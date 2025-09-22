  • Новость часаПВО России за ночь сбила 114 украинских беспилотников
    Никита Миронов Никита Миронов Армии НАТО нуждаются в защите

    Амбиции европейских политиков, готовых воевать с Россией, сильно превосходят реальные возможности их армий. И что не менее важно, превосходят желание вступать в бой самих военных. Служить они еще готовы. Но воевать – нет.

    Глеб Простаков Глеб Простаков Новый миропорядок меняет маршруты нефти и газа

    Америка не скрывает цели: переразметить мировой энергетический спрос в пользу своих производителей. Китай и Индия борются за новые дисконты. Россия, будучи одновременно изолируемой и необходимой, продолжает употреблять искусство возможного во благо своей экономики...

    Илья Ухов Илья Ухов Государство повернулось лицом к проблеме миграции

    Можно много говорить про ограничения миграции, но если выбить из-под нее экономические стимулы, максимально осложнить ведение «теневой» деятельности – тогда стоимость как бы «дешевого» труда вдруг станет не такой уж и дешевой.

    22 сентября 2025, 07:29 • Новости дня

    Боец ВС России заметил признаки наркотического опьянения у солдат ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные успешно отбили атаку на опорный пункт у Ольговского, отметив нехарактерное поведение бойцов ВСУ, которые наступали по открытому полю, рассказал заместитель командира гранатомётного взвода группировки войск «Восток» с позывным «Тимоха».

    По его словам, российские военные успешно отразили атаку солдат ВСУ в районе населённого пункта Ольговское в Запорожской области, передает РИА «Новости». «Тимоха» добавил, что бойцы ВСУ проявили необычное поведение во время боя, что вызвало подозрения у российских военных.

    По словам российского военнослужащего, противник после потери опорного пункта попытался его вернуть, атаковав по центру и левому флангу. «Мы заняли опорный пункт противника. Через некоторое время они пошли в атаку по центру поля и по левому флангу. Шли прямо по полю, как будто без эмоций, без чувств, пытаясь выбить нас с этого опорного пункта», – рассказал он.

    Атака ВСУ оказалась неудачной: украинские военные понесли потери и были вынуждены отступить. Боец отметил, что некоторые атакующие не смогли покинуть поле боя. Он предположил, что противник мог находиться под воздействием наркотических веществ, так как, по его словам, шли «как будто просто без страха. Без эмоций. Просто шли и шли».

    Минобороны России 15 сентября сообщило об освобождении Ольговского в Запорожской области в ходе наступления группировки войск «Восток».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военные медики ВСУ подсаживали солдат на амфетамин. Латиноамериканские наемники наладили сбыт наркотиков среди военнослужащих ВСУ. Дмитрий Медведев предложил США бороться с деятельностью латиноамериканских наркокартелей в Киеве.

    21 сентября 2025, 11:39 • Новости дня
    Подполье сообщило о поражении базы F-16 ВСУ под Полтавой
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В восточном пригороде Полтавы атакован крупный военный объект с разветвленной инфраструктурой, где были замечены истребители F-16, сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По его словам, в пригороде Полтавы нанесен удар по крупной ремонтной базе Вооруженных сил Украины, сообщает РИА «Новости». Лебедев добавил, что объект располагается между селами Степное и Мироновка и включает разветвленную железнодорожную сеть, большие ангары, цеха и пандус для погрузки и разгрузки.

    По его словам, также были зафиксированы взрывы в Миргороде и его окрестностях, но детонации после них не наблюдалось.

    Координатор отметил, что еще один удар пришелся по району авиабазы, где ранее были замечены американские истребители F-16. Он добавил, что в субботу самолеты F-16 поднимались в воздух со стороны Полтавы и Миргорода.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, одесское подполье пригрозило противодействием французским военным на Украине. Подполье также заявило о взрывах на авиабазе ВСУ под Одессой. Оно сообщило о ликвидации боевиков под Николаевом.

    21 сентября 2025, 12:39 • Новости дня
    Минобороны заявило о потерях ВСУ свыше 1500 военных за сутки
    @ Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Подразделения российских войск продвинулись на нескольких направлениях и нанесли существенные потери противнику, уничтожив за сутки свыше 1500 украинских военнослужащих и значительное количество военной техники. сообщили в Минобороны России.

