    Из-за ссоры с Лукашенко Литва разоряет целую отрасль собственной экономики
    ВКС в ответ на провокацию с МиГ-31 нанесли удар по центру разведки ГУР МО Украины
    «Кошелек Зеленского» Миндич выехал с Украины по израильскому паспорту
    Саркози выступил с заявлением после освобождения из тюрьмы
    ФСБ пресекла попытку угона МиГ-31 с «Кинжалом»
    Небензя: Власти США не понимают глубины причин конфликта на Украине
    Сербия заявила о готовности российских владельцев отдать контроль над NIS
    Politico: У Украины закончатся деньги раньше, чем ЕС утвердит новый кредит
    Ливан освободил сына Каддафи после 10 лет ареста
    Мнения
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Европа вооружается, потому что не может воевать

    Европейским странам необходимо любым способом удержать контингент США на континенте, так как альтернатива – жесточайший внутриполитический кризис, связанный с возвращением к призыву в армии.

    0 комментариев
    Антон Крылов Антон Крылов Плов – русское национальное блюдо

    Почему некоторые блюда легко пересекают города и континенты, завоевывая сердца и желудки совершенно непохожих друг на друга народов, а другие так и остаются локальными специалитетами, для поддержания которых национально ориентированным кулинарам приходится предпринимать немалые усилия?

    9 комментариев
    Борис Акимов Борис Акимов Капитализм против детей

    Решить демографические проблемы, восстановить значимость института семьи и сделать многодетность нормой – никогда не получится при сохранении капиталистической экономики, базирующейся на необходимости и даже культе постоянно растущего потребления.

    25 комментариев
    11 ноября 2025, 12:05 • Новости дня

    ВСУ атаковали больницу в Каменке-Днепровской дроном-камикадзе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские военные нанесли удар беспилотником по зданию центральной районной больницы в Каменке-Днепровской, в результате чего повреждены фасад и прачечная, сообщили в администрации Каменско-Днепровского муниципального округа.

    Вооруженные силы Украины совершили атаку с использованием беспилотника-камикадзе по зданию центральной районной больницы в Каменке-Днепровской Запорожской области, передает ТАСС со ссылкой на администрацию Каменско-Днепровского муниципального округа.

    В администрации отметили: «Вооруженные формирования Украины с помощью беспилотника-камикадзе нанесли удар по зданию Каменско-Днепровской центральной районной больницы. К счастью, никто не пострадал, однако повреждения получили фасад, оконное остекление и здание прачечной».

    Также сообщается, что накануне украинские военные атаковали здание районных электросетей и частный сектор в этом районе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы Украины нанесли удар по жилому дому в Свердловске в ЛНР, в результате чего пострадал мужчина.

    Дроны ВСУ повредили храм в Белгородской области. Взрыв дрона ВСУ ранил супругов и повредил дома в этом же регионе.

    11 ноября 2025, 10:01 • Новости дня
    ВКС в ответ на провокацию с МиГ-31 нанесли удар по центру разведки ГУР МО Украины

    ВКС России ударили «Кинжалом» по Главному центру радиоэлектронной разведки Украины

    ВКС в ответ на провокацию с МиГ-31 нанесли удар по центру разведки ГУР МО Украины
    @ Минобороны России

    Tекст: Вера Басилая

    ВКС России в ответ на провокацию, связанную с планами угона МиГ-31, нанесли ракетами «Кинжал» удары по Главному центру радиоэлектронной разведки ГУР Минобороны Украины и аэродрому Староконстантинов с размещенными там самолетами F-16, сообщил (ЦОС) ФСБ России.

    В ЦОС сообщили, что удар был нанесен в ответ на провокацию, совершенную в ночь на 10 ноября, связанную с планами угона МиГ-31.

    Ударом гиперзвуковых ракет «Кинжал» нанесено поражение Главному центру радиоэлектронной разведки ГУР Минобороны Украины в Броварах Киевской области. Также был нанесен удар по аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области, где были размещены F-16, передает ТАСС.

    Минобороны в понедельник сообщало, что ВС России нанесли удар возмездия по военным аэродромам и цехам сборки дронов на Украине.

