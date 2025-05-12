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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Европа побледнела в глазах России

    Европейские политики ведут себя так, как будто у России есть хоть какие-то основания их слушать. Европейские государства серьезно отстали от остального мира, и даже в случае восстановления отношений перед Россией встанет вопрос: что полезного для себя можно получить от Европы?

    2 комментария
    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Основной риск переговоров – психологическая неустойчивость Зеленского

    Зеленский вполне может опять «выйти за рамки». Как в Овальном кабинете. Сознательно провоцируя срыв договоренностей или просто по причине недалекого ума. Инцидент и провал станут сильным негативным фактором для процесса урегулирования.

    5 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Любовь к себе отлично продается, но разрушает всё

    «Специалисты», которые будут учить вас любви к зеркалу, неизбежно угробят и ваш брак, и вашу жизнь вообще. Это еще не значит, что их нужно запрещать – государство не может быть всем нянькой. Но это значит, что человеку важно определиться со своими принципами.

    21 комментарий
    12 мая 2025, 13:35 • Новости дня

    Депутат Гаврилов рассказал о правилах получения бесплатных участков земли россиянами

    Tекст: Ирма Каплан

    В России молодые специалисты в сельской местности могут претендовать на бесплатные земельные участки для строительства или ведения личного подсобного хозяйства, рассказал председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

    Бесплатный участок земли в России могут получить молодые специалисты, работающие в деревне или селе. Речь идет о таких профессиях, как учителя, врачи, агрономы и работники культуры, рассказал председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

    Земельный участок сначала предоставляется в безвозмездное пользование сроком до шести лет, а затем может быть оформлен в собственность при продолжении работы в сельской местности.

    «Интересно, что в отличие от многодетных семей, специалисты в селе могут выбрать участок сами, даже если он еще не размежеван, тогда придется заняться оформлением границ за свой счет», – пояснил он «Ленте.Ру».

    В случае невозможности предоставить землю законодательством предусмотрена денежная компенсация, однако решение об этом принимается на уровне региона.

    Право на получение бесплатной земли предоставляется также инвалидам, сиротам, ликвидаторам последствий аварии на Чернобыльской АЭС, Героям России, СССР и полным кавалерам орденов Славы и Трудовой Славы.

    Заявление можно подать через местную администрацию или МФЦ. Если участок найден самостоятельно, например, через кадастровую карту, можно оформить заявление на его получение, если за ним не числится собственник.

    Гаврилов напомнил о программах «Дальневосточный гектар» и «Арктический гектар», где граждане России могут получить землю на пять лет с условием целевого использования – для жилья, бизнеса или сельского хозяйства.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, 1 марта 2025 года в России невозможно стало регистрировать сделки с землей, если границы участка не внесены в единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН).

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД, разбиралась, можно ли развести огород под окнами многоквартирного дома.

    9 мая 2025, 14:17 • Новости дня
    На территории Кремля образовалась крупнейшая парковка Aurus

    Tекст: Валерия Городецкая

    Во время торжеств по случаю юбилея Победы репортеры зафиксировали массовое скопление автомобилей Aurus, использовавшихся гостями из разных стран.

    Несколько десятков автомобилей Aurus, на которых зарубежные лидеры и главы иностранных делегаций прибыли в Кремль, были сняты на видео журналистом «России 1» Павлом Зарубиным, передает РИА «Новости»

    В своем Telegram-канале он опубликовал ролик с места событий, где видна самая масштабная стихийная парковка Aurus, когда-либо замеченная на территории Кремля. «Такое количество Aurus одновременно в Кремле – случай уникальный», – отметил журналист.

    Напомним, иностранные гости приехали в Москву для участия в праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. В числе приглашенных были председатель КНР Си Цзиньпин, президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, президент Сербии Александр Вучич, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев и другие.

    В пятницу президент России Владимир Путин встретил иностранных лидеров, прибывших на парад Победы.

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    9 мая 2025, 17:28 • Новости дня
    Уиткофф отверг критику переговоров США и России

    Уиткофф назвал невозможным решение конфликта на Украине без переговоров с Путиным

    Уиткофф отверг критику переговоров США и России
    @ Joyce N. Boghosian/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф отметил, что обсуждения с президентом России Владимиром Путиным необходимы для поиска выхода из украинского конфликта.

    В интервью изданию Breitbart Уиткофф заявил, что отсутствие прямых переговоров не оставляет возможностей для разрешения ситуации на Украине, передает РИА «Новости».