    Подразделения группировки войск «Север» нанесли удары по украинским силам в районах Алексеевки, Андреевки, Искрисковщины, Варачино, Сенного и Павловки на территории Сумской области, передает Telegram-канал Минобороны. Сообщается о поражении трех механизированных, двух тяжелых механизированных бригад ВСУ и бригады территориальной обороны. На Харьковском направлении удары пришлись по позициям мотопехотной, двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в Белом Колодезе, Великом Бурлуке, Польной и Волчанске.

    В результате действий российской армии в этих районах ВСУ потеряли более 185 солдат, танк, семь автомобилей, артиллерийское орудие, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы, станцию радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов.

    Группировка войск «Запад» улучшила тактическое положение и нанесла удары по силам ВСУ в Купянске, Пристине, Нечволодовке в Харьковской области и в ряде населенных пунктов Донецкой народной республики. Потери украинской стороны оцениваются более чем в 225 военнослужащих, также уничтожены боевая бронированная машина Senator канадского производства, 16 автомобилей, четыре артиллерийских орудия, десять станций радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов.

    Южная группировка заняла более выгодные рубежи и нанесла поражение семи механизированным, штурмовой и горно-штурмовой бригадам ВСУ, а также частям морской пехоты, теробороны и нацгвардии в ДНР. Потери противника составили до 220 солдат, бронетранспортер М-113 производства США, две бронированные машины, 11 пикапов, пять артиллерийских орудий, две станции радиоэлектронной борьбы, четыре склада боеприпасов и склад горючего.

    «Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю», – говорится в сообщении Минобороны. Российские военные нанесли удары по силам ВСУ в районах Димитрова, Николайполья, Родинского, Красного Лимана, Красноармейска в ДНР и Ивановки в Днепропетровской области. Потери украинской стороны превысили 500 военнослужащих, также уничтожены бронетранспортер М-113, три машины «Казак», шесть автомобилей и артиллерийское орудие.

    Группировка «Восток» продвинулась вглубь обороны противника и нанесла удары по двум механизированным бригадам ВСУ, бригаде теробороны и бригаде нацгвардии в Запорожской и Днепропетровской областях. Потери ВСУ составили до 340 военнослужащих, также была уничтожена бронированная машина, 14 автомобилей и артиллерийское орудие.

    Подразделения группировки «Днепр» нанесли удары по позициям механизированной, горно-штурмовой бригад и трех бригад береговой обороны ВСУ в Херсонской и Запорожской областях. Потери противника – до 45 военнослужащих, девять автомобилей и четыре станции радиоэлектронной борьбы.

    Оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные и артиллерийские войска нанесли удары по местам запуска украинских беспилотников и пунктам дислокации ВСУ и иностранных наемников в 138 районах. Черноморский флот уничтожил два украинских безэкипажных катера в северо-западной части Черного моря.

    Средства ПВО сбили 65 беспилотников самолетного типа. С начала спецоперации на Украине, по данным Минобороны, уничтожены 667 самолетов, 283 вертолета, 85 483 беспилотника, 628 зенитных ракетных комплексов, 25 198 танков и других боевых бронированных машин, 1592 боевые машины реактивных систем залпового огня, 29 777 артиллерийских орудий и минометов, а также 42 309 единиц специальной военной автомобильной техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили населенный пункт Соболевка в Харьковской области. Подразделения России заняли контроль над населенным пунктом Поддубное в ДНР. Войска России освободили населенный пункт Предтечино в ДНР. Российские части начали штурм ключевого укрепления ВСУ в Донбассе.

    21 сентября 2025, 16:48 • Видео
    Запад вернет «ухилянтов» на Украину

    В Канаде начали требовать от мигрантов-мужчин с Украины урегулировать все правовые вопросы с украинским министерством обороны. Иными словами, страны Запада, выступающие за продолжение конфликта, начали пополнять ряды ВСУ «ухилянтами». И Канада – это только начало.

    21 сентября 2025, 14:42 • Новости дня
    ВС России отрезали подразделения двух украинских бригад в лесу под Синельниково

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В лесистой местности возле Синельниково в Харьковской области два подразделения украинской армии оказались окружены российскими военными, сообщил источник в российских силовых структурах.

    Подразделения 57-й отдельной мотопехотной и 127-й отдельной механизированной бригад ВСУ блокированы в лесу у Синельниково в Харьковской области, сообщил собеседник РИА «Новости».

