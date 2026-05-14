    Новые врио губернаторов приграничья прошли подготовку Донбассом
    В Госдуме предложили сделать Пасху государственным праздником
    В Совете Европы заявили об усталости ЕС от украинских беженцев
    Си Цзиньпин и Трамп договорились о новой модели отношений
    Рубио назвал срок восстановления Украины
    Куба осталась без запасов топлива
    Уменьшилась доля называющих себя православными россиян
    Авиационный двигатель ПД-8 прошел все испытания
    Мнения
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Ядерное оружие – единственная страховка для Глобального Юга

    События 2026 года однозначно демонстрируют, что в современном мире государства Глобального Юга могут чувствовать себя в относительной безопасности только получив в свое распоряжение ядерные заряды.

    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему украинский язык не стал на Украине родным

    Украинцы воспринимают украинизацию как фальшь, как что-то искусственное, ненастоящее. Навязывание украинского языка во всех сферах вызывает у людей внутренний протест и отторжение, причем даже у тех, кто политически принял постулаты политической русофобии.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Фальшивые «старцы» нагоняют жуть

    Часто в «пророчествах» такого рода реализуется схема, знакомая по Ванге и Нострадамусу: берется темная, неопределенная фраза и встраивается в актуальную политическую повестку. А самим «старцам» присваивается роль нострадамусов, которые делают волнующие и мрачные предсказания.

    14 мая 2026, 08:48 • Экономика

    Почему Россия не наращивает добычу нефти

    Почему Россия не наращивает добычу нефти
    @ Максим Богодвид/РИА Новости

    Tекст: Ольга Самофалова

    Добыча членов ОПЕК сократилась до самого низкого уровня за 35 лет по понятным причинам. Россия могла вы воспользоваться ситуацией и нарастить свою добычу, пока цены высокие. Однако она этого не делает. Почему?

    Добыча ОПЕК сократилась до самого низкого уровня за 35 лет - до 20,18 млн баррелей в сутки в апреле. ОПЕК, как и МЭА ждет большего снижения спроса на нефть, чем раньше. Причины понятны - это перекрытие Ормузского пролива и вынужденное сокращение добычи ближневосточными странами.

    Россия же от этой ситуации не пострадала, и могла бы нарастить объемы добычи нефти на фоне общего дефицита. Однако добыча нефти в 2026 году сохранится на уровне 511 млн баррелей, а это прошлогодний уровень. Такой прогноз озвучил российский Минэкономразвития. Там ждут рост объемов добычи только с 2027 года, однако рост прогнозируется не очень большой - до 516 млн тонн. В 2028-2029 годах добыча вырастет до 525 млн тонн. Но это все равно меньше, чем в 2022 году, когда Россия добыла 535 млн тонн.

    Что касается нефтяных цен, то Минэкономразвития ждет высокие цены только в этом году, тогда как в следующие три года они вернутся в низкий диапазон. Так, цена Urals, как ожидается, в этом году останется на уровне 59 долларов за баррель, в 2027–2028 годах — 50 долларов. Цена Brent в 2026 году составит 81 доллар за баррель против 69 долларов в 2025 году. В последующие три года прогнозируют ее снижение до 61-65 долларов.

    «Снижение спроса коррелируется с ценами на нефть. Чем выше цена на нефть, тем больше будет сокращаться объем глобального потребления. Как только цены на нефть упадут, ОПЕК и МЭА перепишут свои прогнозы. Поэтому серьезно к этим прогнозам относится не стоит. Они строятся исходят из текущей ситуации, которая через неделю или месяц может сильно измениться, если будет открыт Ормузский пролив, и другие члены ОПЕК вслед за ОАЭ не захотят выполнять квоты и нарастят добычу», - поясняет Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) и Финансового университета при правительстве РФ.

    А вот Россия могла бы воспользоваться открывшимися возможностями и нарастить добычу нефти, чтобы продать ее по высокой цене. Тем более, что все эксперты сходятся в том, что по окончанию ближневосточного конфликта цены снова станут низкими и будут такими не один год.

    Почему же Россия не нарастит добычу? «Нефтяная отрасль так не работает, потому что добычу нельзя прибавить на несколько процентов за один квартал без подготовленных месторождений, оборудования, логистики, сервисов и стабильного экспорта», - говорит Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global

    Есть целый ряд факторов, которые на дают это сделать.

    «Это вынужденная мера. Россия даже квоты ОПЕК+ не выбирает. То есть последние четыре месяца мы добываем меньше, чем нам разрешено квотами. Причин этого много.

    Во-первых, есть атаки, в том числе по добычным объектам, например, на Каспии. Украина также пытается бить не только по российской нефтепереработке, но и по экспортным терминалам как в Черном, так и в Балтийском море. В прошлом году такой целенаправленности не было. Мы не знаем точную ситуацию с экспортом, так как официальных данных нет, но если нефть некуда деть, то приходится сокращать производство», - говорит Игорь Юшков.

    Во-вторых, сказались низкие цены на нефть в конце 2025 и начале 2026 годов. В декабре Urals стоил 39, в январе - 41, в феврале - 45 долларов за баррель. При таких ценах сами компания начали сокращать объем добычи, так как они не хотели продавать нефть по таким ценам, говорит эксперт.

    «В-третьих, есть накопленные проблемы внутри нефтяной отрасли. Это дорогие кредиты, санкции, которые препятствуют поставкам оборудования, его приходится закупать дороже. Качество ресурсной базы снижается, добыча становится дороже, нужны новые технологии», - говорит Юшков.

