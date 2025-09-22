Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, российские военные успешно отразили атаку солдат ВСУ в районе населённого пункта Ольговское в Запорожской области, передает РИА «Новости». «Тимоха» добавил, что бойцы ВСУ проявили необычное поведение во время боя, что вызвало подозрения у российских военных.

По словам российского военнослужащего, противник после потери опорного пункта попытался его вернуть, атаковав по центру и левому флангу. «Мы заняли опорный пункт противника. Через некоторое время они пошли в атаку по центру поля и по левому флангу. Шли прямо по полю, как будто без эмоций, без чувств, пытаясь выбить нас с этого опорного пункта», – рассказал он.

Атака ВСУ оказалась неудачной: украинские военные понесли потери и были вынуждены отступить. Боец отметил, что некоторые атакующие не смогли покинуть поле боя. Он предположил, что противник мог находиться под воздействием наркотических веществ, так как, по его словам, шли «как будто просто без страха. Без эмоций. Просто шли и шли».

Минобороны России 15 сентября сообщило об освобождении Ольговского в Запорожской области в ходе наступления группировки войск «Восток».

Как писала газета ВЗГЛЯД, военные медики ВСУ подсаживали солдат на амфетамин. Латиноамериканские наемники наладили сбыт наркотиков среди военнослужащих ВСУ. Дмитрий Медведев предложил США бороться с деятельностью латиноамериканских наркокартелей в Киеве.