    Военная разведка Украины планировала направить угнанный МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал» в район базы НАТО в румынской Констанце, чтобы его могла сбить ПВО.

    Комментарии (19)
    11 ноября 2025, 08:00 • Новости дня
    ФСБ пресекла попытку угона МиГ-31 с «Кинжалом»
    ФСБ пресекла попытку угона МиГ-31 с «Кинжалом»
    @ Лев Федосеев/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военная разведка Украины планировала направить угнанный российский истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжалом» в район базы НАТО в румынской Констанце, где его могла сбить ПВО, сообщила Федеральная служба безопасности.

    Федеральная служба безопасности предотвратила попытку военной разведки Украины совместно с британскими кураторами угнать российский МиГ-31 с ракетой «Кинжал», передает РИА «Новости».

    По данным ФСБ, украинская сторона через Главное управление разведки министерства обороны Украины пыталась склонить российских летчиков к сотрудничеству, обещая им за это 3 млн долларов.

    В сообщении говорится, что после угона спецслужба планировала «направить самолет с ракетой »Кинжал« в район дислокации крупнейшей в юго-восточной Европе авиабазы НАТО, расположенной на территории Румынии в городе Констанца, где он мог быть сбит средствами противовоздушной обороны».

    Таким образом, операция имела целью не просто похищение боевого самолета, а и попытку его уничтожения в непосредственной близости от натовского объекта, что могло вызвать международный инцидент.

    ФСБ подчеркнула участие британских кураторов в подготовке операции, однако подробности их роли не раскрываются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее мать опознала тело убитого в Испании пилота-перебежчика Кузьминова. Тело Кузьминова похоронили в безымянной могиле в Испании.

    Украинская разведка считала российских летчиков приоритетной целью.

    Комментарии (16)
    10 ноября 2025, 11:00 • Видео / Время удивительных историй
    Мюнхенская речь и новый мировой порядок

    2007 год можно считать особой вехой, когда завершилась эпоха однополярного мира и началось формирование нового миропорядка. «Однополярный момент», захвативший мир в начале 1990-х, закончился именно тогда – сначала с трибуны Мюнхенской конференции по безопасности, а потом и в реальности.

    Комментарии (0)
    10 ноября 2025, 22:41 • Новости дня
    В «украинской Венеции» из мужчин остался только мэр

    NYT: В городе Вилково Одесской области из мужчин остался только мэр

    В «украинской Венеции» из мужчин остался только мэр
    @ REUTERS/Anatolii Stepanov

    Tекст: Вера Басилая

    В городе Вилково, известном как «украинская Венеция», среди жителей не осталось мужчин, за исключением мэра Матвея Иванова, сообщает The New York Times (NYT).

    По данным NYT, все мужчины призывного возраста из города Вилково либо уехали в зону боевых действий, либо скрываются от мобилизации, передает Lenta.ru.

    Город расположен у границы с Румынией и Молдавией, внешне напоминает Венецию благодаря развитой системе каналов, по которым заменяют традиционные улицы.

    Мэр Вилково Матвей Иванов остается единственным мужчиной в городе. По его словам, женщины теперь повсюду в городе, они контролируют все сферы деятельности и «теперь здесь главные», что им нравится.

    По данным издания, теперь весь персонал мэрии, кроме Иванова, составляют женщины.

    Ранее пленный заявил о масштабной мобилизации людей с ограничениями по здоровью в Вооруженные силы Украины.

    Военкомы на Украине похитили настоятеля православного храма, чтобы пополнить ряды ВСУ.

    Сотрудники территориальных центров задержали водителя из кортежа Джоли, надеясь получить вознаграждение и избежать мобилизации.

    Вооруженные силы Украины фиксируют рекордное количество дезертиров.

