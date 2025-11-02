Дроны ВСУ повредили храм в Белгородской области

Дроны ВСУ атаковали храм Благовещения Пресвятой Богородицы в Белгородской области

Tекст: Тимур Шайдуллин

Повреждения в результате ударов дронов фиксировались в различных населенных пунктах Белгородской области. Фасад и окна храма Благовещения Пресвятой Богородицы в селе Ясные Зори оказались повреждены в результате попадания, о чем сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

В Шебекино атаки FPV-дронов по промышленному предприятию привели к ранению мужчины. Как сообщается, пострадавший самостоятельно добрался до больницы, где ему диагностировали слепое осколочное ранение груди. Мужчину отправят на дальнейшее лечение в городскую больницу Белгорода.

В результате одного из взрывов на территории предприятия случилось возгорание, которое удалось быстро ликвидировать. Кроме этого, осколками был поврежден грузовой автомобиль, а многоквартирный дом потерял часть остекления. В соседнем доме после удара также выбиты окна.

Серию атак украинские FPV-дроны нанесли и по другим объектам – были повреждены газовое оборудование, автобус, автомобили, коммерческие объекты и остановки. В Грайвороне осколки посекли забор дома, также были выбиты окна и разбито лобовое стекло машины. Одна из женщин получила баротравму и отказалась от госпитализации, мужчине после атаки в Новостроевке-Первой также диагностировали баротравму.

В ряде населенных пунктов Белгородской области – Мощеном, Нечаевке, Красном Октябре, Бессоновке, Октябрьском, Салтыково и других – от атак пострадали частные и многоквартирные дома, складские помещения, транспортные средства и хозяйственные постройки. Почти во всех случаях отмечены повреждения остекления, фасадов, заборов, кровли и автотранспорта, а также возгорания, которые своевременно ликвидированы силами МЧС и добровольцев.

В некоторых населенных пунктах, по данным местных властей, атаки привели к разрушению кровли, остекления и повреждению хозяйственных построек. Атаки также зафиксированы на дорогах и в районах социальных объектов, где дроном был поврежден склад и остекление здания. В регионе продолжается уточнение последствий нанесенных ударов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Белгородской области заявили о гибели женщины и ранении троих человек в результате атаки БПЛА. В Грайворонском округе области после атаки украинских FPV-дронов пострадали мужчина и двое подростков.

Губернатор Гладков также рассказал о ситуации с Белгородским водохранилищем после атаки ВСУ.