Анонсировала посадка в самолеты по биометрии

Tекст: Дмитрий Зубарев

Эксперимент по использованию биометрии для посадки на самолеты стартует первого июня, передает ТАСС. Согласно постановлению правительства, нововведение продлится до первого апреля 2027 года.

Участие в проекте будет добровольным. Пассажирам по-прежнему придется предъявлять паспорт при досмотре для обеспечения транспортной безопасности.

Для прохода по биометрии потребуется заранее зарегистрировать данные в единой биометрической системе и дать согласие на их обработку.

Цель инициативы – отработать технологию идентификации граждан при внутренних авиаперевозках.

Минтранс, Минцифры и ФСБ должны подготовить доклад о результатах эксперимента за 50 дней до его окончания.

Ранее сообщалось, что сервис охватит рейсы «Аэрофлота» между Москвой и Петербургом. В Пулково заявили о полной готовности инфраструктуры к запуску технологии летом 2026 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство России подписало постановление о запуске пилотного проекта по внедрению биометрии в аэропортах.

Несколькими днями ранее московский аэропорт Шереметьево приступил к опытной эксплуатации системы распознавания лиц для процедуры посадки.

В апреле аналогичный пилотный сервис заработал для пассажиров поездов из Москвы.