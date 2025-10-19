Власти Британии ощущают, как под ними дрожит земля, и делают все возможное, чтобы дискредитировать и обнулить Фараджа. За его антинатовские и антиукраинские высказывания Стармер регулярно называет Фараджа ставленником России.4 комментария
Премьер Большого театра Михаил Лобухин получил травму, исполняя партию царя в балете «Иван Грозный».
«В театре объявили антракт и замену солиста. Но в первые минуты зрители даже не поняли, что танцовщик повредил ногу. Так убедителен он был в своем образе», – сообщает телеканал 360.
Уйти со сцены Лобухину помог партнер по спектаклю, опустившись на колено и поддерживая премьера за плечо.
По законам любого выступления, балет в это время продолжался на сцене, оркестр играл музыку, пока режиссер не потребовал опустить занавес.