    Общая численность окруженных украинских военных оценивается до роты. Российские военные продолжают наносить огневое поражение заблокированным группировкам.

    Специальная рота 57-й бригады попыталась провести контратаку западнее Синельниково, однако эта попытка оказалась безуспешной. Все атаки противника были отражены.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что ВСУ начали отходить на участке фронта Меловое – Хатнее на Харьковском направлении, неся тяжелые потери.

    Также сообщалось, что у Волчанска в Харьковской области российские силы продвинулись до 500 метров на востоке города, в том числе на левом берегу реки Волчья.

    21 сентября 2025, 08:27 • Новости дня
    ВСУ отправили специалистов РЭБ на штурмы в Сумской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские силовые структуры отметили использование командованием ВСУ специалистов радиоэлектронной борьбы для штурмовых операций на сумском направлении, сообщили в российских силовых структурах.

    Командование ВСУ направляет на штурмы в Сумской области специалистов радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки, передает ТАСС. По данным российских силовых структур, соответствующее решение было принято после показаний пленного.

    «Согласно показаниям пленного, командование ВСУ в Сумской области отправляет в штурмы специалистов радиоэлектронной борьбы и РЭР», – сообщил собеседник агентства.

    Он пояснил, что по запросу командиров штурмовых подразделений 225-го и 425-го отдельных штурмовых полков специалисты РЭБ и РЭР доукомплектовывают смежные бригады. В частности, речь идет о 71-й отдельной егерской бригаде, 156-й отдельной механизированной бригаде и других соединениях, действующих на сумском направлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в районе Юнаковки в Сумской области у ВСУ начали исчезать целые роты и взводы. Командование ВСУ приступило к перегруппировке для подготовки атаки в Сумской области. Десантники ВСУ отказались выходить на позиции под Сумами.

    21 сентября 2025, 11:21 • Новости дня
    Подполье сообщило о поражении военных объектов ВСУ в Днепропетровской области
    @ Handout/Latin America News Agency/Reuters Connect

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В результате ударов в Днепропетровской области были уничтожены системы противовоздушной обороны, военная техника и объекты железнодорожной логистики, сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

    По его словам, системы противовоздушной обороны, железнодорожная инфраструктура и площадка с военной техникой были поражены ударами в Днепропетровской области на Украине, передает РИА «Новости». Лебедев рассказал: «Днепропетровск и область... Уничтоженные цели: били по железнодорожной логистике и по системам ПВО. В Кривом Роге удары пришлись по площадке с военной техникой».

    Кроме того, в подконтрольной вооруженным силам Украины части Запорожской области уничтожена станция техобслуживания, работавшая с военными пикапами украинских войск. По словам источника, на месте сгорело несколько автомобилей, использовавшихся для нужд армии Украины.

    Также серия ударов была зафиксирована по Чернигову и железнодорожному узлу Бахмач Черниговской области. Как сообщил Лебедев, в Чернигове поражены тренировочные лагеря ВСУ, расположенные на бывших пунктах сбора призывников и используемые ранее для подготовки территориальной обороны. В Бахмаче удар пришелся по району железнодорожной станции, где находится военная часть, в которой проходят обучение и боевое слаживание добровольцы ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, одесское подполье пригрозило противодействием французским военным на Украине. Подполье также сообщило о взрывах на авиабазе ВСУ под Одессой. Активисты подполья рассказали о ликвидации боевиков под Николаевом.

    21 сентября 2025, 10:28 • Новости дня
    ВС России ликвидовали две роты ВСУ при освобождении Сосновки

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В ходе освобождения Сосновки в Днепропетровской области российские военные уничтожили около двух рот противника, часть украинских подразделений отступила, рассказал старший разведчик разведывательного батальона 36-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Восток» с позывным «Борода».

    По его словам, около двух рот украинских военных были ликвидированы российскими подразделениями при освобождении населенного пункта Сосновка в Днепропетровской области, передает РИА «Новости». «Сколько их там было? В прилегающих лесополосах – примерно две-три роты. А в самом населенном пункте – где-то два батальона», – отметил «Борода». По его словам, подход к Сосновке осложнялся инженерными заграждениями, колючей проволокой, противотанковыми рвами и заминированными полями, а местность находилась под постоянным контролем противника с воздуха.

