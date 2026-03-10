Tекст: Мария Иванова

Подразделения группировки «Север» нанесли поражение живой силе и технике механизированной и десантно-штурмовой бригад ВСУ около Мирополья, Максимовщины, Новой Сечи и Ястребиного в Сумской области, говорится в канале Max Минобороны.

А в Харьковской области нанесено поражение подразделениям трех механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и пограничного отряда погранслужбы Украины возле Верхней Писаревки, Мартового и Бузово.

Потери ВСУ при этом составили до 240 военнослужащих, три бронемашины и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены две станции РЭБ, два склада боеприпасов и семь складов матсредств.

В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах Александровки, Паламаревки Харьковской области, Красного Лимана, Святогорска и Лозового Донецкой народной республики (ДНР).

Потери противника составили свыше 190 военнослужащих, две бронемашины и четыре артиллерийских орудия. Уничтожены американская станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и три склада с боеприпасами.

Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной, штурмовой и горно-штурмовой бригад ВСУ рядом со Славянском, Краматорском, Кривой Лукой, Пискуновкой и Константиновкой ДНР, отчитались в Минобороны.

Противник потерял более 145 военнослужащих, два мериканских бронетранспортера Stryker и бронемашину MaxxPro, а также четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены склад боеприпасов и шесть складов матсредств.

Подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных, егерской, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригадам морской пехоты, теробороны и нацгвардии у Новоалександровки, Гришино, Белицкого, Золотого Колодезя ДНР и Новопавловки Днепропетровской области.

Потери украинских вооруженных формирований при этом составили до 325 военнослужащих и три бронемашины. Уничтожены две станции РЭБ, перечислили в Минобороны.

Подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям двух механизированных, двух штурмовых бригад и пяти штурмовых полков ВСУ поблизости от Комсомольского, Воздвижевки Запорожской области, Старокасьяновского, Добропасово и Кривобоково Днепропетровской области.

При этом противник потерял более 300 военнослужащих, две бронемашины и 155-мм гаубицу М777 производства США, отчитались в Минобороны.

Кроме того за сутки ВКС России сбили украинский самолет Су-27.