    «Если мы не будем с ним (Владимиром Путиным – ред.) разговаривать, как мы вообще сможем добиться решения? Это даже невозможно. Так что сама идея о том, что мы не должны с ним разговаривать, нелепа», – сказал он.

    Напомним, в апреле президент России Владимир Путин дважды встречался с посланником США Стивеном Уиткоффом. Первая встреча прошла в Петербурге, вторая – в Москве.

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    9 мая 2025, 09:55 • Видео
    Парад Победы на Красной площади

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    11 мая 2025, 13:02 • Новости дня
    Захарова: Киев невнимательно изучил предложение Путина о переговорах

    Захарова указала на непонимание Киевом сути предложения Путина о переговорах

    Захарова: Киев невнимательно изучил предложение Путина о переговорах
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что реакция Киева на инициативу президента России Владимира Путина по переговорам показала невнимание украинских властей к сути предложения.

    Захарова подчеркнула, что на Банковой плохо ознакомились с текстом заявления Путина и многочисленными комментариями мировых политиков и СМИ, которые поддержали инициативу российской стороны. По словам Захаровой, президент Путин четко обозначил порядок действий: вначале обсуждение первопричин конфликта, после чего возможно обсуждение перемирия. Она добавила: «Путин четко сказал: сначала переговоры о первопричинах, а там и о перемирии можно будет поговорить», передает РИА «Новости».

    Напомним, президент России Владимир Путин предложил начать прямые переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая без предварительных условий.

    В воскресенье Владимир Зеленский заявил, что Киев выразил готовность к переговорам с Москвой при условии прекращения огня с 12 мая. Позже посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник обвинил Зеленского в использовании идеи перемирия для перевооружения украинской армии.

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    9 мая 2025, 16:24 • Новости дня
    Президент Бразилии объявил о возвращении к совместным планам с Россией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва во время переговоров с Владимиром Путиным сообщил, что его приезд в Москву спустя 15 лет символизирует возвращение России и Бразилии к совместным планам.

    Лула да Силва подчеркнул, что Бразилия нацелена на комплексное сотрудничество с Россией, включая развитие контактов в области культуры, науки и технологий, передает ТАСС. Он добавил, что намерен обсудить с Россией и вопросы военного взаимодействия, а также сотрудничество в космической сфере.

    Лидер Бразилии также отметил возможности для развития коммерческих отношений между двумя странами, заявив о наличии потенциала для роста торговли и укрепления экономических связей, передает РИА «Новости».

    Напомним, в пятницу президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва прибыл в Кремль для переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

    Ранее Путин встретился в Кремле с председателем КНР Си Цзиньпином, президентом Монголии Ухнагийном Хурэлсухом, главой Кубы Мигелем Диас-Канелем, лидером Венесуэлы Николасом Мадуро.

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    12 мая 2025, 08:57 • Новости дня
    Axios: Зеленский выразил готовность прибыть в Стамбул без каких-либо условий

    Axios: Зеленский заявил о намерении встретиться с Путиным в Стамбуле в четверг

    Axios: Зеленский выразил готовность прибыть в Стамбул без каких-либо условий
    @ Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о намерении прибыть в Турцию для личных переговоров с президентом России Владимиром Путиным в четверг без предварительных условий, пишет Axios.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с российским президентом Владимиром Путиным в Турции в четверг без предварительных условий, пишет портал Axios со ссылкой на источник.

    «Украинский чиновник заявил, что Зеленский будет в Турции в четверг, даже если Россия не согласится на прекращение огня в понедельник», – сказано в материале.

    До этого Зеленский выразил готовность к встрече с президентом России, чтобы обсудить условия прекращения военных действий.

    «Я буду ждать Путина в Турции в четверг. Лично. Я надеюсь, что на этот раз россияне не будут искать оправданий», – написал он в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

    Зеленский указал, что среди главных тем станет обсуждение дипломатических основ для достижения мира.

    Однако в Турции опровергли появившиеся сообщения о грядущем визите Владимира Зеленского 15 мая для переговоров по урегулированию на Украине.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России предложил начать прямые переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая без предварительных условий, на что Зеленский выразил готовность к переговорам с Москвой при условии прекращения огня с 12 мая.

