    Минная блокада Ормуза грозит затяжным мировым кризисом
    Кадыров осудил ответные удары Ирана
    Генпрокуратура потребовала изъять имущество Александра Галицкого
    Долина заявила о новом взгляде на жизнь
    Крупнейшие экономики мира договорись достать из резервов 400 млн баррелей нефти
    США собрались организовать конвои в Ормузском проливе
    Пентагон оценил расходы на первую неделю конфликта с Ираном
    Украина отвергла даты визита инспекторов Венгрии на «Дружбу»
    В Евросоюзе спрогнозировали скачок инфляции из-за конфликта с Ираном
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Как усадить Европу за стол переговоров

    Европа в урегулировании украинского конфликта все же нужна. По той простой причине, что без нее полноценное мирное соглашение, которое устранит все первопричины конфликта, невозможно. Вопрос в том, кто именно в Европе может взять на себя эту роль.

    3 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин СВО устраняет ошибки Горбачева

    Одна из главных целей СВО – недопущение натовских контингентов на Украине и размещения ракет с ядерными боеголовками под Харьковом или Одессой. А ведь этой проблемы могло и не быть, если бы в 1990 году Горбачев повел себя по-другому.

    49 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв США в Иране увидели границы возможного

    Иранская авантюра позволила всем в мире окончательно убедиться, что попытки вернуть Вашингтону глобальное доминирование являются бесперспективными, но для США еще найдется подходящее место в глобальном мироустройстве.

    8 комментариев
    12 марта 2026, 10:17 • Новости дня

    WSJ: США поддержали рекордное открытие стратегических запасов нефти

    WSJ: США поддержали рекордное открытие стратегических запасов нефти
    @ Adrees Latif/REUTERS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Администрация президента США Дональда Трампа изменила свою позицию и поддержала крупнейший в истории выброс стратегических запасов нефти для стабилизации мирового рынка, сообщили СМИ.

    Как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на американских и европейских чиновников, изначально утром министр энергетики США Крис Райт заявил коллегам из G7, что такое вмешательство преждевременно, так как цены на нефть недавно опустились ниже 90 долларов за баррель, передает РИА «Новости».

    Однако уже спустя два часа Вашингтон изменил курс и начал убеждать союзников поддержать идею масштабного выброса нефти. Высокопоставленный чиновник администрации отметил: «Разворот на 180 градусов произошел после того, как Трамп самолично изменил свое решение».

    Советники убедили президента, что вмешательство необходимо для сдерживания сильной волатильности цен на фоне конфликта с Ираном. После этого Трамп поручил министру энергетики продвигать инициативу высвобождения нефти на международном уровне. В результате 32 страны Международного энергетического агентства согласились на рекордный выброс стратегических запасов – около 400 млн баррелей, что более чем вдвое превышает прежние такие операции.

    Как уточняет WSJ, решение принималось в ускоренном порядке – без стандартного 48-часового обсуждения. В Белом доме необходимость этого шага объяснили рисками длительного перекрытия Ормузского пролива, через который проходит около одной пятой мировой торговли нефтью.

    В четверг США сообщили о планах поставить 172 млн баррелей нефти из стратегического резерва.

    Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев отметил, что американские власти начали лучше осознавать значимость российских нефти и газа для мировой экономики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, обострение ситуации на Ближнем Востоке привело к резкому росту цен на природный газ и нефть.

    Руководители финансовых ведомств стран G7 запланировали срочные консультации по вопросу совместного использования стратегических нефтяных запасов.

    11 марта 2026, 14:39 • Новости дня
    Bloomberg: «Нефтяная армада» из 25 супертанкеров направилась в Красное море
    Bloomberg: «Нефтяная армада» из 25 супертанкеров направилась в Красное море
    @ ALI HAIDER/EPA/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Флотилия из 25 супертанкеров направляется к терминалу Янба в Красном море, чтобы вывезти 50 млн баррелей нефти сорта Arab Light, пишет Bloomberg со ссылкой на данные по отслеживанию судов.

    Как сообщает Bloomberg, Эр-Рияд таким образом стремится частично восстановить экспорт нефти в условиях ограничений, связанных с перекрытием Ормузского пролива, передает РБК.