    Разведчик добавил, что значительная часть украинских подразделений была уничтожена, часть смогла скрытно отступить. Он подчеркнул, что точное число ушедших назвать невозможно, однако самому населенному пункту были ликвидированы порядка двух рот противника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили населенный пункт Сосновка в Днепропетровской области. Представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил о взятии Сосновки и прорыве обороны ВСУ в этом районе.

    22 сентября 2025, 04:00 • Новости дня
    WSJ заявила о новой БПЛА-стратегии ВС России

    Tекст: Ирма Каплан

    Новая технология беспилотников позволила Москве угрожать потенциальным целям на расстоянии до 20 миль (32 км) от линии фронта, пишет WSJ.

    Эта технология, называемая в ВС России дроны типа «матка» позволяют значительно увеличить дальность поражения целей.

    «Украинские военные заявили, что в последние месяцы российские силы начали применять новую тактику: тяжелые беспилотники типа «матка» вылетают далеко за линию контроля и выпускают более мелкие взрывоопасные дроны, которые затем атакуют украинскую технику», – цитирует «Газета.Ru» материал Wall Street Journal (WSJ).

    Там уточняется, что дрон-матка служит еще и ретрансляционной антенной, что позволяет поддерживать связь дронов с пилотами.

    Эти дроны ВС России точнее бьют по целям и работают на расстоянии до 30 км от линии фронта, отметила газета WSJ.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в марте 2024 года в зоне СВО заметили российский дрон-матку, работающий как ретранслятор. В воздухе «матка» работает как ретранслятор для других аппаратов, таким образом существенно возрастает дальность действия дронов-камикадзе.

    Лазерный комплекс для уничтожения дронов LazerBuzz решили испытать в зоне СВО.

    22 сентября 2025, 03:45 • Новости дня
    Лазерную систему дистанционного разминирования испытали в зоне СВО

    Tекст: Ирма Каплан

    В зоне спецоперации лазерная система дистанционного разминирования (проект «Посох») прошла успешные испытания, сообщили в компании-разработчике LazerBuzz.

    «Лазерная система дистанционного разминирования в рамках проекта «Посох» прошла успешную апробацию в зоне спецоперации. Мы подтвердили заявленные характеристики и получили положительное заключение Минобороны России», –  цитирует разработчика ТАСС.

    В LazerBuzz уточнили, что в настоящее время ведется поиск массовых производителей мобильных подвижных средств, роботизированных тележек и мобильных шасси для установки лазерной системы на подвижные комплексы.

    По словам разработчика, изделие на финальной стадии доработки, после которой отправится в зону СВО для выполнения задач.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, лазерный комплекс для уничтожения дронов LazerBuzz решили испытать в зоне СВО.

    Комплект обмундирования «Новатор» от концерна «Калашников» успешно прошел испытания в зоне спецоперации, показав высокие защитные и терморегуляционные свойства.

    21 сентября 2025, 12:15 • Новости дня
    ВС России уничтожили два БТР M113 ВСУ на Константиновском направлении

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Два бронетранспортёра M113 армии США с украинскими военными были уничтожены точными ударами FPV-дронов возле Клебан-Быкского водохранилища в ДНР, сообщили в Минобороны России.

    Расчёты ударных беспилотников «Южной» группировки войск уничтожили два американских бронетранспортёра M113, принадлежавших подразделениям ВСУ на Константиновском направлении в ДНР, передает РИА «Новости». В ведомстве отметили: «В ходе воздушной разведки в окрестностях Клебан-Быкского водохранилища были выявлены два БТР M113, на которых подразделения ВСУ пытались провести ротацию личного состава. Техника была уничтожена точными ударами FPV-дронов вместе с находившимися внутри военнослужащими».

    Минобороны добавило, что действия российских расчётов беспилотников не позволили украинским военным провести ротацию и подвоз снабжения на данном участке фронта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России уничтожили артиллерию ВСУ на Константиновском направлении. ВСУ атаковали север Константиновки. ВС России взломали вторую линию обороны ВСУ под Константиновкой.

    22 сентября 2025, 07:14 • Новости дня
    В Минобороны России сообщили о перехвате 114 украинских дронов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В ночь на 22 сентября российские силы ПВО уничтожили 114 украинских беспилотников, большая часть которых была сбита над Ростовской областью и Краснодарским краем, сообщили в Минобороны России.