    Комментарии (4)
    11 ноября 2025, 06:30 • Новости дня
    Небензя: Власти США не понимают глубины причин конфликта на Украине

    Небензя: Нынешняя администрация США недооценивает глубину украинского конфликта

    Небензя: Власти США не понимают глубины причин конфликта на Украине
    @ Dennis Van Tine/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Нынешняя американская администрация, несмотря на стремление завершить конфликт на Украине, не осознает всей глубины его причин, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

    Небензя признал «искреннее желание» Белого дома «увидеть завершение конфликта». Однако, по его словам, нынешняя администрация США «не понимает, может быть, главного, – что истоки конфликта гораздо глубже, чем они себе это представляют», передает РИА «Новости».

    Прекращение огня и заморозка конфликта на Украине на линии соприкосновения не решит первопричин данного конфликта, заявил он. Призывы Киева и Европы к прекращению огня отражают лишь «их тяжелейшее положение на поле боя». Они хотят получить «передышку, накачать Украину вооружениями», чтобы «продолжить с новой силой».

    «Но простым прекращением огня и замораживанием конфликта на линии соприкосновения мы не решаем то, из-за чего этот конфликт начался», – сказал Небензя.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия заинтересована в скорейшем окончании конфликта на Украине при условии достижения изначально поставленных целей. Песков отказался раскрывать детали предложенной США концепции украинского урегулирования на саммите в Анкоридже.

    Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что США сталкиваются с трудностями в попытках убедить Владимира Зеленского не мешать мирному урегулированию на Украине.

    Комментарии (5)
    11 ноября 2025, 01:41 • Новости дня
    Трамп: США больше не тратят деньги на Украину

    Трамп заявил о прекращении Вашингтоном трат денег на Украину

    Трамп: США больше не тратят деньги на Украину
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    США теперь получают деньги за поставки вооружений Украине через НАТО, а не тратят на Киев свои средства, заявил американский президент Дональд Трамп.

    «Мы больше не тратим деньги. Теперь нам платят через НАТО», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Трамп также заявил об ущербе для Соединенных Штатов из-за украинского конфликта, оценив его в 350 млрд долларов. На эту сумму Трамп ранее оценивал переданное США при прошлой администрации оружие Киеву.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп выразил мнение, что конфликт на Украине завершится в обозримом будущем. Трамп также заявил о значительном прогрессе в урегулировании ситуации на Украине. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Россия заинтересована в скорейшем окончании конфликта, однако важным условием считает достижение изначально поставленных задач.

    Комментарии (3)
    11 ноября 2025, 08:49 • Новости дня
    Украинский военный назвал мотив сдачи в плен в Красноармейске

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Красноармейске российские военные взяли в плен украинского бойца Евгения Киптилого, который добровольно сдался из-за отсутствия снабжения и поддержки на позиции, сообщили в Минобороны.

    Российские военнослужащие взяли в плен бойца ВСУ в Красноармейске, сообщает Минобороны России. Захваченный украинский солдат, Евгений Киптилый, рассказал, что был мобилизован против своей воли.

    «Отработал смену на работе, собрался ехать в село к семье. На остановке стоял и ждал автобус, подъехала машина из ТЦК. Подошли, забрали меня для сверки данных. Прошел комиссию, направили в учебку. Мне сказали: «Будешь сидеть там в тылу. Будет все у тебя хорошо». Обманули, через две недели я попал на передовую», – рассказал Киптилый.

    Он заявил, что условия на позиции были тяжелыми – не было подвоза, боекомплекта, воды и еды. Когда понял безысходность ситуации, принял решение сдаться, чтобы сохранить жизнь. По словам Киптилого, «выбор сделал: сдаться, чтобы выжить для семьи, для детей, для себя».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командиры в украинской армии занимаются вымогательством денег у подчиненных.

    Ранее пленный офицер ВСУ рассказал о массовом пьянстве среди украинских военнослужащих.

    Комментарии (3)
    11 ноября 2025, 06:43 • Новости дня
    Российские бойцы нашли тело чернокожего французского легионера на границе ДНР

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Разведчики 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» ВС РФ вынесли из Серебрянского лесничества (на границе ДНР и ЛНР) тело чернокожего наемника из Французского иностранного легиона как одно из доказательств присутствия иностранных легионеров в рядах ВСУ, рассказал командир взвода разведки с позывным «Перя».

