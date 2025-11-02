  • Новость часаДроны ВСУ повредили храм в Белгородской области
    Глеб Простаков Глеб Простаков Российский фондовый рынок на пути к суверенизации

    С уходом иностранцев российский фондовый рынок кардинально изменил облик. Теперь на нем доминируют «физики» – физические лица с малым или средним капиталом. А они эмитентам гораздо менее интересны. Но удваивать фондовый рынок как-то надо.

    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Во главе Голландии оказался карикатурный русофоб

    Итоги выборов в Голландии говорят о том, что эта страна вольется в ряды антироссийского «авангарда», увеличит помощь Украине и станет «богатой версией» Польши и Прибалтики.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Зачем старики глушат молодые голоса

    Наше общество чувствует страх перед каждым новым поколением. Мы боимся, что оно ничего не умеет, что оно все испортит. Боялись в свое время миллениалов. Теперь боятся зумеров.

    2 ноября 2025, 17:05 • Новости дня

    Дроны ВСУ повредили храм в Белгородской области

    Дроны ВСУ атаковали храм Благовещения Пресвятой Богородицы в Белгородской области

    Дроны ВСУ повредили храм в Белгородской области
    @ Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Белгородской области от атаки украинских дронов пострадали храм, жилые дома, автомобили и промышленные объекты, несколько человек получили ранения, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

    Повреждения в результате ударов дронов фиксировались в различных населенных пунктах Белгородской области. Фасад и окна храма Благовещения Пресвятой Богородицы в селе Ясные Зори оказались повреждены в результате попадания, о чем сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

    В Шебекино атаки FPV-дронов по промышленному предприятию привели к ранению мужчины. Как сообщается, пострадавший самостоятельно добрался до больницы, где ему диагностировали слепое осколочное ранение груди. Мужчину отправят на дальнейшее лечение в городскую больницу Белгорода.

    В результате одного из взрывов на территории предприятия случилось возгорание, которое удалось быстро ликвидировать. Кроме этого, осколками был поврежден грузовой автомобиль, а многоквартирный дом потерял часть остекления. В соседнем доме после удара также выбиты окна.

    Серию атак украинские FPV-дроны нанесли и по другим объектам – были повреждены газовое оборудование, автобус, автомобили, коммерческие объекты и остановки. В Грайвороне осколки посекли забор дома, также были выбиты окна и разбито лобовое стекло машины. Одна из женщин получила баротравму и отказалась от госпитализации, мужчине после атаки в Новостроевке-Первой также диагностировали баротравму.

    В ряде населенных пунктов Белгородской области – Мощеном, Нечаевке, Красном Октябре, Бессоновке, Октябрьском, Салтыково и других – от атак пострадали частные и многоквартирные дома, складские помещения, транспортные средства и хозяйственные постройки. Почти во всех случаях отмечены повреждения остекления, фасадов, заборов, кровли и автотранспорта, а также возгорания, которые своевременно ликвидированы силами МЧС и добровольцев.

    В некоторых населенных пунктах, по данным местных властей, атаки привели к разрушению кровли, остекления и повреждению хозяйственных построек. Атаки также зафиксированы на дорогах и в районах социальных объектов, где дроном был поврежден склад и остекление здания. В регионе продолжается уточнение последствий нанесенных ударов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Белгородской области заявили о гибели женщины и ранении троих человек в результате атаки БПЛА. В Грайворонском округе области после атаки украинских FPV-дронов пострадали мужчина и двое подростков.

    Губернатор Гладков также рассказал о ситуации с Белгородским водохранилищем после атаки ВСУ.

    2 ноября 2025, 13:36 • Новости дня
    Кимаковский: ГУР пыталось вывезти из-под Красноармейска группу иностранцев
    Кимаковский: ГУР пыталось вывезти из-под Красноармейска группу иностранцев
    @ Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские спецслужбы предприняли несколько попыток эвакуировать на вертолете группу иностранцев из района Красноармейска, рассказал советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    По его словам, украинские спецслужбы предпринимали неоднократные попытки эвакуировать группу иностранцев из района Красноармейска, передает ТАСС.

