При атаке ВСУ на портовые терминалы в Краснодарском крае погибли два человека
В результате удара по портовым терминалам в поселке Волна Краснодарского края погибли два человека, загорелись четыре резервуара с нефтепродуктами, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
Кондратьев сообщил в Telegram-канале , что два человека погибли, еще несколько пострадали в результате атаки ВСУ на портовые терминалы в поселке Волна Краснодарского края. По его словам, удар пришелся по терминалам, вследствие чего возник пожар.
Он пообещал, что всем раненым будет оказана необходимая медицинская помощь, при необходимости пострадавших доставят в краевые больницы.
В результате атаки на территории терминалов загорелись четыре резервуара с нефтепродуктами. Сейчас к ликвидации последствий привлечены 97 человек и 29 единиц техники, среди них сотрудники МЧС России.
Ранее в Краснодарском крае спасатели эвакуировали жильцов дома из-за найденной боевой части обломков БПЛА.
В Адыгее после атаки дрона ВСУ число пострадавших выросло до 13 человек.
Глава Адыгеи Кумпилов ввел режим ЧС в Тахтамукайском районе для оперативного решения вопросов граждан после атаки дрона ВСУ на жилой дом.