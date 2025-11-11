Tекст: Дмитрий Зубарев

Вооруженные силы Украины совершили атаку с использованием беспилотника-камикадзе по зданию центральной районной больницы в Каменке-Днепровской Запорожской области, передает ТАСС со ссылкой на администрацию Каменско-Днепровского муниципального округа.

В администрации отметили: «Вооруженные формирования Украины с помощью беспилотника-камикадзе нанесли удар по зданию Каменско-Днепровской центральной районной больницы. К счастью, никто не пострадал, однако повреждения получили фасад, оконное остекление и здание прачечной».

Также сообщается, что накануне украинские военные атаковали здание районных электросетей и частный сектор в этом районе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы Украины нанесли удар по жилому дому в Свердловске в ЛНР, в результате чего пострадал мужчина.

Дроны ВСУ повредили храм в Белгородской области. Взрыв дрона ВСУ ранил супругов и повредил дома в этом же регионе.