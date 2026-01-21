При атаке ВСУ на портовые терминалы в Краснодарском крае погибли два человека

Tекст: Вера Басилая

Кондратьев сообщил в Telegram-канале , что два человека погибли, еще несколько пострадали в результате атаки ВСУ на портовые терминалы в поселке Волна Краснодарского края. По его словам, удар пришелся по терминалам, вследствие чего возник пожар.

Он пообещал, что всем раненым будет оказана необходимая медицинская помощь, при необходимости пострадавших доставят в краевые больницы.

В результате атаки на территории терминалов загорелись четыре резервуара с нефтепродуктами. Сейчас к ликвидации последствий привлечены 97 человек и 29 единиц техники, среди них сотрудники МЧС России.

Ранее в Краснодарском крае спасатели эвакуировали жильцов дома из-за найденной боевой части обломков БПЛА.

В Адыгее после атаки дрона ВСУ число пострадавших выросло до 13 человек.

Глава Адыгеи Кумпилов ввел режим ЧС в Тахтамукайском районе для оперативного решения вопросов граждан после атаки дрона ВСУ на жилой дом.