    Ранее компания Saudi Aramco, которая сокращала добычу, предложила реализовать нефть через серию редких тендеров. Как уточняют источники, речь может идти о трех сортах: Arab Extra Light, Arab Heavy и основном – Arab Light.

    При этом, по информации Reuters, Saudi Aramco обратилась к своим покупателям с просьбой предоставить два альтернативных плана отгрузки: либо через порт Рас-Таннура в Персидском заливе, для чего требуется проход через Ормузский пролив, либо через Янбу в Красном море, который подходит только для экспорта Arab Light.

    Кроме того, нефтяная компания объявила о продлении срока подачи заявок покупателей до пятницы. Обычно распределение квот происходит примерно 10-го числа каждого месяца.

    Ранее президент России Владимир Путин сообщил о риске остановки добычи нефти, связанной с Ормузским проливом. Он подчеркнул, что переключение поставок ближневосточной нефти без Ормузского пролива нереально.

    Комментарии (6)
    11 марта 2026, 11:48 • Новости дня
    Трамп потребовал от Ирана немедленно убрать мины из Ормузского пролива

    Трамп пригрозил взрывать иранские корабли за минирование Ормузского пролива

    Трамп потребовал от Ирана немедленно убрать мины из Ормузского пролива
    @ Francis Chung/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент США Дональд Трамп предупредил Иран о готовности уничтожать любые корабли, пытающиеся установить минные заграждения в Ормузском проливе.

    «Если Иран установил какие-либо мины в Ормузском проливе... мы хотим, чтобы их убрали немедленно!» – написал Трамп в соцсетях, передает Bloomberg.

    Он добавил, что очистка вод станет гигантским шагом в правильном направлении.

    Политик уточнил, что Соединенные Штаты используют все возможности для окончательного устранения любой угрозы судоходству. За последние часы американские военные уже уничтожили десять неактивных катеров или кораблей, предназначенных для минирования. Вашингтон намерен любой ценой обеспечить бесперебойный транзит нефти через этот стратегический маршрут.

    Заявление прозвучало после сообщений разведки о размещении Тегераном нескольких десятков мин в последние дни. Центральное командование США продолжает наносить удары по иранским судам и складам боеприпасов. По имеющимся данным, в арсенале Ирана находится более пяти тысяч морских мин для быстроходных лодок.

    Ранее американская разведка получила сведения о начале минирования Ираном судоходного коридора в Ормузском проливе. Центральное командование ВС США отчиталось об уничтожении 16 иранских кораблей-заградителей вблизи этой водной артерии.

    Комментарии (29)
    11 марта 2026, 14:50 • Видео
    За что испанцы считают Мерца трусом

    Испанские газеты хором называют канцлера Германии Фидриха Мерца трусом, а испанский МИД заметил, что «такого» нельзя было ждать ни от Ангелы Меркель, ни от Олафа Шольца. В чем причина нового конфликта внутри НАТО?

    Комментарии (0)
    12 марта 2026, 08:26 • Новости дня
    Мировые цены на нефть резко выросли после атак на танкеры

    Нефть подорожала на 9% из-за атак на танкеры у берегов Ирака

    Мировые цены на нефть резко выросли после атак на танкеры
    @ Morteza Nikoubazl/NurPhoto/REUTERS

    Tекст: Мария Иванова

    Стоимость углеводородов резко выросла на фоне сообщений о нападении на грузовые суда в акватории ближневосточного государства и приостановке работы местных портов.

    Майские фьючерсы на марку Brent подскочили до 100,72 доллара за баррель, передает РИА «Новости». Котировки сорта WTI также показали уверенный рост, достигнув отметки 94,91 доллара. Рынки остро реагируют на обострение геополитической обстановки.

    Резкий скачок котировок спровоцировала информация о временном закрытии нефтяных терминалов Ирака. Это решение власти приняли после нападения на два танкера вблизи порта Басра. Инвесторы опасаются серьезных перебоев в поставках сырья.

    Для стабилизации ситуации члены Международного энергетического агентства договорились высвободить 400 млн баррелей из резервов. Однако аналитики сомневаются в долгосрочной эффективности экстренных мер поддержки рынка.

    «Раскрытие МЭА данных о запасах нефти может быть лишь временным решением», – считает стратег Moomoo ANZ Тина Тенг. По ее мнению, остановка добычи на Ближнем Востоке грозит дефицитом предложения.