    В течение минувшей ночи силы ПВО уничтожили 114 украинских беспилотников самолетного типа над различными регионами России, передает ТАСС. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

    По информации ведомства, по 25 беспилотников были сбиты над Ростовской областью и Краснодарским краем, 19 – над Белгородской областью, 13 – над Астраханской областью, 10 – над Крымом. Кроме того, семь аппаратов были уничтожены над Брянской областью, пять – над акваторией Азовского моря, по три – над Ярославской и Волгоградской областями.

    Также были сбиты два беспилотника над Черным морем и по одному аппарату над Курской и Воронежской областями. Минобороны уточнило, что все уничтоженные летательные аппараты были самолетного типа и были перехвачены дежурными средствами ПВО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны сообщило о ликвидации 80 беспилотников ВСУ за ночь над регионами России. За предыдущие сутки военные уничтожили 38 украинских дронов. На юге России внедряют дополнительные меры защиты транспортных объектов от атак БПЛА.

    22 сентября 2025, 05:00 • Новости дня
    Подполье сообщило об ударе по цехам сборки БПЛА ВСУ в Борисполе

    Tекст: Ирма Каплан

    В Борисполе в Киевской области Украины удары нанесены по цехам сборки БПЛА, по складам, сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

    «Борисполь под атакой... Известно, что прилетело в цех по сборке БПЛА, в тренировочную базу и по складам», – рассказал он РИА «Новости».

     Лебедев уточнил, что удары шли сериями, слышится детонация.

    В ночь на понедельник в Киеве и семи областях Украины была объявлена воздушная  тревога.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава Полтавской военной администрации Владимир Когут сообщил о повреждении некоего предприятия около Полтавы и возгорании на его территории.

    Днем ранее в восточном пригороде Полтавы был атакован крупный военный объект с разветвленной инфраструктурой, где были замечены истребители F-16, сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

    22 сентября 2025, 06:28 • Новости дня
    Российские штурмовики устранили несколько пехотных групп ВСУ возле Муравки

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военнослужащие России разгромили несколько небольших групп пехоты противника, пытавшихся проникнуть в населенный пункт Муравка в Донецкой народной республике, рассказал заместитель командира штурмового батальона 35-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск «Центр» Алексей Кобылкин.

    По его словам, российские штурмовики уничтожили несколько групп бойцов ВСУ, пытавшихся войти в Муравку, передает ТАСС. Кобылкин рассказал, что противник передвигался небольшими пехотными группами по асфальту. По его словам, российские военные открыли огонь по врагу из стрелкового оружия и применили беспилотники. «[Военные ВСУ] прямо по асфальту шли, как парадным маршем. И тогда они поняли, что мы там, потому что ребята отработали по ним. Они шли двоечками, троечками пешими. Несколько групп», – рассказал Кобылкин. Он уточнил, что активное применение вооружения позволило предотвратить продвижение противника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские войска потеряли значительное количество личного состава при попытках удержать Муравку. Российские войска освободили Муравку в ДНР и запорожскую Новоивановку.

    22 сентября 2025, 07:17 • Новости дня
    Бойцы «Днепра» уничтожили группу спецназа ГУР Украины под Запорожьем

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В населенном пункте Малые Щербаки бойцы пятой роты 391-го полка 19-й дивизии «Днепра» уничтожили около восьми спецназовцев ГУР Украины, несмотря на численное преимущество противника, рассказал боец подразделения с позывным «Увар».

    По его словам, бойцы пятой роты 391-го полка 19-й дивизии группировки российских войск «Днепр» уничтожили численно превосходящую группу спецназа ГУР Украины, передает РИА «Новости». «Увар» рассказал, что бой произошел в районе населённого пункта Малые Щербаки в Запорожской области.

    По словам «Увара», российская разведка выявила передвижение противника, после чего двое бойцов отправились для подтверждения данных, а затем к ним присоединилась группа штурмовиков. «Мы встретили наших пацанов и пошли зачищать. Подготовка была у них (ГУР) хорошая. Закидывали гранаты в подвал. Они их выкидывали обратно. Не из пугливых были. Бой длился не особо долго. Часа два. Их было около десяти человек. Нас было восемь человек. И еще неизвестно, сколько убежали», – рассказал «Увар».

