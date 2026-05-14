Госсекретарь США заявил о планах постепенно сменить власть Венесуэлы

Госсекретарь Рубио сообщил о намерении США сменить правительство Венесуэлы
Соединенные Штаты намерены постепенно изменить политическое устройство Венесуэлы, избегая чрезмерно быстрых шагов, которые могут подорвать процесс транзита власти в республике, заявил государственный секретарь США Марко Рубио.
Американская администрация продолжит работу над реформированием текущей политической системы Венесуэлы, передает ТАСС. При этом власти Соединенных Штатов планируют действовать последовательно, отказываясь от форсирования событий.
«Мы должны продолжить работу над транзитом власти, обеспечить легитимность правительства, процесс, в результате которого народ скажет, что, да, это легитимное правительство», – заявил государственный секретарь США Марко Рубио в интервью телеканалу Fox News.
Дипломат подчеркнул нежелание излишне затягивать ожидаемые перемены. Однако он признал невозможность чрезмерно быстрого движения вперед из-за риска полного подрыва начатых преобразований.
Дополнительно руководитель внешнеполитического ведомства обратил внимание на улучшение венесуэльской экономики за последние четыре месяца. Подобная динамика напрямую связана с наращиванием объемов экспорта местных нефтепродуктов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США поручил госсекретарю Марко Рубио возглавить процесс реализации реформ в Венесуэле.
В рамках американского плана политик анонсировал передачу власти с одновременной амнистией оппозиционных сил.
До этого госсекретарь назвал удары американских вооруженных сил по целям в республике операцией прикрытия задержания Николаса Мадуро.