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    10 мая 2025, 13:05 • Новости дня
    Медведев призвал Зеленского вспомнить слова о параде Победы
    Медведев призвал Зеленского вспомнить слова о параде Победы
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев обратился к Владимиру Зеленскому на фоне визита лидеров Евросоюза в столицу Украины.

    В своем Telegram-канале он прокомментировал приезд представителей Евросоюза в Киев и резко высказался о Зеленском, отметив возможные последствия отмены перемирия.

    Политик задался вопросом, как Зеленский поступит, если Россия решит отменить трехдневное перемирие, установленное в честь 9 Мая, и откажется гарантировать безопасность европейских гостей в Киеве.

    Медведев добавил, что российская армия не занимается терроризмом, в отличие от украинской стороны. Он призвал Зеленского вспомнить свои слова о параде Победы в Москве.

    Глава майданного режима публично отказывался от перемирия, предложенного президентом России Владимиром Путиным на День Победы, и даже намекал на возможные провокации 9 мая. Медведев отмечал, что Зеленский понимает: в случае реальной провокации на День Победы никто не гарантирует, что в Киеве наступит 10 мая.

    Напомним, что Владимир Зеленский отклонил предложение о перемирии и сообщил, что гостям на параде в Москве не будут предоставляться гарантии безопасности.

    В субботу в Киев приехали президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Британии Кир Стармер и премьер Польши Дональд Туск к проведению встречи так называемой «коалиции желающих». Макрон выразил готовность помочь началу диалога России и Украины.

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    11 мая 2025, 11:41 • Новости дня
    Песков назвал цели переговоров с Украиной

    Песков назвал устранение первопричин конфликта на Украине целью переговоров

    Песков назвал цели переговоров с Украиной
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Предстоящие переговоры с Киевом направлены на то, чтобы ликвидировать первопричины конфликта и отстоять ключевые интересы России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    Песков озвучил цели предложенных переговоров с Украиной. По его словам, главной задачей должно стать устранение первопричин конфликта, а также обеспечение интересов России, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал ТВ Центр.

    Он отметил, что украинская сторона не является самостоятельной, поскольку у нее есть кураторы. Он напомнил, что именно эти кураторы ранее заставили Киев выйти из переговорного процесса и отказаться от подписания парафированного документа.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала дождаться ответа тех сторон, которым президент России Владимир Путин предложил провести переговоры в Стамбуле. Кроме того, помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Москва готова к переговорам с Украиной в Стамбуле 15 мая, украинской стороне надо приехать и начать переговоры.

    Напомним, президент России Владимир Путин предложил Киеву возобновить прямые переговоры в Стамбуле. Он не исключил договоренности о перемирии в ходе переговоров.

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    11 мая 2025, 12:17 • Новости дня
    Мирошник: Зеленский использует идеи о прекращении огня для перевооружения ВСУ

    Tекст: Дарья Григоренко

    Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник обвинил Владимира Зеленского в использовании идеи перемирия для перевооружения украинской армии.

    Мирошник отметил, что в ответ на предложение президента России Владимира Путина начать прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле украинская сторона выдвинула новые предусловия, передает РИА «Новости».

    Мирошник подчеркнул: «Зеленский предлагает: вы вводите режим прекращения огня, чтобы Киев мог начать перевооружаться и перегруппироваться, а мы говорим, что готовы к переговорам». Он задался вопросом, является ли такое поведение согласием на начало переговоров без условий.

    Ранее Владимир Зеленский заявил, что Киев выразил готовность к переговорам с Москвой при условии прекращения огня с 12 мая.

    Напомним, президент России Владимир Путин предложил начать прямые переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая без предварительных условий. Президент США Дональд Трамп анонсировал «большую неделю» в переговорах по Украине. При этом накануне лидеры Франции, Германии, Польши, Британии и Украины призвали к полному прекращению огня с 12 мая сроком не менее 30 суток и подчеркнули необходимость эффективного международного мониторинга.

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    9 мая 2025, 15:30 • Новости дня
    Песков назвал приезд Вучича и Фицо в Москву героизмом

    Tекст: Валерия Городецкая

    Приезд президента Сербии Александра Вучича и премьера Словакии Роберта Фицо в Москву для участия в праздновании 80-летия Победы является настоящим «актом героизма», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По его словам, лидеры проявили мужество, открыто продемонстрировав свою суверенную волю и уважение ко Дню Победы, несмотря на явное давление со стороны других государств, передает ТАСС.