    По его словам, российские разведчики 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» вынесли тело чернокожего наемника из Французского иностранного легиона на границе ДНР и ЛНР, передает РИА «Новости». Командир взвода с позывным «Перя» рассказал, что наемник подорвался на растяжке, установленной российскими военными. Задача заключалась в том, чтобы забрать тело под огнем противника, расстояние до позиций ВСУ составляло около 60 метров.

    «Была одна из таких задач своеобразных. На нашей растяжке подорвался наемник из Французского легиона. Наша задача была забрать его из-под носа противника, там расстояние было где-то 60 метров до него (до противника)… Забрали его, подошли, все было в растяжках, стояли «пятидесятые» МОНки (мина осколочная направленная, МОН-50, дальность поражения до 50 метров), направленные в нашу сторону… У него (наемника) была аббревиатура – шеврон Французского легиона», – сообщил «Перя».

    По его словам, в радиоэфире фиксировались переговоры на разных языках. Тело легионера было доставлено в штаб для предоставления доказательств присутствия иностранных легионеров в рядах ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Французский полковник принимал участие в планировании операций ВСУ в Киеве. Бывший разведчик назвал число французских наемников на Украине. Российские бойцы встретили наемников из Франции и Испании в Часовом Яре.

    Комментарии (8)
    11 ноября 2025, 03:17 • Новости дня
    Гражданская инфраструктура получила повреждения из-за БПЛА в Саратовской области
    Гражданская инфраструктура получила повреждения из-за БПЛА в Саратовской области
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В Саратовской области зафиксированы повреждения объектов гражданской инфраструктуры в результате атаки БПЛА, сообщил губернатор Роман Бусаргин.

    Бусаргин сообщил в Telegram, что на место прибыли оперативные службы для ликвидации последствий инцидента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, аэропорт Гагарин в Саратове ввел временные ограничения на прием и выпуск самолетов.

    Комментарии (0)
    11 ноября 2025, 02:06 • Новости дня
    Росатом сообщил о работах по подготовке запуска Запорожской АЭС

    Лихачев: Росатом ведет подготовку к возобновлению работы Запорожской АЭС

    Росатом сообщил о работах по подготовке запуска Запорожской АЭС
    @ Victor/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Подготовка к запуску Запорожской АЭС ведется, однако решение о пуске объекта не принято, сообщил гендиректор Росатома Алексей Лихачев.

    «Все подготовительные работы к пусковой деятельности мы ведем, но решение о подъеме станции пока не принято», – приводит слова Лихачева РИА «Новости».

    Он отметил, что нельзя назвать точные сроки предполагаемого запуска электростанции. Лихачев объяснил это тем, что обстановка на линии боевого соприкосновения «только усложняется».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксплуатацию энергоблоков прекратили в сентябре 2022 года. В апреле 2024 года все блоки станции перевели в режим «холодного останова».

    Комментарии (0)
    11 ноября 2025, 02:28 • Новости дня
    Рогов: У ВСУ на линии фронта тонко уже почти везде
    Рогов: У ВСУ на линии фронта тонко уже почти везде
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов России Владимир Рогов рассказал об успехах российских войск на Запорожском направлении, в частности, в районе Гуляйполя.

    «Сейчас мы усиливаем давление на Гуляйполе, в направлении которого российские войска теперь могут продвигаться с севера. При этом надо понимать, что город является одним из наиболее хорошо подготовленных укрепрайонов ВСУ», – сказал Рогов газете ВЗГЛЯД.

    Он отметил важность трассы Покровское – Гуляйполе, по которой осуществляется основная переброска войск и снабжение группировки ВСУ. На отдельных направлениях, по его словам, российские подразделения вышли на расстояние 4 км от этой транспортной артерии. Благодаря этому удалось вести обстрелы как ствольной артиллерией, так и дронами по позициям ВСУ.

    Также сообщается об успехах российских сил в районе села Гуляйпольское между Ореховом и Гуляйполем, и в населенном пункте Новая Токмачка. Это создает предпосылки для широкого охвата группы украинских войск в Гуляйполе.