    «Борт ГУР пытался эвакуировать из района Красноармейска иностранцев, о важности которых можно только догадываться, если за ними прислали борт», – заявил Кимаковский.

    Он добавил, что были предприняты несколько подобных попыток. Сейчас уточняется информация о том, что произошло с вертолетом и его пассажирами.

    Напомним, в воскресенье ВС России остановили попытку высадки новой группы десанта ГУР у Красноармейска.

    Накануне, 1 ноября, в Минобороны России сообщали о похожем инциденте. Тогда российские военные уничтожили группу из 11 человек, высадившихся с вертолета в районе Красноармейска, которую идентифицировали как бойцов сил спецопераций ГУР.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как «дерзкое контрнаступление» ВСУ обернулось позором украинского спецназа.

    В Сети появились кадры уничтожения спецназа ГУР при попытке высадки в Красноармейске.


    2 ноября 2025, 11:22 • Новости дня
    ВС России остановили попытку высадки новой группы десанта ГУР у Красноармейска

    Кимаковский сообщил о пресечении новой высадки десанта ГУР под Красноармейском

    ВС России остановили попытку высадки новой группы десанта ГУР у Красноармейска
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Российские военные в районе Красноармейска отразили очередную попытку высадки десантников ГУР, атаковав группу и нанеся ей новые потери, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    Вооруженные силы России пресекли попытку высадки еще одной группы десанта Главного управления разведки Минобороны Украины под Красноармейском, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    По его словам, украинские военные снова предприняли попытку десантирования в этом районе, однако российские подразделения оперативно атаковали высаженную группу, передает ТАСС.

    Кимаковский отметил: «ГУР снова пыталось высадить свой десант под Красноармейском. Безуспешно. Группа сразу же была атакована, есть погибшие и раненые».

    Напомним, что накануне, 1 ноября, в Минобороны России сообщали о похожем инциденте. Тогда российские военные уничтожили группу из 11 человек, высадившихся с вертолета в районе Красноармейска, которую идентифицировали как бойцов сил спецопераций ГУР.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как «дерзкое контрнаступление» ВСУ обернулось позором украинского спецназа.

    В Сети появились кадры уничтожения спецназа ГУР при попытке высадки в Красноармейске.


    2 ноября 2025, 11:11 • Видео
    Трамп довел американцев до голода

    Порядка 40 млн американцев не смогут получить продовольственную помощь из-за затянувшегося шатдауна, большинство из них – дети из благополучных семей. США накрывает новая волна депрессии и всеобщего бардака, в чем обвиняют президента Дональда Трампа

    1 ноября 2025, 23:50 • Новости дня
    Военкор сообщил об отказе «Азова» «идти деблокировать» ВСУ в Красноармейске

    Поддубный: «Азов» не хочет идти деблокировать подразделения ВСУ в Красноармейске

    Военкор сообщил об отказе «Азова» «идти деблокировать» ВСУ в Красноармейске
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Формирования «Азова» (признан террористической организацией и запрещен в России) отказывается предпринимать попытки деблокировать подразделения ВСУ в Красноармейске (украинское название – Покровск), сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный.

    Поддубный в Telegram опубликовал снимки, на которых, по сообщениям украинской стороны, руководитель главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) запечатлен «по пути, а позже и на позициях ВСУ на Красноармейском направлении».

    При этом, отметил Поддубный, украинский главнокомандующий Александр Сырский «игнорируя реальность, продолжает отрицать окружение Красноармейска и Димитрова». «А вот боевики «Азова» (признан террористической организацией и запрещен в России) с ним не согласны, они уперлись и никак не хотят идти деблокировать побратимов. Не складывается сегодня у хлопцев перемога. Даже медийная», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский спецназ предпринял попытку высадиться с вертолета в районе окруженного Красноармейска. Вся группа украинских силовиков была ликвидирована. Украинские военнослужащие, находящиеся в окружении в Красноармейске, начали сдавать оружие. Высказываются версии, что главу ГУР могли специально подставить с операцией спецназа.