    «Наращивание добычи не выглядит как простой «поворот крана». Чтобы получить больше нефти из месторождения требуется подготовка, занимающая достаточно продолжительное время. Рост добычи должен сопровождаться развитием соответствующей инфраструктуры, например, по транспортировке и хранению сырья», - говорит Николай Дудченко, аналитик ФГ «Финам».

    «Дальнейший рост добычи в 2027-2029 годах возможен, если сложатся несколько факторов. Если будут достаточно высокие цены, улучшится внутренняя экономическая ситуация и ставка ЦБ снизится, чтобы у компаний появились кредитные средства для инвестиций. И, конечно, внешняя конъюнктура тоже должна быть выгодная. При благоприятный условиях мы вполне может выйти на те объемы, которые у нас были несколько лет назад в 550 млн тонн в год, но пока шансы не велики. Пока оптимистичным сценарием является сохранение нынешних объемов производства и рост до 520 млн тонн в год - это уже будет хорошо», - считает эксперт ФНЭБ.

    Более того, по словам экспорта, если не будет удешевление кредитов, в целом развития экономики, в том числе импортозамещения по ряду позиции для нефтяной отрасли, если и дальше будет санкционное давление, то Россия рискует столкнуться даже с сокращением объемов производства.

    «Рост после 2026 года, если он будет, скорее станет восстановительным, а не взрывным. Переход с 511 млн тонн к 516 млн тонн в 2027 году означает рост примерно на 1%, а выход на 525 млн тонн в 2028 году дает еще около 1,7%. Это умеренные темпы, а не новый нефтяной цикл», - говорит Чернов.

    По его словам, прогноз реалистичный: 516 млн тонн в 2027 году достижимы, если не будет новых жестких санкций, если экспортная логистика останется рабочей и, если инфраструктурные риски не усилятся. 525 млн тонн в 2028–2029 годах уже более спорный ориентир, так как для него нужна не просто дорогая нефть, а нормальная инвестиционная программа в добыче, сервисах и транспорте, добавляет эксперт.

    Что касается нефтяных цен, то Юшков считает, что

    надо быть готовым к тому, что мировой рынок постепенно все равно вернется к тем уровням, которые были в начале прошлого года, то есть в район 65-70 долларов за баррель.

    «Сколько продлится нынешняя передышка, которая позволяет нам зарабатывать сверхприбыли, неизвестно. Но нам надо пытаться максимально эффективно ее использовать. Во-первых, нужно сосредоточится на обеспечении безопасности экспортных терминалов. Во-вторых, нужно работать в области импортозамещения технологий по добыче нефти и далее», - заключает Игорь Юшков.

    Чернов считает, что прогноз Минэкономразвития в 81 доллар за баррель по Brent и 59 долларов по Urals довольно консервативным. «Сейчас Brent торгуется около 107–108 долларов за баррель, а Urals в последние дни возвращалась выше 100 долларов за баррель. Чтобы средняя Brent за год вышла к 81 долларов, во втором полугодии нужна заметная нормализация ситуации вокруг Ормуза и сильное снижение геополитической премии», - говорит Чернов.

    «На 2027–2029 годы низкий прогноз по Brent и Urals возможен только при сочетании трех условий, когда Ормуз работает нормально, мировая экономика замедляется, а предложение за пределами ОПЕК+ растет. Если хотя бы один из этих факторов не сработает, то Brent будет скорее выше 65 долларов, а Urals выше 50 долларов», - считает эксперт.

    Добыча членов ОПЕК сократилась до самого низкого уровня за 35 лет по понятным причинам. Россия могла вы воспользоваться ситуацией и нарастить свою добычу, пока цены высокие. Однако она этого не делает. Почему?

    Киев провалил перемирие ко Дню Победы

    К полудню 8 мая ВСУ нарушили режим прекращения огня, объявленный Россией на время празднования Дня Победы, уже 1630 раз. Такие данные привело Минобороны России. В экспертном сообществе эту статистику комментируют однозначно: киевские власти полностью перешли на сторону нацизма, проигравшего во Второй мировой войне. Подробности

    Новая российская МБР обессмыслила американский «Золотой купол»

    В России успешно испытано самое мощное в мире средство доставки ядерного оружия. Чем уникален и как устроен ракетный комплекс «Сармат», чем он может быть полезен даже без оснащения ядерными боевыми блоками – и почему появление новой МБР у России весьма своевременно именно в текущую политическую эпоху? Подробности

    Трамп проведет переговоры в Пекине по китайским правилам

    Крупная американская делегация во главе с президентом США Дональдом Трампом прилетела в Китай. Какой набор взаимных требований предъявят друг другу Вашингтон и Пекин, почему Америка находится на переговорах в не самой лучшей позиции – и о чем стороны в любом случае не смогут договориться друг с другом? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Евросоюз хочет поговорить с Россией. Зря

      Евросоюз выбирает человека, который станет его парламентером для переговоров с российской стороной. Москва со своим выбором определилась. У европейцев свои соображения. Но Россию не должно волновать какие.

    • Двойной удар по Зеленскому: Ермак и Мендель

      Пока бывшему главе офиса президента Андрею Ермаку предъявляли обвинения в коррупции, Украина зачитывалась откровениями бывшего пресс-секретаря Владимира Зеленского Юлии Мендель о любви своего шефа к наркотикам и Геббельсу. Киевский режим рушится на глазах, но необходимо добивание.

    • Третья война России и Германии: быть или не быть?

      На фоне обещаний германского правительства создать самую мощную армию в Европе рейтинг канцлера Фридриха Мерца опустился до невиданных и позорных 15% поддержки. Видимо, в третий раз воевать с Россией немцы все-таки не хотят.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