    «Как следствие, если ВСУ отводят силы из Донбасса, для них там ухудшается положение дел. Поэтому они сейчас могут пытаться заткнуть дыры, но мы помним, что где тонко – там и рвется. А тонко у них уже почти везде», – резюмировал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные развивают наступление на Запорожском направлении. Подразделения группировки «Восток» освободили села Новое и Сладкое.

    Комментарии (0)
    11 ноября 2025, 07:27 • Новости дня
    Минобороны сообщило о 37 сбитых за ночь украинских дронах

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В результате ночной атаки беспилотников российские силы ПВО уничтожили 37 украинских дронов, из которых десять сбиты над Крымом и несколько – над Саратовской областью, сообщили в Минобороны.

    Минобороны России заявило о перехвате и уничтожении 37 украинских беспилотников силами ПВО за прошедшую ночь, передает РИА «Новости». В ведомстве уточнили, что речь идет о беспилотных летательных аппаратах самолетного типа.

    Согласно информации военного ведомства, наибольшее количество дронов – десять – было сбито над Крымом. Восемь беспилотников уничтожили в Саратовской области, семь – в Орловской, по три – в Липецкой и Ростовской областях, а также над Черным морем.

    Кроме того, еще по одному аппарату были сбиты над Брянской, Воронежской и Калужской областями. Сообщается, что благодаря оперативным действиям ПВО все угрозы были нейтрализованы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО ночью сбили сорок один беспилотник над регионами России и акваторией Черного моря. ПВО также сбили двадцать девять украинских беспилотников над различными российскими регионами. Минобороны ранее сообщило об уничтожении четырех украинских БПЛА над тремя областями.

    Комментарии (0)
    10 ноября 2025, 22:32 • Новости дня
    Зеленский выразил поддержку расследованию коррупции в своем окружении

    Tекст: Антон Антонов

    Владимир Зеленский, комментируя расследование Национальным антикоррупционным бюро Украины хищений в своем окружении, заявил, что необходима «неотвратимость наказания».

    Зеленский заявил, что любые результативные действия против коррупции крайне необходимы, «требуется неотвратимость наказания», передает ТАСС.

    Он уточнил, что сейчас компания «Энергоатом» выполняет ключевую роль по энергоснабжению страны, поэтому чистота процессов в компании является приоритетом.

    «Каждый, кто строил схемы, должен получить четкий процессуальный ответ. Приговоры должны быть. И чиновники должны работать вместе с НАБУ, вместе с правоохранительными органами», – заявил Зеленский.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Национальное антикоррупционное бюро Украины впервые опубликовало аудиозаписи по делу о Тимуре Миндиче, совладельце фирмы «Квартал 95», которого считают «кошельком» Зеленского.

    В понедельник сотрудники бюро провели обыски у Миндича. По результатам прослушки квартиры Миндича, окружение Зеленского потратило 5 млрд долларов на приобретение продукции Dolce & Gabbana. В квартире Миндича обнаружили золотую сантехнику.

    Также сотрудники бюро провели обыски у министра юстиции Украины Германа Галущенко и в государственной компании «Энергоатом».

    Летом Зеленский пытался ограничить работу НАБУ, но, столкнувшись с протестами на Украине и недовольством Запада, отказался от этих планов. Позднее под удар НАБУ попала СБУ, которая была задействована в попытке Зеленского ограничить бюро.

    Комментарии (0)
    11 ноября 2025, 02:57 • Новости дня
    Не сообщивший о готовящейся диверсии мужчина оштрафован в Нальчике

    Не сообщивший о готовящейся диверсии россиянин Карданов оштрафован в Нальчике

    Tекст: Антон Антонов

    Житель Нальчика гражданин России Мурат Карданов оштрафован на 30 тыс. рублей за то, что не сообщил о планируемом поджоге на железной дороге, который готовил его знакомый, говорится в судебных материалах.

    Карданов познакомился с другим гражданином России в общежитии строительного городка, где тот рассказал Карданову о своих планах, передает РИА «Новости».

    Весной 2025 года, по данным следствия, знакомый Карданова вышел на связь с сотрудниками украинских спецслужб и получил задание устроить поджог железнодорожного объекта за денежное вознаграждение. Ему были предоставлены координаты цели и средства для изготовления зажигательной смеси. Во время работы этот человек признался Карданову в планах совершить поджог, однако тот не передал информацию правоохранителям.

