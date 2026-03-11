Трамп всеми силами пытается сменить руководителя Федеральной резервной системы (ФРС) США – и, скорее всего, этого добьется. Разберемся, как ФРС влияет на мировые финансы и как влияет на ФРС личность его председателя.6 комментариев
Песков: Со времен переговоров в Стамбуле реальность изменилась
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что со времен стамбульских договоренностей 2022 года «реальность изменилась».
На вопрос о приверженности Москвы договоренностям, достигнутым в Стамбуле для урегулирования конфликта на Украине, Песков ответил: «Реальность вся изменилась», – передает ТАСС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, переговоры между Россией и Украиной проходили в Стамбуле в марте 2022 года. После консультаций, в которых участвовал британский премьер Борис Джонсон, Украина отказалась от соглашений. В 2025 году в Стамбуле прошли новые переговоры.