Премьер Большого театра Лобухин получил травму при исполнении «Ивана Грозного»

В Госдуме предложили составить список лекарств для лишения водительских прав

Tекст: Ирма Каплан

В список планируют включить препараты, ухудшающие концентрацию внимания, такие как снотворные и седативные средства, сообщил Сергей Леонов РИА «Новости».

Соответствующий законопроект был принят Госдумой в первом чтении весной. Законопроект был внесен правительством России в июне 2023 года. Документ предусматривает административную ответственность для водителей за управление транспортом под воздействием подобных лекарств.

Перечень веществ, влияющих на внимание и реакцию, определит правительство России. За нарушение водителю может грозить штраф в размере 45 тыс. рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет.

Леонов уточнил, что для выписки штрафа должна быть зафиксирована совокупность клинических признаков опьянения, вызванных приемом соответствующих препаратов.

К таким веществам не относятся этиловый спирт, наркотические или психотропные средства.

В ЛДПР предложили маркировать такие лекарства специальной надписью «противопоказано при вождении», чтобы водителям было проще определить риск перед поездкой за рулем.

Ответственность будет наступать при обнаружении в организме потенциально опасных психоактивных и одурманивающих веществ, а также веществ из лекарственных препаратов, ухудшающих внимание и реакцию, при наличии клинических признаков опьянения.