    Против знакомого было возбуждено дело о приготовлении к диверсии, самого Карданова привлекли к ответственности за несообщение о преступлении террористической и диверсионной направленности.

    Карданов полностью признал свою вину в суде и содействовал расследованию. Суд постановил взыскать с него штраф.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники ФСБ по Башкирии задержали восемь человек по подозрению в подготовке диверсии на объектах сотовой связи. В Москве задержали мужчину, который собирал для Украины данные о российских военных и планировал диверсию на железнодорожной станции. В Подмосковье полиция задержала подростка, поджегшего служебный автомобиль у здания отдела полиции по указанию мошенников.

    Комментарии (0)
    10 ноября 2025, 22:12 • Новости дня
    Пострадавший при атаке БПЛА водитель грузовика скончался в Белгородской области

    Tекст: Антон Антонов

    В реанимации Шебекинской ЦРБ скончался житель Белянки – водитель грузовика, получивший тяжелые ранения в результате удара беспилотника, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    Гладков рассказал в Telegram, что «врачи делали все возможное, чтобы спасти его, но полученные ранения оказались несовместимы с жизнью». Гладков выразил соболезнования родным и близким погибшего.

    Также он сообщил, что в Белгородском районе от удара FPV-дрона пострадал мирный житель. В селе Лозовое беспилотник поразил легковой автомобиль. Водитель получил минно-взрывную травму и осколочные ранения руки и живота. Ему оказали необходимую медицинскую помощь в городской больнице №2 Белгорода, лечение будет продолжено амбулаторно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, дрон вооруженных сил Украины атаковал грузовой автомобиль КамАЗ в селе Белянка Белгородской области. Водитель получил минно-взрывную травму, осколочное ранение груди, а также множественные осколочные ранения руки и ног. Он был доставлен в Шебекинскую ЦРБ.

    Кроме того, в селе Червона Дибровка FPV-дрон причинил минно-взрывную травму и ранения ноги бойцу «Орлана».

    Комментарии (0)
    11 ноября 2025, 06:57 • Новости дня
    Российские войска продолжили продвижение на Харьковском направлении

    Tекст: Антон Антонов

    Группировка российских войск «Север» уверенно продвигается на Харьковском направлении.

    «На Харьковском направлении продолжаются ожесточенные бои в районе Волчанска и на Хатненском участке фронта. «Северяне» уверенно продвигаются на всех направлениях. Противник укрепляет оборону на более выгодных позициях», – сообщил связанный с группировкой российских войск «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».

    «Северяне» заняли 15 зданий на левобережье Волчанска, продвинувшись на 200 м. В лесу возле Синельниково российские силы углубились еще на 250 м и заняли три опорных пункта ВСУ.

    На участке Меловое–Хатнее «Северяне» расширили контролируемую территорию, продвинувшись на 550 м по лесополосам. Также расчетами ударных БПЛА «Герань-2» были уничтожены позиции ВСУ в районе Приколотного. На Липцовском участке фронта серьезных изменений не произошло, активность ВСУ была низкой.

    «Северяне» продвинулись на двух направлениях в Сумской области, закрепившись на новых рубежах, при этом их общее продвижение составило до 300 м. Артиллерийские и ракетные расчеты нанесили результативные удары по ВСУ. Украинская сторона не предпринимала активных действий и сосредоточилась на перегруппировке сил.

    На Теткинском и Глушковском участках серьезных изменений не зафиксировано, российская артиллерия продолжала наносить удары по скоплениям украинской живой силы у Павловки.

    «За сутки потери противника составили свыше 140 человек (из них более 90 в Сумской области и свыше 50 в Харьковской), четверо взяты в плен», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Сумской области российская авиация усилила удары по живой силе ВСУ. Группировка российских войск «Север» уничтожила одну из диверсионно-разведывательных групп, которые ВСУ пытаются завести в тыл «Северян» в Сумской области.

    Комментарии (2)
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации