ВСУ атаковали больницу в Каменке-Днепровской дроном-камикадзе
Украинские военные нанесли удар беспилотником по зданию центральной районной больницы в Каменке-Днепровской, в результате чего повреждены фасад и прачечная, сообщили в администрации Каменско-Днепровского муниципального округа.
Вооруженные силы Украины совершили атаку с использованием беспилотника-камикадзе по зданию центральной районной больницы в Каменке-Днепровской Запорожской области, передает ТАСС со ссылкой на администрацию Каменско-Днепровского муниципального округа.
В администрации отметили: «Вооруженные формирования Украины с помощью беспилотника-камикадзе нанесли удар по зданию Каменско-Днепровской центральной районной больницы. К счастью, никто не пострадал, однако повреждения получили фасад, оконное остекление и здание прачечной».
Также сообщается, что накануне украинские военные атаковали здание районных электросетей и частный сектор в этом районе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы Украины нанесли удар по жилому дому в Свердловске в ЛНР, в результате чего пострадал мужчина.
Дроны ВСУ повредили храм в Белгородской области. Взрыв дрона ВСУ ранил супругов и повредил дома в этом же регионе.