    Напряженность в регионе сохраняется из-за обмена ударами между Ираном, Израилем и США. Судоходство через Ормузский пролив, где проходит 20% мировой нефти, значительно сократилось.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, работа нефтяных портов Ирака приостановилась после серии атак на танкеры.

    Ранее сообщалось, что цена нефти Brent превысила 100 долларов за баррель.

    Комментарии (9)
    11 марта 2026, 20:33 • Новости дня
    Китай внезапно сократил патрулирование Тайваня боевой авиацией
    Китай внезапно сократил патрулирование Тайваня боевой авиацией
    @ VCG/VCG/Reuters

    Китайские военные резко сократили полеты боевой авиации рядом с Тайванем. По данным Министерства обороны Тайваня, за последние 13 дней китайские самолеты появлялись у острова лишь один раз – в воскресенье, когда к его воздушному пространству приблизились два борта.

    Как пишет The New York Times, Ранее подобные вылеты происходили почти ежедневно и считались частью давления со стороны Китая на остров. По словам основателя аналитического проекта PLATracker Бена Льюиса, нынешний спад активности стал самым продолжительным с 2021 года.

    В прошлом подобные паузы также случались, например во время ежегодной сессии китайского парламента, однако даже тогда фиксировалось несколько вылетов. На фоне роста активности китайской авиации в последние годы нынешнее затишье выглядит особенно заметным. В среднем в прошлом году Тайвань фиксировал около десяти полетов китайских военных самолетов в день, а иногда их число достигало нескольких десятков.

    Эксперты называют несколько возможных причин происходящего. Одна из них – подготовка к возможной встрече президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина, которая, как ожидается, может пройти в начале апреля в Пекине. По мнению некоторых аналитиков, Пекин может временно снижать военную активность, чтобы не обострять ситуацию накануне переговоров.

    Дополнительным фактором называют рост мировых цен на нефть на фоне войны между США, Израилем и Ираном, что может вынуждать китайские вооруженные силы экономить топливо.

    Министр обороны Тайваня Веллингтон Ку призвал не делать поспешных выводов из сокращения полетов. По его словам, оценивать уровень военной угрозы необходимо по совокупности факторов, а не только по активности авиации.

    При этом снижение активности не наблюдается на море. По словам эксперта Брайана Харта из Center for Strategic and International Studies, количество кораблей ВМС Народно-освободительной армии Китая вокруг острова остается примерно прежним.

    Некоторые специалисты также связывают изменения с внутренними процессами в китайской армии. В последние годы в Народно-освободительной армии Китая проходят масштабные кадровые чистки среди высшего командования, в том числе в Восточном командовании, которое отвечает за Тайвань. Другие аналитики предполагают, что китайские военные могли попросту изменить график тренировок и учений, что и привело к временному снижению числа полетов.

    В начале марта Китай пообещал «решительно бить» по сепаратистам Тайваня.

    Комментарии (0)
    12 марта 2026, 06:45 • Новости дня
    Трамп заявил о победе США над Ираном за час
    Трамп заявил о победе США над Ираном за час
    @ whitehouse.gov

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп во время митинга в Кентукки заявил, что американская армия одержала победу над Ираном за первый час начала военной операции.

    «В первый час все было закончено. Мы победили, – приводит слова Трампа РИА «Новости». – Они [Иран] практически подошли к черте. Это не означает, что мы покончим с этим немедленно».

    Американский лидер отметил, что армия США фактически уничтожила Иран. Он подчеркнул, что США не завершат операцию, пока работа не будет доведена до конца, но выразил уверенность в скором завершении действий против Ирана.

    Трамп также сказал, что США могли бы уничтожить энергетическую инфраструктуру Ирана за один час, а на восстановление ушло бы 25 лет, но выразил надежду, что до этого не дойдет. Кроме того, он прокомментировал ситуацию на нефтяном рынке, заявив, что после скачка цен котировки уже начали снижаться.