    1 ноября 2025, 21:54 • Новости дня
    В США назвали «Посейдон» «оружием Франкенштейна»

    WP: Возможности «Посейдона» делают его «оружием Франкенштейна»

    В США назвали «Посейдон» «оружием Франкенштейна»
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский автономный подводный аппарат «Посейдон» может практически без ограничений по дальности пересекать океаны и наносить удары по прибрежным объектам инфраструктуры противника, пишет The Washington Post (WP).

    «Он способен пересекать океан и практически не ограничен дальностью, что делает его «оружием Франкенштейна», – говорится в материале WP, передает Ura.Ru.

    Специалисты издания считают, что этот беспилотный аппарат относится к категории российского «супероружия» – вместе с крылатой ракетой «Буревестник» он способен обеспечить военный паритет с Западом.

    В публикации подчеркивается, что Россия рассматривает «Посейдон» как прорывную систему вооружения, изменяющую традиционные подходы к ведению боевых действий. Аппарат демонстрирует способность к скрытному перемещению на больших расстояниях под водой и предназначен для поражения стратегических целей в прибрежной зоне государств-противников. Автор публикации отмечает уникальные характеристики комплекса, выгодно отличающие его от имеющихся разработок в других странах.

    Ранее аналитик Борис Джерелиевский рассказал, что российский подводный аппарат «Посейдон» обладает ядерным реактором и неограниченной дальностью, что позволяет ему незаметно подходить к целям на большой глубине.

    1 ноября 2025, 18:32 • Новости дня
    Хинштейн словами «первый пошел» прокомментировал приговор за хищения на фортификациях
    Хинштейн словами «первый пошел» прокомментировал приговор за хищения на фортификациях
    @ Роман Наумов/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    В пятницу руководитель строительной компании получил четыре года лишения свободы за мошенничество при возведении фортификаций на приграничной территории Курской области. Глава региона Александр Хинштейн, заявил, что это первый, но не последний приговор за хищения при строительстве оборонительных объектов.

    Как сообщает РИА «Новости», суд вынес приговор директору строительной фирмы «Сиэми» Виталию Синьговскому по делу о присвоении и растрате средств, выделенных на строительство фортификационных сооружений в приграничье Курской области. Фигурант получил четыре года лишения свободы. По данным суда, сумма хищений превысила 150 млн рублей, эти средства были выделены региону на укрепление обороны.

    Александр Хинштейн заявил: «Первый пошел. Остальных не заставят ждать», подчеркнув, что назначенный срок учел заключение досудебного соглашения с обвиняемым, а также его помощь в изобличении других участников преступной группы. Суд также полностью удовлетворил иск «Корпорации развития Курской области» о возмещении причиненного ущерба.

    Ленинский районный суд Курска рассмотрел иск в отношении ряда бывших и нынешних управленцев КРКО и руководителей подрядчиков. Среди них экс-глава КРКО Владимир Лукин, его заместители и руководители компаний, участвовавших в работах. С них и с аффилированных компаний решено взыскать более 4,1 млрд рублей.

    По информации Генпрокуратуры, обвиняемые воспользовались повышенной готовностью в регионе и организовали схему хищения бюджетных средств. К сделкам привлекли депутата областной думы Васильева, аффилированные с ним компании «Сиэми» и «КТК Сервис» и ряд других фирм, деньги от которых впоследствии были легализованы через приобретение собственности. Отдельно был заключен контракт почти на 70,3 млн рублей с фирмой «Электростроймонтаж» через бывшего депутата Бессонова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ленинский районный суд Курска вынес обвинительный приговор главе строительной фирмы «Сиэми» Виталию Синьговскому. Суд приговорил Синьговского к реальному сроку за растрату средств при строительстве фортификаций. Глава Запорожской области Евгений Балицкий принес извинения жителям Курской области и объяснил, что критика была вызвана обвинениями бывшего руководства региона в хищениях на строительстве фортификационных сооружений.

