого соединения до 145 человек личного состава, а также 17 автомобилей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военнослужащие назвали отправку в Сумскую область билетом в один конец из-за полного отсутствия ротаций. Командование ВСУ экстренно направило в этот регион операторов беспилотников и мобилизованных для усиления деморализованных подразделений. Ранее 72-ю отдельную механизированную бригаду перебросили в район харьковской Старицы на смену измотанным частям.

    13 мая 2026, 14:46 • Новости дня
    Британский самолет-разведчик пролетел вдоль границ России и Белоруссии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Британский самолет-разведчик Boeing Poseidon MRA1 в среду ведет полет вдоль границы Калининградской области и Белоруссии, свидетельствуют полетные данные.

    Авиация Североатлантического альянса продолжает активность у западных рубежей Союзного государства, передает РИА «Новости».

    Вылетевший из Шотландии Boeing Poseidon MRA1 пересек воздушное пространство Дании и Польши, после чего проследовал вдоль российской и белорусской границ.

    Воздушное судно держалось на дистанции примерно 50 километров от кордонов. Достигнув района Бреста, самолет развернулся и лег на обратный курс.

    Британская авиация регулярно осуществляет подобные миссии близ территории России, включая зоны над Черным морем и со стороны Финляндии. Одновременно над акваторией у Калининградской области был замечен небольшой эстонский разведчик Beech King Air 350ER.

    В последние годы Москва фиксирует беспрецедентную активность сил военно-политического блока на западном направлении. В НАТО объясняют расширение своих инициатив: «Это является сдерживанием спецоперации».

    Российские власти неоднократно выражали обеспокоенность продолжающимся наращиванием военного присутствия западного союза на Европейском континенте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский самолет-разведчик более четырех часов кружил у границ Калининградской области.

    В конце апреля борт Bombardier ARTEMIS II приблизился к рубежам этого российского региона.

    Ранее в небе над Балтикой заметили сразу два разведывательных самолета НАТО.

    13 мая 2026, 14:39 • Новости дня
    Госдума сохранила за участниками СВО право пользования землей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские участники СВО смогут сохранить за собой государственные и муниципальные участки на весь период проведения специальной военной операции, такой закон в трех чтениях приняли в Госдуме.

    Государственная дума во втором и третьем чтении одобрила законопроект, который защищает земельные права бойцов спецоперации, пишет РИА «Новости».

    Документ распространяется на военнослужащих, выполняющих задачи на границе России и в прилегающих регионах.

    «Речь идет о земельных участках, предоставленных для ведения личного подсобного хозяйства, строительства или индивидуальных нужд. На практике это значит, что человек, ушедший на службу, не потеряет право на землю из-за того, что не смог вовремя продлить документы», – пояснил председатель профильного комитета Госдумы Сергей Гаврилов.

    Новые правила касаются земель, находящихся в аренде или безвозмездном пользовании. Если срок договора истекает во время участия гражданина в СВО, он автоматически продлевается на неопределенный срок. Главное условие – участок не должен быть передан другому лицу.

    Подать документы, подтверждающие участие в операции, смогут не только сами бойцы, но и их близкие. Сделать это разрешается лично, по почте или через интернет. После возвращения военнослужащие получат право заключить новый договор на прежних условиях, подав заявление в течение года.

    Закон вступает в силу с момента официального опубликования и имеет обратную силу. По словам Гаврилова, инициатива призвана защитить имущественные интересы людей, временно оторванных от гражданской жизни.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, партия «Единая Россия» за год помогла 37 тыс. участников СВО и их семьям. Ранее депутат Сергей Гаврилов рассказал о правилах получения бесплатных участков земли россиянами.

    До этого сообщалось, что с 1 марта 2025 года в России запретили регистрацию сделок с землей без внесенных в ЕГРН границ.

    13 мая 2026, 12:45 • Новости дня
    Массированный удар дронов ВСУ повредил дома в Запорожской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВСУ нанесли массированный удар БПЛА по селу Новогоровка Запорожской области, повреждены четыре многоквартирных дома и амбулатория, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

    Как сообщил Балицкий в Max, украинские военные совершили атаку с использованием беспилотных летательных аппаратов на Запорожскую область.

    Под массированным ударом оказалось село Новогоровка Токмакского муниципального округа.

    Губернатор региона уточнил, что в населенном пункте зафиксированы разрушения гражданской инфраструктуры. От действий противника пострадали четыре многоквартирных дома. Кроме того, выбито остекление в амбулатории Токмакской центральной районной больницы.

    Согласно предварительным данным, пострадавших в результате инцидента нет. В настоящее время на месте происшествия продолжают работу оперативные службы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава региона Евгений Балицкий сообщил о десяти целенаправленных атаках ВСУ на Запорожскую область за сутки.

    В тот же день украинские войска около двадцати раз атаковали беспилотниками город Энергодар.

    Ранее при обстреле частного сектора села Новогоровка погибли женщина и ее тринадцатилетняя дочь.

    13 мая 2026, 22:31 • Новости дня
    Силы ПВО отразили атаку БПЛА над Новгородской областью

    Tекст: Вера Басилая

    Российские системы ПВО успешно перехватили украинский беспилотный летательный аппарат в воздушном пространстве Новгородской области, сообщил губернатор Новгородской области Александр Дронов.

