Spiegel: Молчание Зеленского из-за коррупционного скандала обернется катастрофой

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет немецкая газета Spiegel, молчание Зеленского после удара по его репутации из-за коррупционного скандала является очень опасным знаком. По мнению издания, такая позиция может обернуться для политика настоящей катастрофой, передает РИА «Новости».

«Удар по репутации Зеленского пришелся на вечер вторника. Андрею Ермаку вручили официальное обвинение по уголовному делу. <…> А поскольку Ермак был так тесно и долго связан с Зеленским, вся эта история грозит обернуться катастрофой для президента», – указывается в публикации.

Автор статьи подчеркивает, что выбранная стратегия игнорирования ситуации не решает проблему растущего общественного негодования. Офис Зеленского лишь отделывается от запросов прессы бессмысленными банальностями, однако возмущение граждан не исчезает от простого замалчивания проблемы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины потребовала ареста бывшего руководителя офиса президента Андрея Ермака. Сам политик опроверг слухи об истерике при подаче заявления об увольнении.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник назвал этот коррупционный скандал серьезным ударом по позициям Владимира Зеленского.