    1 ноября 2025, 20:18 • Новости дня
    Названы сроки начала летных испытаний самолета «Байкал» с российским двигателем
    Названы сроки начала летных испытаний самолета «Байкал» с российским двигателем
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Испытательный полет прототипа самолета «Байкал» с отечественным двигателем ВК-800 и винтом АВ-901 запланирован на последние месяцы текущего года.

    Первый полет опытного образца самолета «Байкал» с российским турбовинтовым двигателем ВК-800 и воздушным винтом АВ-901 запланирован на конец 2023 года, передает РИА «Новости». Об этом говорится в сообщении Росавиации, опубликованном во вторник.

    Отмечается, что сразу после проведения испытательного полета начнется активная работа по сертификации новых комплектующих. В частности, Росавиация рассчитывает, что сертификация двигателя ВК-800 и винта АВ-901 завершится в первом квартале 2026 года.

    Получение сертификата типа на сам самолет «Байкал» также планируется в 2026 году. Разработчик подчеркивает, что применение отечественных компонентов позволит повысить независимость российского авиастроения и обеспечить создание полностью российского легкого многоцелевого воздушного судна.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Ростеха Сергей Чемезов сообщил, что к 2030 году корпорация рассчитывает выйти на выпуск 20 импортозамещенных самолетов Ил-114-300 в год, от 10 до 20 самолетов Ту-214, 20 SJ-100 и 36 МС-21.

    Испытания российского регионального самолета «Ладога» стартуют в последнем квартале следующего года, а завершение сертификации планируется к 2029 году.

    Бывший глава Объединенной авиастроительной корпорации Михаил Погосян оставил пост председателя совета директоров Уральского завода гражданской авиации, где разрабатывают самолет «Байкал».

    1 ноября 2025, 22:17 • Новости дня
    Гладков рассказал о ситуации с Белгородским водохранилищем после атаки ВСУ

    Гладков сообщил о сбросе воды после атак плотины в Белгородской области

    Tекст: Вера Басилая

    Частичный сброс воды с Белгородского водохранилища продолжается уже более недели после атак ВСУ на плотину, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    По словам Гладкова, частичный сброс воды с Белгородского водохранилища продолжается из-за атак ВСУ на плотину, передает РИА «Новости».

    Губернатор сообщил, что в течение более недели фиксируются удары по объекту, в результате чего сохраняется необходимость сброса воды с водохранилища.

    Гладков заявил, что водохранилище находится в федеральной собственности, и полномочия по управлению объектом принадлежат Федеральному агентству по водным ресурсам. По его словам, «ту помощь, которая была необходима со стороны правительства области – она оказана. Меры предпринимаются для защиты воды. Но частичный сброс воды – он продолжается».

    Губернатор выразил надежду на максимальное быстрое вмешательство профильного агентства. Он подчеркнул, что совместная работа позволила не допустить повторения ситуации, которая наблюдалась в первые пять дней после начала атак.

    Ранее уровень воды в Белгородском водохранилище снизился на один метр после ударов ВСУ по плотине.

    Вооруженные силы Украины обстреляли плотину Белгородского водохранилища, в результате чего сооружение получило повреждения.

    Часть приусадебных участков оказалась затоплена, но жилые дома не пострадали. Ситуация остается под контролем, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

    2 ноября 2025, 14:13 • Новости дня
    The National Interest сообщил о поражении Patriot на Украине российскими «Искандерами»
    The National Interest сообщил о поражении Patriot на Украине российскими «Искандерами»
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Модернизация российских ракетных комплексов позволила армии обходить американские системы Patriot, что привело к резкому снижению эффективности украинской ПВО, пишет обозреватель американского журнала The National Interest (TNI) Брэндон Вайхерт.

    Вооруженные силы России смогли преодолеть системы противовоздушной обороны Patriot, используемые украинской стороной, благодаря усовершенствованным ракетам «Искандер-М», передает gazeta.ru. Обозреватель американского издания The National Interest Брэндон Вайхерт отметил, что украинская ПВО стала настолько ненадежной, что кажется, будто ее вовсе не осталось.

    Журналист приводит свидетельства коллеги из The American Conservative, который сообщил, что процент успешного перехвата российских ракет с украинской стороны снизился с 34 до шести процентов. По его словам, эти данные отражают реальное положение дел на фронте.

    В публикации поясняется, что современные «Искандеры-М» на последнем этапе полета совершают резкие пикирования. Такие маневры дезориентируют американские радиолокационные установки и мешают им обнаруживать и перехватывать цели. Вайхерт подчеркивает: «Когда цель внезапно меняет траекторию полета, у программного обеспечения и системы перехватчика остается меньше времени на расчеты и корректировку перехвата. Следовательно, вероятность неудачного перехвата резко возрастает».

    Кроме того, армия России регулярно использует специальные радиолокационные приманки, которые дезориентируют радиолокаторы Patriot. На обороноспособность ВСУ также влияет постоянное производство новых ракет в России. Эксперты уверены, что западный оборонно-промышленный комплекс не сможет быстро реагировать на растущие вызовы, так как значительно уступает российскому в возможностях и масштабах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дания заявила о своей готовности оплатить поставку зенитных ракетных комплексов Patriot для ВСУ. Дональд Трамп предложил Германии передать Украине одну батарею системы Patriot. Германия рассматривала возможность покупки для Киева зенитных систем Patriot и ракет к ним.

    2 ноября 2025, 15:47 • Новости дня
    Военный эксперт объяснил важность прорыва в Красноармейск для Киева и ЕС

    Эксперт Кнутов: Захват офицеров НАТО в Красноармейске ударит по властям ФРГ и Британии

    Военный эксперт объяснил важность прорыва в Красноармейск для Киева и ЕС
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Судя по всему, власти Германии, Франции и Великобритании надавили на Киев, чтобы ВСУ эвакуировали военных советников из Красноармейска. Захват офицеров Россией грозит ударом по властям европейских стран и массовыми выступлениями в странах ЕС, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее в воскресенье российские военные в районе Красноармейска отразили очередную попытку высадки десантников ГУР.

    «Как уже говорилось ранее, спецназ Главного управления разведки (ГУР) Украины высаживался под Красноармейском, чтобы эвакуировать на вертолете группу иностранцев из этого района, а не пытаться переломить ситуацию на поле боя, поскольку 11 человек для этого не хватит. Думаю, что речь идет о нескольких высокопоставленных военных советниках из Германии, Франции, Великобритании, Нидерландов и Польши», – считает военный эксперт Юрий Кнутов.

    «Судя по всему, власти этих стран надавили на Киев, чтобы он спас европейских офицеров. Поэтому украинское командование так лихорадочно кидает в покровскую топку своих военных. Если Россия захватит этих советников и обнародует кадры – они разойдутся по всему миру. Это грозит массовыми выступлениями в странах ЕС, где немалая часть общественности не одобряет помощь Украине и уж тем более выступает против прямого участия своих военных в конфликте с Россией», – детализировал собеседник.

    «Кроме того, советники могут заговорить на допросах, выдав какие-то секретные данные, что также осложнит ситуацию для наших противников. В общем, исходя из важности задачи, думаю, ВСУ снова попытаются прорваться в заданный квадрат, возможно, теперь уже силами двух групп – по воздуху и по земле. Я не владею ситуацией непосредственно в этой зоне, но думается, вероятность их успеха весьма невелика», – полагает аналитик.