    Президент США рассказал, что лично выбрал название «Эпическая ярость» для военной операции против Ирана: «Они дали мне список названий: «Сэр, вы можете выбрать любое, какое захотите». Я спросил: «Название чего?» – «Название атаки на Иран, сэр». И они дали мне где-то 20 вариантов, а я чуть не уснул. Мне ни одно из них не понравилось. А потом я вижу: «Эпическая ярость». И я говорю: «Мне нравится это название. Вот это название мне нравится».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ставка США на молниеносную войну и крах режима в Иране в результате уничтожения военно-политического руководства провалилась. В Иране не произошло коллапса власти. США поставлены перед выбором, каким именно способом продолжать агрессию против Ирана – только ракетно-бомбовым или с применением наземных сил.

    Комментарии (8)
    11 марта 2026, 14:14 • Новости дня
    Япония решила распечатать стратегические запасы нефти
    Япония решила распечатать стратегические запасы нефти
    @ Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Правительство Японии приняло решение начать использовать стратегические запасы нефти для внутреннего рынка, сообщила премьер-министр Санаэ Такаити.

    Такаити сообщила о принятом решении и уточнила сроки начала поставок. «Мы приняли решение, что высвобождение запасов будет произведено 16 марта», – заявила Такаити, передает ТАСС.

    Ранее министр финансов Японии Сацуки Катаяма сообщила, что министры энергетики стран G7 организуют дополнительные переговоры для стабилизации цен на топливо путем использования стратегических запасов.

    Ранее руководители финансовых ведомств стран G7 запланировали срочные консультации по вопросу совместного использования стратегических нефтяных запасов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, обострение ситуации вокруг Ирана и рост цен на нефть заставили японского парламентария предложить пересмотреть антироссийские ограничения ради экономической стабильности.

    Комментарии (2)
    11 марта 2026, 14:31 • Новости дня
    DPA: Германия решила использовать нефтяные резервы из-за ситуации с Ираном

    Tекст: Дарья Григоренко

    На фоне обострения ситуации вокруг Ирана и заметного роста цен на топливо Германия примет решение высвободить часть нефти из своих стратегических резервов, сообщили СМИ.

    Как пишет DPA со ссылкой на собственные источники, точное количество нефти, которое окажется на рынке, пока не уточняется, передает РИА «Новости».

    Речь идет о резервах, которые ФРГ хранит специально для преодоления возможных кризисов и перебоев с поставками.

    В среду в Германии было зафиксировано повышение цен на бензин и дизель выше двух евро за литр, этот уровень преодолен впервые с 2022 года.

    Stern сообщал об очередях на заправках в Германии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Великобритании темпы роста стоимости бензина оказались самыми быстрыми с 2022 года. Цена бензина в Нидерландах превысила два евро за литр.

    Комментарии (0)
    12 марта 2026, 10:01 • Новости дня
    Politico: Истерика Зеленского отпугивает ключевых западных партнеров Киева
    Politico: Истерика Зеленского отпугивает ключевых западных партнеров Киева
    @ Daniel Torok/Zuma/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Глава киевского режима Владимир Зеленский перешел к открытой критике западных партнеров из-за неудач на фронте и задержек финансирования, это может стоить ему прекращения поддержки, пишут американские СМИ.

    Разочарование Зеленского в помощи перерастает в открытое недовольство, пишет Politico.

    Бывший советник Зеленского на условиях анонимности отметил, что такое поведение становится контрпродуктивным для дипломатических отношений.

    «Это разочарование является движущей силой более жесткой риторики. Это цикл, который становится саморазрушительным», – заявил собеседник издания.

    Особое раздражение украинского руководства вызывает позиция венгерского премьера Виктора Орбана, блокирующего кредит ЕС на 90 млрд евро. Брюссель даже сделал замечание Киеву за завуалированные угрозы в адрес венгерского премьера, которые могут сыграть на руку Будапешту.

    Зеленский также стал менее сдержан в высказываниях о президенте США Дональде Трампе, называя его подход к урегулированию конфликта несправедливым. В Киеве считают, что Вашингтон должен оказывать большее давление на Москву, а не требовать уступок от Украины.

    Напомним, Орбан посоветовал Владимиру Зеленскому прекратить угрозы и шантаж в отношении Будапешта. Ранее украинский лидер публично оскорбил главу венгерского правительства во время выступления в Мюнхене. Немецкий политолог Александр Рар объяснял эту агрессию Зеленского злостью на Дональда Трампа.

    Комментарии (0)
    11 марта 2026, 12:51 • Новости дня
    Стоимость нефти Brent и WTI резко устремилась вверх

    Биржевые цены на нефть выросли более чем на 5%

    Tекст: Мария Иванова

    Котировки фьючерсов на черное золото марок Brent и WTI продемонстрировали уверенный рост, прибавив в цене более 5% и 6% соответственно.

    Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2026 года на лондонской бирже ICE растет более чем на 5%, передает ТАСС. Цена контрактов на сорт WTI на площадке NYMEX прибавляет свыше 6%.

    По состоянию на 12:31 мск североморская смесь дорожала на 5,22%, достигая 92,38 доллара за баррель. Американская легкая нефть росла на 6,06%, поднимаясь до отметки 88,51 доллара.

    К 12:40 мск котировки Brent торговались на уровне 92,49 доллара за баррель, прибавив 5,34%. В это же время стоимость WTI увеличилась на 6,08%, составив 88,52 доллара.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2026 года превысила 92 доллара за баррель впервые с апреля 2024 года, а WTI подорожала более чем на 11%.

    9 марта мировые цены на нефть сохранялись выше 100 долларов за баррель при замедлении дневного роста Brent и WTI примерно до 13%.

    Комментарии (0)
    11 марта 2026, 20:37 • Новости дня
    Макрон сообщил о сохранении санкций G7 против России

    Макрон сообщил о сохранении антироссийских санкций G7

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Лидеры Группы семи договорились не снимать санкции с России, несмотря на перебои с поставками нефтепродуктов, вызванные конфликтом на Ближнем Востоке.

    Президент Франции Эмманюэль Макрон по итогам онлайн-встречи лидеров G7 сообщил на пресс-конференции, что санкции против России останутся в силе. Такое решение принято, несмотря на возникшие сложности с поставками нефтепродуктов и других товаров из-за конфликта на Ближнем Востоке, передает ТАСС.

    «Мы также официально заявили в рамках G7, что эта ситуация ни в коем случае не оправдывает отмену санкций в отношении России, что эта ситуация не должна ослабить наше внимание к поддержке Украины и четкости нашей позиции в отношении санкций против России», – заявил Макрон.

    Он признал, что прекращение движения торговых судов через Ормузский пролив привело к трудностям с поставками нефтепродуктов и удобрений, что может негативно сказаться на сельском хозяйстве. Французский лидер добавил, что страны G7 работают над мерами по снижению негативных последствий для мирового рынка и напомнил о решении Международного энергетического агентства высвободить 400 млн баррелей нефти из резервов.

    Макрон также отметил, что лидеры G7 намерены проводить переговоры с другими странами, чтобы избежать ограничительных мер в отношении экспорта. По его словам, некоторые государства уже приняли решения, затрудняющие мировую торговлю или вызывающие неправильные сигналы на рынках.

    Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц также заявил, что рост цен на энергоносители не станет поводом для смягчения санкций против России и прекращения поддержки Украины.

    До этого Wall Street Journal описала рост спроса на российскую нефть и обсуждение возможного смягчения санкций на фоне войны в Персидском заливе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США объявили об отмене части нефтяных санкций против ряда стран для сдерживания роста цен на энергоносители.


    Комментарии (0)
    12 марта 2026, 10:26 • Новости дня
    Крупнейшие экономики мира договорись достать из резервов 400 млн баррелей нефти

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Впервые в истории страны из числа крупнейших экономик мира договорились разблокировать 400 млн баррелей нефти, чтобы сдержать рост цен из-за войны в Иране.

    Беспрецедентное решение о высвобождении 400 млн баррелей нефти из мировых резервов приняли крупнейшие экономики мира на фоне роста цен и угрозы перебоев поставок из-за вооруженного конфликта в Иране, сообщает Politico.

    Это крупнейшее в истории Агентства международной энергетики (АIE) использование стратегических запасов – более чем в два раза больше, чем после начала спецоперации на Украине в 2022 году, когда было разблокировано 182 млн баррелей.

    Соглашение одобрили 32 страны – члены АIE, включая США, Японию, Германию, Британию и Францию. Глава агентства Фатих Бироль заявил: «Ситуация на нефтяном рынке беспрецедентна, и поэтому я очень рад, что страны-члены АIE отреагировали столь масштабной коллективной экстренной мерой». Нефть будет поступать на рынок по мере необходимости с учетом особенностей каждой страны, уточнили в АIE.

    Ранее поддержку инициативе высказали страны G7: по словам президента Франции Эмманюэля Макрона, G7 обеспечит 70% всего объема разблокированных резервов. Макрон подчеркнул: «Мы посылаем рынку сигнал, чтобы цены пошли вниз», и призвал страны G7 рассмотреть все возможные шаги для увеличения мировой добычи. Сразу после анонса встречи лидеров G7, стоимость барреля нефти упала с более чем 100 до около 90 долларов.

    Одним из триггеров для решения стала блокировка Ираном пролива Ормуз, через который проходит пятая часть мировой торговли нефтью, и удары по инфраструктуре стран Персидского залива в ответ на американско-израильские действия. США, Япония и Южная Корея были главными сторонниками экстренного высвобождения резервов, а страны Европы изначально проявляли осторожность, но в итоге поддержали решение.

    Еврокомиссар по энергетике Дэн Йоргенсен приветствовал единство и анонсировал координационное совещание европейских стран по вопросам нефти. Как отмечают представители ЕС, остается вопрос оперативного восполнения стратегических запасов к зиме, если ситуация с Ормузом затянется. Британия, в частности, уже заявила о выделении 13,5 млн баррелей из своих 76,6 млн баррелей запасов, подчеркнув, что страна располагает надежными и диверсифицированными источниками энергии и продолжит сотрудничество с союзниками для стабилизации рынка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, стоимость нефти Brent и WTI выросла на фоне нестабильности на мировых рынках. Япония приняла решение распечатать стратегические запасы нефти для стабилизации внутреннего рынка. Германия начала использовать нефтяные резервы из-за осложнения ситуации вокруг Ирана.

    Комментарии (3)
    12 марта 2026, 09:17 • Новости дня
    Дмитриев: США начинают осознавать ключевую роль нефти и газа России

    Дмитриев: США осознали ключевую роль энергоресурсов России для мировой экономики

    Tекст: Вера Басилая

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев отметил, что американские власти начали лучше осознавать значимость российских нефти и газа для мировой экономики.

    Дмитриев в своем Telegram-канале многие государства, в первую очередь США, начинают лучше понимать ключевую роль российских нефти и газа в поддержании стабильности мировой экономики.

    По словам Дмитриева, санкции против России показали свою неэффективность и деструктивность для рынка энергоресурсов. Он подчеркнул, что энергетическая политика Москвы напрямую влияет на стабильность цен и обеспечение энергетической безопасности на глобальном уровне.

    Дмитриев также добавил, что попытки ограничить российский экспорт энергоносителей негативно сказываются не только на России, но и на общем балансе мирового рынка.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев посетил США для обсуждения совместных экономических проектов и ситуации на энергетических рынках.

    Администрация Дональда Трампа рассматривает возможность ослабления нефтяных санкций против России ради сдерживания мировых цен.

    Ранее Дмитриев отметил усиление геополитического веса Москвы на фоне стоимости нефти выше 100 долларов за баррель.

    Комментарии (0)
    12 марта 2026, 10:15 • Новости дня
    Вице-премьер Испании обвинила ЕС в слабости перед Трампом

    Вице-премьер Испании Диас назвала Европу сиротой и заложницей США

    Вице-премьер Испании обвинила ЕС в слабости перед Трампом
    @ Oscar Gonzalez/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Вице-премьер Испании Йоланда Диас раскритиковала руководство Евросоюза за недостаточно жёсткую позицию в ответ на военные действия США и Израиля против Ирана, подчеркнув, что подобная слабость может усилить евроскептицизм и рост правых движений, сообщает Politico.

    Вице-премьер Испании Йоланда Диас осудила руководство Евросоюза за слабость в вопросе американо-израильского конфликта с Ираном, сообщает Politico. Политик выразила недовольство реакцией Европы на действия Вашингтона.

    «Европа – сирота в момент исторической важности. Блоку не хватает того лидерства, в котором он нуждается», – заявила Диас.

    По ее словам, Европа осталась «без опеки» в момент исторической важности и не проявляет необходимого лидерства. Диас подчеркнула, что Евросоюз должен стать самостоятельной политической, экономической и социальной силой с собственной внешней и оборонной политикой, не зависящей от решений президента США Дональда Трампа.

    Политик призвала Брюссель решительно выступить против «полностью нелегитимной» войны в Иране, которую США и Израиль начали в конце прошлого месяца. Она раскритиковала главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен за промедление с осуждением атаки на Иран, заявив, что Европа обязана защищать принципы международного права, закрепленные в Уставе ООН.

    Диас подчеркнула, что европейские граждане выступают против войны в Иране, а поддержка ЕС военной операции может усилить евроскептические настроения и рост популярности правых партий. Она также отметила, что позиция Испании по отказу поддержать военную операцию Вашингтона находит отклик у других европейских лидеров, в том числе у премьер-министра Италии Джорджи Мелони.

    По словам Диас, президент США представляет экзистенциальную угрозу для Европы, а нынешняя политика ЕС по отношению к Трампу является «рабской» и не обеспечивает уважения со стороны Вашингтона. Она заявила, что Испания не боится противостоять Трампу и не чувствует угрозы из-за возможного разрыва торговых связей.

    Премьер-министр Испании Педро Санчес отказался поддержать действия Вашингтона и Тель-Авива в регионе.

    Президент США Дональд Трамп пригрозил Мадриду торговым эмбарго за отказ предоставить авиабазы для атак на Иран.

    Санчес заявил о рисках роста инфляции и замедления экономического роста в Европе на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

    Эксперты отметили, что судьба европейской экономики зависит от завершения противостояния между США, Израилем и Ираном в ближайшие четыре недели.

    Комментарии (0)
    12 марта 2026, 06:57 • Новости дня
    Цена нефти Brent превысила 100 долларов за баррель

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Мировые цены на нефть растут более чем на 9%, стоимость одного барреля марки Brent превысила 100 долларов, следует из данных торгов.

    Мировые цены на нефть продолжают демонстрировать рост, стоимость одного барреля марки Brent впервые за последний период превысила 100 долларов, передает РИА «Новости». Согласно данным торгов, майские фьючерсы на Brent прибавили 9,42% и достигли отметки 100,64 доллара за один баррель на утренних торгах.

    Одновременно с этим стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки WTI выросла на 9,26% – до 95,33 доллара за баррель. Спрос на нефть на мировых рынках увеличивается на фоне сохраняющейся волатильности и геополитической напряжённости.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, стоимость нефти Brent и WTI выросла на фоне геополитической напряженности. Япония приняла решение использовать часть своих стратегических запасов нефти. Германия начала использовать нефтяные резервы из-за обострения ситуации вокруг Ирана.

    Комментарии (0)
    12 марта 2026, 02:33 • Новости дня
    США сообщили о планах поставить 172 млн баррелей нефти из стратрезерва

    Глава минэнерго США Райт: Вашингтон высвободит 172 млн баррелей нефти

    Tекст: Антон Антонов

    Принято решение о высвобождении 172 млн баррелей нефти из стратегического резерва, сообщил глава минэнерго США Крис Райт.

    В министерстве уточнили, что на реализацию поставок потребуется около 120 дней, если придерживаться намеченных темпов высвобождения. Минэнерго США сообщило, что начнет высвобождать нефть из резерва со следующей недели, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, обострение ситуации на Ближнем Востоке привело к резкому росту цен на природный газ и нефть.

    Правительство Японии приняло решение начать использовать стратегические запасы нефти для внутреннего рынка.

    Руководители финансовых ведомств стран G7 запланировали срочные консультации по вопросу совместного использования стратегических нефтяных запасов.

    Комментарии (0)
    В результате нападений на полицейские КПП в Тегеране убиты 10 силовиков
    В контейнеровоз возле Дубая попал снаряд
    Politico: Истерика Зеленского отпугивает ключевых партнеров Киева
    Вице-премьер Испании обвинила ЕС в слабости перед Трампом
    TWZ: Спутниковые снимки раскрыли уничтожение иранских истребителей F-14
    В Финляндии призвали немедленно восстановить отношения с Россией
    Медведев допустил наступление зомби-апокалипсиса