    Губернатор Новгородской области Александр Дронов сообщил в Max об успешном отражении еще одной атаки дронов над территорией региона. Глава области выразил благодарность военным за профессиональную работу авиации и подразделений ПВО.

    Губернатор также напомнил жителям о необходимости соблюдать осторожность: при обнаружении обломков беспилотников к ним нельзя приближаться, а следует немедленно сообщить о находке по номеру 112.

    Ранее Минобороны сообщило, что силы ПВО сбили 66 украинских дронов над десятью регионами.

    14 мая 2026, 04:32 • Новости дня
    Киев усилил атаки дронами по восстановленному Мариупольскому драмтеатру

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские ударные беспилотники регулярно пытаются атаковать недавно отстроенное здание Мариупольского драматического театра, однако все БПЛА успешно уничтожаются на подлете, сообщил гендиректор драмтеатра Игорь Солонин.

    Системы противовоздушной обороны систематически сбивают вражеские дроны самолетного типа возле здания Мариупольского драматического театра, передает РИА «Новости». Генеральный директор учреждения Игорь Солонин сообщил, что аппараты уничтожаются буквально в 100 метрах от объекта.

    «Рядом с театром живет у нас актриса, говорит, периодически слышит работу дронов, вы знаете, они как мопеды жужжат. Вот слышно. Потом начинает работать ПВО, сбивает их», – рассказал руководитель. Он добавил, что вокруг расположены только жилые дома, поэтому целью является именно театр.

    Постоянные налеты вызывают серьезные опасения у творческого коллектива. Директор отметил, что сотрудники переживают за безопасность недавно восстановленного здания, которое вызывает раздражение у киевских властей.

    Здание было взорвано изнутри боевиками ВСУ весной 2022 года. После освобождения города театр полностью восстановили.

    Напомним, восстановленный Мариупольский драмтеатр открылся для зрителей в конце прошлого года.

    13 мая 2026, 11:07 • Новости дня
    Украинский дрон атаковал пункт гуманитарной помощи в Каменке-Днепровской

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Мирный житель пострадал в результате атаки дрона Вооруженных сил Украины на дом культуры в Каменке-Днепровской, где в тот момент выдавали гуманитарную помощь, сообщили в администрации Каменско-Днепровского муниципального округа.

    Инцидент произошел в городе Каменка-Днепровская, передает ТАСС.

    Целью налета украинского беспилотника стал местный дом культуры, где в этот момент мирным жителям выдавали гуманитарную помощь.

    В администрации Каменско-Днепровского муниципального округа подтвердили факт нападения. «В начале десятого утра дрон вооруженных формирований Украины атаковал пункт выдачи гуманитарной помощи в Каменке-Днепровской, пострадал мужчина 1977 года рождения, получивший осколочные ранения», – сообщили представители местных властей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские войска атаковали несколько муниципальных округов Запорожской области.

    Ранее артиллерия ВСУ обстреляла жилой дом в городе Каменка-Днепровская.

    До этого вражеский беспилотник-камикадзе ударил по зданию центральной районной больницы.

    В Москве ввели запрет на публикацию фото и видео последствий атак БПЛА
    Госдума одобрила отказ в гражданстве и ВНЖ судимым мигрантам
    Этнический турок впервые возглавил федеральную землю Германии
    В Казани презентовали первое судно на водородном топливе
    СМИ раскрыли причину пощечины Макрону от супруги
    Немецкий суд признал уменьшение веса шоколадок Milka обманом покупателей
    Ученые: Собаки продлевают жизнь своим владельцам

    Когда экономика России снова начнет расти

    Когда экономика России снова начнет расти

За последние три года российская экономика увеличилась более чем на 10% и стала четвертой в мире. Даже Запад вынужден был признать наши успехи. Однако в 2026 году ожидается замедление темпов роста до 0,4%, предупредил экономический блок правительства. С какими вызовами столкнулась Россия и когда рост нашей экономики восстановится?

    Киев провалил перемирие ко Дню Победы

    К полудню 8 мая ВСУ нарушили режим прекращения огня, объявленный Россией на время празднования Дня Победы, уже 1630 раз. Такие данные привело Минобороны России. В экспертном сообществе эту статистику комментируют однозначно: киевские власти полностью перешли на сторону нацизма, проигравшего во Второй мировой войне. Подробности

    Новая российская МБР обессмыслила американский «Золотой купол»

    В России успешно испытано самое мощное в мире средство доставки ядерного оружия. Чем уникален и как устроен ракетный комплекс «Сармат», чем он может быть полезен даже без оснащения ядерными боевыми блоками – и почему появление новой МБР у России весьма своевременно именно в текущую политическую эпоху? Подробности

    Зеленский и Ермак доверили управление Украиной гадалке

    На Украине обнародованы новые детали общения бывшего главы офиса президента Андрея Ермака с гадалкой. «Зеленый кардинал» не только согласовывал с ней кадровые назначения, но и пытался с помощью черной магии расправиться с политическими конкурентами. Как подобные деятели оказались у власти на Украине и о чем свидетельствует вся эта дьявольщина? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

