Депутат Гаврилов рассказал о правилах получения бесплатных участков земли россиянами

Tекст: Ирма Каплан

Бесплатный участок земли в России могут получить молодые специалисты, работающие в деревне или селе. Речь идет о таких профессиях, как учителя, врачи, агрономы и работники культуры, рассказал председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

Земельный участок сначала предоставляется в безвозмездное пользование сроком до шести лет, а затем может быть оформлен в собственность при продолжении работы в сельской местности.

«Интересно, что в отличие от многодетных семей, специалисты в селе могут выбрать участок сами, даже если он еще не размежеван, тогда придется заняться оформлением границ за свой счет», – пояснил он «Ленте.Ру».

В случае невозможности предоставить землю законодательством предусмотрена денежная компенсация, однако решение об этом принимается на уровне региона.

Право на получение бесплатной земли предоставляется также инвалидам, сиротам, ликвидаторам последствий аварии на Чернобыльской АЭС, Героям России, СССР и полным кавалерам орденов Славы и Трудовой Славы.

Заявление можно подать через местную администрацию или МФЦ. Если участок найден самостоятельно, например, через кадастровую карту, можно оформить заявление на его получение, если за ним не числится собственник.

Гаврилов напомнил о программах «Дальневосточный гектар» и «Арктический гектар», где граждане России могут получить землю на пять лет с условием целевого использования – для жилья, бизнеса или сельского хозяйства.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, 1 марта 2025 года в России невозможно стало регистрировать сделки с землей, если границы участка не внесены в единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН).

Кроме того, газета ВЗГЛЯД, разбиралась, можно ли развести огород под окнами многоквартирного дома.