    «Акт героизма, действительно, потому что настолько продемонстрировать свою суверенную волю отдать должное памяти, Дню Победы, несмотря на вот это неприкрытое оголтелое давление, это, конечно, достойно самой высокой оценки», – сказал Песков в эфире «Первого канала».

    Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко лично пообщался с премьер-министром Словакии Робертом Фицо на праздничных торжествах по случаю Дня Победы в Москве и назвал его молодцом за визит в российскую столицу.

    Фицо рассказывал о запрете Эстонией пролета спецборта над своей территорией для его визита на празднование окончания Второй мировой войны. Он прибыл в Россию накануне, совершив перелет по удлиненному южному маршруту.

    Вучич встретился с Фицо в Москве и назвал встречу братской. По прибытии в Москву сербский лидер записал обращение с Красной площади и подчеркнул, что его не волнует мнение других государств относительно своего приезда.

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    9 мая 2025, 15:22 • Новости дня
    Путин и Трамп через помощников поздравили друг друга с Днем Победы

    Ушаков: Путин и Трамп через помощников поздравили друг друга с Днем Победы

    Путин и Трамп через помощников поздравили друг друга с Днем Победы
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил об обмене поздравлениями между Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом по случаю Дня Победы.

    По его словам, поздравления были переданы через помощников обоих лидеров, передает ТАСС.

    «Через своих помощников президент России и президент США обменялись поздравлениями по случаю нашего общего праздника», – сказал Ушаков Первому каналу.

    Накануне пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент Владимир Путин пока не поздравлял президента США с 80-летием Победы.

    Ранее глава США заявил, что считает Америку ключевой силой в разгроме фашизма во Второй мировой войне. Он принял решение объявить 8 мая Днем победы во Второй мировой войне.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова обвинила Трампа в гиперболизации роли США во Второй мировой войне.

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    9 мая 2025, 14:51 • Новости дня
    Путин вручил Токаеву наградной лист на присвоение его отцу звания Героя Советского Союза

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин передал главе Казахстана Касым-Жомарту Токаеву наградной лист для присвоения его отцу звания Героя Советского Союза.

    Об этом сообщил Кремль в Telegram-канале. «Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, хочу передать Вам наградной лист. Это документ, который засвидетельствовал награждение вашего отца званием Героя Советского Союза», – обратился российский лидер к президенту Казахстана.

    Токаев поблагодарил Путина и поздравил президента и народ России с Днем Победы.

    Напомним, Министерство обороны России рассекретило наградной лист гвардии сержанта Кемеля Токаева – отца президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. В документе, опубликованном на портале «Подвиг народа», говорится о награждении отца президента Казахстана орденом Отечественной войны II степени за участие в сражениях северо-западнее Еглиевца в польском Мазовецком воеводстве в январе 1945 года.

    Ранее Министерство обороны России представило новый проект, посвященный героям Великой Отечественной войны разных национальностей.

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    9 мая 2025, 15:14 • Новости дня
    Reuters: Лидеры ЕС поддержали создание антироссийского «трибунала»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Лидеры 20 из 27 стран Евросоюза на встрече во Львове поддержали инициативу создания специального трибунала под эгидой Совета Европы для «судебного разбирательства» в отношении руководства России, пишет агентство Reuters.

    По данным Reuters, в общей сложности поддержку созданию нового органа выразили 37 государств, входящих в Совет Европы, передает ТАСС.

    Глава МИД Люксембурга Ксавье Беттель объявил, что заседания специального «трибунала» будут проходить в Люксембурге. По его словам, глава МИД Украины Андрей Сибига посетит город на следующей неделе и выступит там с обвинениями в адрес руководства России.

    Напомним, Европарламент призвал к созданию «трибунала» по событиям на Украине, приняв соответствующую резолюцию на сессии в Страсбурге.

    Заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский отметил, что инициатива «спецтрибунала по России» с юридической точки зрения является ничтожной, поскольку Генеральная Ассамблея не обладает такими полномочиями.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова указывала, что ЕС не имеет правовой компетенции для оценки действий России, поскольку полномочия по определению «акта агрессии» принадлежат только Совету Безопасности ООН.

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    10 мая 2025, 11:13 • Новости дня
    Ким Чен Ын пообещал военную поддержку России при «нападении Запада»

    Tекст: Александра Юдина

    Выступая в российском посольстве, лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о готовности поддержать Россию вооруженными силами в случае агрессии США и их союзников.

