Почему Россия не наращивает добычу нефти

Tекст: Ольга Самофалова

Добыча ОПЕК сократилась до самого низкого уровня за 35 лет - до 20,18 млн баррелей в сутки в апреле. ОПЕК, как и МЭА ждет большего снижения спроса на нефть, чем раньше. Причины понятны - это перекрытие Ормузского пролива и вынужденное сокращение добычи ближневосточными странами.

Россия же от этой ситуации не пострадала, и могла бы нарастить объемы добычи нефти на фоне общего дефицита. Однако добыча нефти в 2026 году сохранится на уровне 511 млн баррелей, а это прошлогодний уровень. Такой прогноз озвучил российский Минэкономразвития. Там ждут рост объемов добычи только с 2027 года, однако рост прогнозируется не очень большой - до 516 млн тонн. В 2028-2029 годах добыча вырастет до 525 млн тонн. Но это все равно меньше, чем в 2022 году, когда Россия добыла 535 млн тонн.

Что касается нефтяных цен, то Минэкономразвития ждет высокие цены только в этом году, тогда как в следующие три года они вернутся в низкий диапазон. Так, цена Urals, как ожидается, в этом году останется на уровне 59 долларов за баррель, в 2027–2028 годах — 50 долларов. Цена Brent в 2026 году составит 81 доллар за баррель против 69 долларов в 2025 году. В последующие три года прогнозируют ее снижение до 61-65 долларов.

«Снижение спроса коррелируется с ценами на нефть. Чем выше цена на нефть, тем больше будет сокращаться объем глобального потребления. Как только цены на нефть упадут, ОПЕК и МЭА перепишут свои прогнозы. Поэтому серьезно к этим прогнозам относится не стоит. Они строятся исходят из текущей ситуации, которая через неделю или месяц может сильно измениться, если будет открыт Ормузский пролив, и другие члены ОПЕК вслед за ОАЭ не захотят выполнять квоты и нарастят добычу», - поясняет Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) и Финансового университета при правительстве РФ.

А вот Россия могла бы воспользоваться открывшимися возможностями и нарастить добычу нефти, чтобы продать ее по высокой цене. Тем более, что все эксперты сходятся в том, что по окончанию ближневосточного конфликта цены снова станут низкими и будут такими не один год.

Почему же Россия не нарастит добычу? «Нефтяная отрасль так не работает, потому что добычу нельзя прибавить на несколько процентов за один квартал без подготовленных месторождений, оборудования, логистики, сервисов и стабильного экспорта», - говорит Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global

Есть целый ряд факторов, которые на дают это сделать.

«Это вынужденная мера. Россия даже квоты ОПЕК+ не выбирает. То есть последние четыре месяца мы добываем меньше, чем нам разрешено квотами. Причин этого много.

Во-первых, есть атаки, в том числе по добычным объектам, например, на Каспии. Украина также пытается бить не только по российской нефтепереработке, но и по экспортным терминалам как в Черном, так и в Балтийском море. В прошлом году такой целенаправленности не было. Мы не знаем точную ситуацию с экспортом, так как официальных данных нет, но если нефть некуда деть, то приходится сокращать производство», - говорит Игорь Юшков.

Во-вторых, сказались низкие цены на нефть в конце 2025 и начале 2026 годов. В декабре Urals стоил 39, в январе - 41, в феврале - 45 долларов за баррель. При таких ценах сами компания начали сокращать объем добычи, так как они не хотели продавать нефть по таким ценам, говорит эксперт.

«В-третьих, есть накопленные проблемы внутри нефтяной отрасли. Это дорогие кредиты, санкции, которые препятствуют поставкам оборудования, его приходится закупать дороже. Качество ресурсной базы снижается, добыча становится дороже, нужны новые технологии», - говорит Юшков.

«Наращивание добычи не выглядит как простой «поворот крана». Чтобы получить больше нефти из месторождения требуется подготовка, занимающая достаточно продолжительное время. Рост добычи должен сопровождаться развитием соответствующей инфраструктуры, например, по транспортировке и хранению сырья», - говорит Николай Дудченко, аналитик ФГ «Финам».

«Дальнейший рост добычи в 2027-2029 годах возможен, если сложатся несколько факторов. Если будут достаточно высокие цены, улучшится внутренняя экономическая ситуация и ставка ЦБ снизится, чтобы у компаний появились кредитные средства для инвестиций. И, конечно, внешняя конъюнктура тоже должна быть выгодная. При благоприятный условиях мы вполне может выйти на те объемы, которые у нас были несколько лет назад в 550 млн тонн в год, но пока шансы не велики. Пока оптимистичным сценарием является сохранение нынешних объемов производства и рост до 520 млн тонн в год - это уже будет хорошо», - считает эксперт ФНЭБ.

Более того, по словам экспорта, если не будет удешевление кредитов, в целом развития экономики, в том числе импортозамещения по ряду позиции для нефтяной отрасли, если и дальше будет санкционное давление, то Россия рискует столкнуться даже с сокращением объемов производства.

«Рост после 2026 года, если он будет, скорее станет восстановительным, а не взрывным. Переход с 511 млн тонн к 516 млн тонн в 2027 году означает рост примерно на 1%, а выход на 525 млн тонн в 2028 году дает еще около 1,7%. Это умеренные темпы, а не новый нефтяной цикл», - говорит Чернов.

По его словам, прогноз реалистичный: 516 млн тонн в 2027 году достижимы, если не будет новых жестких санкций, если экспортная логистика останется рабочей и, если инфраструктурные риски не усилятся. 525 млн тонн в 2028–2029 годах уже более спорный ориентир, так как для него нужна не просто дорогая нефть, а нормальная инвестиционная программа в добыче, сервисах и транспорте, добавляет эксперт.

Что касается нефтяных цен, то Юшков считает, что

надо быть готовым к тому, что мировой рынок постепенно все равно вернется к тем уровням, которые были в начале прошлого года, то есть в район 65-70 долларов за баррель.

«Сколько продлится нынешняя передышка, которая позволяет нам зарабатывать сверхприбыли, неизвестно. Но нам надо пытаться максимально эффективно ее использовать. Во-первых, нужно сосредоточится на обеспечении безопасности экспортных терминалов. Во-вторых, нужно работать в области импортозамещения технологий по добыче нефти и далее», - заключает Игорь Юшков.

Чернов считает, что прогноз Минэкономразвития в 81 доллар за баррель по Brent и 59 долларов по Urals довольно консервативным. «Сейчас Brent торгуется около 107–108 долларов за баррель, а Urals в последние дни возвращалась выше 100 долларов за баррель. Чтобы средняя Brent за год вышла к 81 долларов, во втором полугодии нужна заметная нормализация ситуации вокруг Ормуза и сильное снижение геополитической премии», - говорит Чернов.

«На 2027–2029 годы низкий прогноз по Brent и Urals возможен только при сочетании трех условий, когда Ормуз работает нормально, мировая экономика замедляется, а предложение за пределами ОПЕК+ растет. Если хотя бы один из этих факторов не сработает, то Brent будет скорее выше 65 долларов, а Urals выше 50 долларов», - считает эксперт.