    «Скорее всего, присутствие советников на месте обусловлено использованием ВСУ западного вооружения. Один следил за работой HIMARS, второй – за техникой, имеющейся в распоряжении сухопутных подразделений, и так далее. Кроме того, европейские члены НАТО не исключают прямого конфликта с Россией в ближайшем будущем. Поэтому таким образом они набираются непосредственного и, как им кажется, нужного опыта. К тому же у военных из Европы может быть доступ к разведданным, недоступным для военных с Украины», – указал он.

    Ранее российские военные в районе Красноармейска отразили очередную попытку высадки десантников ГУР, атаковав группу и нанеся ей новые потери, есть погибшие и раненые, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский. По его словам, борт пытался эвакуировать «иностранцев, о важности которых можно только догадываться».

    Накануне в Минобороны России сообщали о похожем инциденте. Тогда российские военные уничтожили группу из 11 человек, высадившихся с вертолета в районе Красноармейска, которую идентифицировали как бойцов сил спецопераций ГУР.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как «дерзкое контрнаступление» ВСУ обернулось позором украинского спецназа.

    2 ноября 2025, 07:17 • Новости дня
    Telegraph: Решения Трампа направлены против Украины
    Telegraph: Решения Трампа направлены против Украины
    @ Daniel Torok/White House/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американский президент Дональд Трамп последовательно прибегает к мерам, направленным против Украины и создающим дополнительные сложности для Киева, пишет Telegraph.

    «На фоне перипетий украинская политика Трампа, похоже, приобрела некоторые последовательные черты: пусть Америка так просто не позволит России победить, но и Конгрессу не придется одобрять какие-либо новые многомиллиардные пакеты помощи», – приводит РИА «Новости» текст материала Telegraph.

    Издание отмечает, что Вашингтон, вероятно, будет требовать от европейских стран взять на себя больше расходов, связанных с поддержкой Украины, и начнет продавать вооружение Киеву на коммерческих условиях, а не предоставлять его бесплатно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп, по мнению Fox News, пересмотрел поддержку Киева и стал гораздо менее настойчиво поддерживать Киев. Союзники не могут спрогнозировать возможные дальнейшие шаги Вашингтона.

    2 ноября 2025, 13:10 • Новости дня
    ВС России сорвали попытку ВСУ выйти из окружения южнее Купянска-Узлового
    ВС России сорвали попытку ВСУ выйти из окружения южнее Купянска-Узлового
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Запад» пресекли попытку прорыва украинских формирований к реке Оскол южнее Купянска-Узлового в Харьковской области с целью выхода из кольца окружения, сообщили в Минобороны.

    При этом были уничтожены 14 боевиков 43-й механизированной бригады ВСУ, три пикапа и два квадроцикла, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    В районе Купянска штурмовые отряды 6-й армии продолжают уничтожение окруженной группировки противника.

    Отражены три атаки подразделений 151-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах Благодатовки, Великой Шапковки и Нечволодовки в Харьковской области с целью деблокирования окруженных формирований. Уничтожены до 20 боевиков и бронеавтомобиль «Джура».

    За минувшие сутки в районе Купянска уничтожено до 50 украинских военнослужащих, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», два грузовых автомобиля.

    В целом подразделения группировки улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны у Куриловки, Боровой, Купянска-Узлового и Лесной Стенки в Харьковской области.

    Всего в зоне ответственности группировки потери противника составили до 215 военнослужащих, американский бронетранспортер М113, четыре бронемашины и четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены семь станций РЭБ, станция радиоэлектронной разведки и три склада с боеприпасами, отчитались в Минобороны.

    В то же время подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, десантно-штурмовой, штурмовой бригад, трех штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии возле Белицкого, Вольного, Гришино, Котлино, Родинского в Донецкой народной республике (ДНР), Ивановки и Новоподгорного в Днепропетровской области.

    В Красноармейске (ДНР) штурмовые отряды 2-й армии продолжают уничтожение окруженных формирований ВСУ в районах железнодорожного вокзала и промзоны за железной дорогой.