    Лидер КНДР подчеркнул, что, если американские и западные государства совершат новое вооруженное нападение на Россию, он отдаст приказ использовать Вооруженные силы КНДР для отражения атаки в соответствии с духом и положениями договора между КНДР и Россией, передает ТАСС.

    По его словам, если в современном мире закрыть глаза на действия украинских марионеток против территориальной целостности ядерного государства, можно столкнуться с еще более опасными посягательствами.

    Ким Чен Ын также отметил, что подобное «безрассудство» будет распространяться «как очень заразный вирус», и заявил о необходимости исправлять такие ошибки.

    Ранее Ким Чен Ын назвал День Победы общим праздником России и КНДР. Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту о значительном участии военнослужащих из КНДР в освобождении приграничных районов Курской области.

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    9 мая 2025, 17:37 • Новости дня
    В Иркутской области пожар уничтожил 30 дачных участков

    В Братском районе Иркутской области пожар уничтожил 30 дачных участков

    Tекст: Евгения Караваева

    В Братском районе Иркутской области сильный ветер и сухая трава стали причиной пожара, уничтожившего 30 дачных участков.

    Площадь возгорания составила около 800 кв. метров, сообщил губернатор региона Игорь Кобзев в своем Telegram-канале. Пожар случился из-за загоревшейся сухой травы в кооперативе «Восход», а сильный ветер способствовал быстрому распространению огня.

    Кобзев уточнил, что пострадавших нет, но выгорело 30 дачных участков: «Друзья, к сожалению, праздник сегодня не обошелся без происшествий. Днем в Братском районе в дачном кооперативе «Восход» на 36-м км Тулунского тракта произошел пожар».

    Огонь удалось локализовать к 17.30 местного времени.

    Для предотвращения перехода пожара на лес проводят окарауливание силами Братского лесничества, а пожарные и техника будут дежурить на месте ночью. В тушении участвуют 35 человек и 14 единиц техники.

    Ранее лесной пожар произошел на территории площадью один гектар в Хоринском районе Бурятии, в Иркутской области из-за ураганного ветра загорелись дома, а в Рубцовском районе Алтайского края пожар охватил несколько тысяч квадратных метров сухой растительности.

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    11 мая 2025, 12:48 • Новости дня
    Песков: Киев пытался сорвать празднование Дня Победы в Москве

    Tекст: Дарья Григоренко

    Попытку срыва празднования 9 Мая в Москве предпринял киевский режим, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину.

    «Да, скорее, была попытка срыва», – сказал Песков. Пресс-секретарь отметил, что антироссийская риторика Владимира Зеленского, заявившего о невозможности гарантировать безопасность гостям в Москве, была «на грани безумия», передает РИА «Новости».

    Песков подчеркнул: «Заявление, действительно, такое, на грани безумия». Пресс-секретарь президента РФ добавил, что Киев «подкрепил эту грань безумия роем беспилотников». Он также добавил, что российская противовоздушная оборона в праздничные дни показала высокую эффективность и успешно справилась с угрозой атак, обеспечив безопасность проведения мероприятий.

    Интервью было записано в ночь на 10 мая.

    Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник сообщил, что для достижения урегулирования США должны ограничить поставки вооружений Украине и «привести в сознание» недоговороспособного Владимира Зеленского.

    Напомним, что Зеленский отклонил предложение о перемирии и сообщил, что гостям на параде в Москве не будут предоставляться гарантии безопасности. Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отмечал, что Зеленский понимает: в случае реальной провокации на День Победы никто не гарантирует, что в Киеве наступит 10 мая.

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    «Герои не умирают» – справедливое утверждение, за десятилетия превратившееся в пропагандистское клише. Куда меньше известно о том, как и почему защитники России воспроизводятся – с постоянством, завидным для всех недоброжелателей нашей страны. Спецкор газеты ВЗГЛЯД в дни празднования юбилея Победы попытался найти ответ на этот вопрос на Южном Урале – в районе, где родился Александр Прохоренко, известный нам как «герой Пальмиры», а врагам – как «русский Рэмбо». Подробности

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    Россия и США поставили Зеленскому дипломатическую вилку

    Иногда охотник попадается в свой собственный капкан – и становится добычей. Именно это произошло с главой киевского режима Владимиром Зеленским, который стал жертвой собственной аферы против аж двух целей – президента России Владимира Путина и его американского визави Дональда Трампа. О чем идет речь? Подробности

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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