Житель Курской области выиграл 41,9 млн в лотерею без единого угаданного числа

Tекст: Мария Иванова

О необычном выигрыше в лотерее рассказали в пресс-службе компании «Столото», передает РИА «Новости».

«Житель небольшого поселка Курской области Александр Гламаздин в 145457-м тираже лотереи «Забава от Русского лото» выиграл суперприз – 41 900 499 рублей», – сообщили в компании.

Суперприз в этой лотерее можно получить, угадав 12 чисел из 24 или не угадав ни одного. В «Столото» уточнили, что Александр не угадал ни одного числа, хотя при выборе комбинации стремился к обратному.

По словам победителя, он регулярно покупал билеты через мобильное приложение и рассчитывал на удачное совпадение чисел. Увидев сумму выигрыша, мужчина сначала не поверил глазам и, как признался позже, до сих пор с трудом воспринимает масштаб удачи.

Известно, что счастливчик по образованию столяр, а последние десять лет работает садовником.

Часть полученных средств он собирается направить на покупку собственного жилья, оставшуюся сумму планирует вложить в инвестиции.

Как писала газета ВЗГЛЯД, слесарь из Владимирской области Евгений выиграл 56,1 млн рублей в лотерее «Все или ничего», не угадав ни одной выигрышной цифры.

Бывший госслужащий из Москвы Роман получил суперприз в размере 33 млн рублей, также не угадав ни одного числа.

А житель Башкортостана Иршат стал мультимиллионером, дважды сорвав суперприз онлайн-лотереи благодаря одному билету с полным совпадением чисел и другому без единого совпадения.