    Завершается зачистка от украинских боевиков Гнатовки и Рога в ДНР. Кроме того, противник выбит из укрепленного опорного пункта на юго-востоке города.

    Отражены девять атак противника в северном и северо-западном направлениях с целью выхода из окружения.

    Пресечена попытка прорыва боевиков 425-го штурмового полка «Скала» ВСУ на бронемашине в сторону Гришино. Все боевики уничтожены.

    Подразделения 5-й мотострелковой бригады 51-й армии продолжили сжимать кольцо окружения группировки противника с востока, расширили зону контроля в северной, восточной, юго-восточной частях Димитрова, освободив 26 зданий.

    За прошедшие сутки в этом районе уничтожены до 140 украинских военнослужащих, три бронемашины и два пикапа, в плен взяты двое военнослужащих ВСУ.

    Всего в зоне ответственности группировки потери противника составили более 520 военнослужащих, американский бронетранспортер М113, шесть бронемашин «Казак», перечислили в оборонном ведомстве.

    Между тем подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям двух механизированных, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны около Андреевки, Искрисковщины, Кондратовки, Павловки и Садков в Сумской области.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны рядом с Волчанском, Двуречанским и Окопом.

    ВСУ при этом потеряли более 180 военнослужащих, бронетранспортер и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены станция РЭБ и радиолокационная станция RADA RPS-42 производства Израиля, а также семь складов матсредств.

    Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям пяти механизированных, двух десантно-штурмовых, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии у Иванополья, Константиновки, Северска, Славянска и Резниковки в ДНР.

    Противник потерял до 120 военнослужащих, немецкий танк Leopard, семь бронемашин. Уничтожены американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48, три склада матсредств и склад с горючим.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям двух механизированных бригад, трех штурмовых полков ВСУ и двух бригад теробороны поблизости от Даниловки, Орестополя, Тихого в Днепропетровской области, Гуляйполя, Нового Запорожья и Успеновки в Запорожской области.

    При этом ВСУ потеряли до 240 военнослужащих, бронетранспортер, две бронемашины и артиллерийское орудие, подытожили в оборонном ведомстве.

    Ранее в воскресенье пленный военный ВСУ рассказал о тяжелой ситуации под Купянском.

    Накануне в Купянске ударом FPV-дрона уничтожили замкомандира бригады ВСУ.

    В субботу в Минобороны сообщали, что ВС России отбили семь атак окруженных ВСУ в Красноармейске.

    1 ноября 2025, 18:24 • Новости дня
    Глава Дагестана наградил обезвредившего 30 дронов ВСУ уроженца республики
    Глава Дагестана наградил обезвредившего 30 дронов ВСУ уроженца республики
    @ agiprd

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Дагестана Сергей Меликов вручил медаль «За проявленное мужество» уроженцу республики Шамилю Гамидову, который отличился во время атаки дронов в Иркутской области.

    Пресс-служба руководителя региона сообщила, что дальнобойщик из Сергокалинского района помог военным оперативно заблокировать запуск беспилотников, которые запускались из фуры для нанесения ударов по аэродрому, передает ТАСС. В результате его действий удалось предотвратить запуск порядка 30 дронов.

    «Как я уже отметил, настоящие герои живут среди нас. Благодаря решительным действиям нашего земляка удалось обезвредить около 30 дронов, запрограммированных на атаку по ракетоносцам и другим самолетам Вооруженных сил России. Поздравляю, Шамиль, с заслуженной наградой», – заявил Меликов.

    В начале июня Министерство обороны заявило, что киевский режим совершил атаки с использованием FPV-дронов на аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье «теракт».

    1 ноября 2025, 20:33 • Новости дня
    УЗГА сообщил сроки постройки первого опытного самолета «Ладога»

    Tекст: Денис Тельманов

    Уральский завод гражданской авиации начал работы над первым опытным экземпляром самолета Ладога с полетом в следующем году.

    Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) планирует завершить сборку первого опытного образца воздушного судна ТВРС-44 «Ладога» до конца текущего года, передает РИА «Новости». Первый полет новой машины запланирован на середину следующего года. В Росавиации подчеркнули, что заявка на сертификацию самолета находится на рассмотрении компетентных органов.

    В сообщении ведомства отмечается также, что в 2026 году ожидается сертификация двигателя ТВ7-117СТ-02 для самолета «Ладога». Получение полномасштабного сертификата типа для самолета предполагается в 2029 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Ростеха Сергей Чемезов сообщил, что к 2030 году корпорация рассчитывает выйти на выпуск 20 импортозамещенных самолетов Ил-114-300 в год, от десяти до 20 самолетов Ту-214, 20 SJ-100 и 36 МС-21.

    Испытания российского регионального самолета «Ладога» стартуют в последнем квартале следующего года, а завершение сертификации планируется к 2029 году. Бывший глава Объединенной авиастроительной корпорации Михаил Погосян оставил пост председателя совета директоров Уральского завода гражданской авиации, где разрабатывают самолет «Байкал».

    2 ноября 2025, 03:50 • Новости дня
    Пожар произошел на танкере в порту Туапсе из-за падения фрагментов БПЛА
    Пожар произошел на танкере в порту Туапсе из-за падения фрагментов БПЛА
    @ Официальный Telegram-канал Главного управления МЧС по Краснодарскому краю

    Tекст: Антон Антонов

    В результате падения обломков БПЛА на нефтеналивном танкере в порту Туапсе возник пожар, сообщил оперштаб Краснодарского края.

    «Обломки БПЛА в Туапсе повредили танкер и нефтеналивной терминал», – сообщил оперштаб в Telegram.

    Фрагменты беспилотных летательных аппаратов упали на нефтеналивной танкер. После инцидента на судне возник пожар, а весь экипаж эвакуировали. Повреждена палубная надстройка.

    Повреждены оказались также строения и объекты инфраструктуры нефтеналивного терминала. Кроме того, разбито остекление на здании железнодорожного вокзала Туапсе.

    По предварительным данным, пострадавших в результате происшествия нет. Оперативные и экстренные службы продолжают работу на месте для ликвидации последствий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Туапсе в результате падения беспилотников были зафиксированы повреждения и возгорание портовой инфраструктуры. В поселке Сосновом после падения фрагментов беспилотника получил повреждения многоквартирный жилой дом. В Сочи система противовоздушной обороны сработала, и была объявлена ракетная опасность.

    1 ноября 2025, 21:42 • Новости дня
    Орбан: Население Польши устало от конфликта на Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Венгерский премьер-министр Виктор Орбан публично уличил Дональда Туска в том, что его украинская политика ослабляет Польшу и Европу.

    Заявление прозвучало в соцсети X, передает URA.RU. Орбан обвинил польского премьера в том, что он стал «одним из самых громких поджигателей войны в Европе», однако его попытки военного давления потерпели неудачу. По мнению венгерского премьера, Украина в результате этой политики «лишается европейских денег», а население Польши «устало от войны». Орбан также отметил, что Туск «превратил Польшу в вассала Брюсселя», что, по его мнению, подрывает независимость страны.

    Ранее Орбан уже предупреждал, что политика европейских сторонников Украины ведет к катастрофе. Он утверждал, что такие действия подталкивают Европу в сторону военного противостояния и роста нестабильности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, замглавы правящей партии Smer Любош Блаха заявил, что в Словакии позитивно оценили инициативу создания коалиции с Венгрией и Чехией против украинской политики на уровне Европейского союза.

    Польша, Венгрия и Словакия сохранили ограничения на ввоз украинской сельхозпродукции, несмотря на новое торговое соглашение. С конца августа примерно 100 тыс. молодых мужчин с Украины в возрасте от девятнадцати до двадцати двух лет выехали в Польшу.

