Анонсировала посадка в самолеты по биометрии
Эксперимент, допускающий посадку на самолеты в аэропортах Шереметьево и Пулково по биометрии, будет запущен с 1 июня, следует из утвержденного правительством России документа.
Эксперимент по использованию биометрии для посадки на самолеты стартует первого июня, передает ТАСС. Согласно постановлению правительства, нововведение продлится до первого апреля 2027 года.
Участие в проекте будет добровольным. Пассажирам по-прежнему придется предъявлять паспорт при досмотре для обеспечения транспортной безопасности.
Для прохода по биометрии потребуется заранее зарегистрировать данные в единой биометрической системе и дать согласие на их обработку.
Цель инициативы – отработать технологию идентификации граждан при внутренних авиаперевозках.
Минтранс, Минцифры и ФСБ должны подготовить доклад о результатах эксперимента за 50 дней до его окончания.
Ранее сообщалось, что сервис охватит рейсы «Аэрофлота» между Москвой и Петербургом. В Пулково заявили о полной готовности инфраструктуры к запуску технологии летом 2026 года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство России подписало постановление о запуске пилотного проекта по внедрению биометрии в аэропортах.
Несколькими днями ранее московский аэропорт Шереметьево приступил к опытной эксплуатации системы распознавания лиц для процедуры посадки.
В апреле аналогичный пилотный сервис заработал для пассажиров поездов из Москвы.