    Он добавил, что в разгар боя украинскому спецназу удалось вызвать поддержку ударных дронов для прикрытия отхода, а по российским позициям начали работать артиллерия, минометы и FPV-дроны. Несмотря на это, российские бойцы потерь не понесли. После боя были осмотрены тела противника, на которых обнаружили шевроны и нашивки с обозначением «ГУР МО Украины».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения ВСУ потеряли элитный спецназ при попытке форсировать Днепр. Оператор БПЛА предотвратил атаку украинской диверсионной группы. Морпехи «Днепра» уничтожили украинскую ДРГ на Тендровской косе.

    22 сентября 2025, 06:44 • Новости дня
    Группировка «Север» продвинулась на новых участках в Сумской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска смогли продвинуться в лесах у Варачино и Синельниково, заняли восемь зданий на левобережье Волчанска и захватили ценные военные трофеи.

    Военные действия группировки «Север» 21 сентября проходили в Харьковской и Сумской областях, передает Telegram-канал «Северный ветер». На правом фланге Сумского направления морпехи продвинулись на 200 метров в лесах возле Варачино, закрепившись на новых рубежах. Противник предпринял четыре контратаки, все оказались безуспешными: две у Степового (Ленинское), по одной у Андреевки и Юнаковки. В результате было взято в плен пять украинских военных.

    В Сумской области отмечается снижение укомплектованности 80 отдельной штурмовой бригады ВСУ до 40%, особенно ощущается нехватка офицеров. На Теткинском и Глушковском участках существенных изменений не произошло, противник не проявлял активности.

    На Харьковском направлении, несмотря на ожесточенное сопротивление ВСУ, «Северяне» продвигались в лесу западнее Синельниково и наносили удары по блокированным украинским частям. За сутки противник дважды пытался деблокировать окруженные в лесу группы, но был вынужден отступить с потерями. На левобережье Волчанска штурмовые группы овладели восемью техническими зданиями, общее продвижение составило до 100 метров.

    На участке Меловое-Хатнее продвижение составило до 500 метров за сутки, взято в плен шесть украинских военнослужащих. В Липцах артиллерия и FPV-дроны уничтожили огневые точки ВСУ, гаубицу «Мста-Б» и миномет. На Великобурлукском направлении уничтожен танк Т-72 и три пикапа.

    Общие потери противника за сутки превысили 210 человек, из них свыше 110 в Сумской и более 100 в Харьковской области. В плен попали 11 украинских военных. Среди уничтоженной техники: САУ 2С3 «Акация», гаубицы, минометы, БпЛА, антенны связи, склады ГСМ и материальных средств, станции Starlink.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бойцы группы «Северяне» пресекли попытку боевиков ВСУ прорваться в Брянскую область. Командиры ВСУ в населенном пункте Юнаковка угрожали своим подчиненным обстрелом с использованием FPV-дронов. Украинские военные пытались вернуть утраченные позиции в Сумской области, но безуспешно.

    22 сентября 2025, 07:45 • Новости дня
    Марочко сообщил об улучшении позиций ВС России у Ямполя и Кременной

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На краснолиманском направлении за последнюю неделю российские войска добились тактических успехов, заняв более выгодные позиции у Ямполя и Серебрянского лесничества, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, российские вооруженные силы за прошедшую неделю улучшили свое положение в районах Ямполя Донецкой Народной Республики и Серебрянского лесничества у Кременной Луганской Народной Республики, передает ТАСС. Марочко сообщил, что на этом участке фронта основные усилия войск были сосредоточены на закреплении ранее достигнутых результатов и нанесении групповых ударов по позициям украинских формирований.

    По словам Марочко, на западных рубежах ЛНР продолжались задачи по проведению спецоперации, включая удары по объектам ВСУ, пунктам временной дислокации, а также по националистам и иностранным наемникам. Он отметил, что в течение недели на линии боевого соприкосновения наблюдались позитивные изменения именно в районах Ямполя и Серебрянского лесничества.

    Эксперт подчеркнул, что украинские войска на этом направлении в основном занимались обороной и попытками удержать позиции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Герасимов заявил, что российские войска наступают на всех направлениях в зоне спецоперации на Украине. Власти ДНР сообщили о прорыве обороны ВСУ в Ямполе. Российские военные прорвали оборону и вошли в Ямполь в ДНР.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации