В Сумской области шесть поездов отменили из-за разрушения железной дороги
Движение шести пассажирских составов в Сумской области приостановили на двое суток из-за серьезных повреждений железнодорожного полотна, сообщила украинская компания «Укрзализныця».
Маршрутные рейсы не будут выполняться 16 и 17 марта, пояснили в компании, передает ТАСС.
Причиной изменений в расписании стали повреждения объектов железнодорожной инфраструктуры в регионе.
Железнодорожный перевозчик уточнил, что профильным специалистам потребуется время на проведение необходимых аварийно-восстановительных работ.
В феврале железнодорожная инфраструктура была повреждена в Сумской, Днепропетровской и Черниговской областях. Пассажиров на аварийных участках доставляли к станциям автобусами.