Арбатова: В искусственный интеллект загружен сексистский мир

Tекст: Татьяна Косолапова

На международной конференции «Женщины и будущее науки» в Лондоне обратили внимание на то, что новые системы ИИ, влияющие на всю жизнь общества, полностью создаются мужчинами и демонстрируют мужское мышление. Участницы отметили, что это ставит под большую угрозу будущее женщин в мире цифровых технологий и искусственного интеллекта.

«На настоящий момент искусственный интеллект представляет собой то, что в него загружено, и редко проявляет опасную самостоятельность. А загруженный в него мир, безусловно является сексистским», – говорит Арбатова.

Она подчеркивает, что по данным исследования российского сервиса Брейни, занимающегося нейродиагностикой и профориентацией, у мальчиков и девочек подросткового возраста различаются профессиональные интересы. И среди выбравших сферу IT 63% мальчиков и 22,2% девочек, несмотря на то, что данная работа не связана с поднятием тяжестей и вредом для здоровья.

«Проблема в престиже и высоких окладах в сфере IT, а общество на бессознательном уровне ориентирует мальчиков на экспансию подобных областей. И потому в списке Форбса, среди богачей, заработавших деньги в IT, пока нет ни одной женщины. Безусловно, это болезнь роста, но равноправие наступит и здесь, женщины постепенно завоюют эту сферу и оттеснят мужчин», – с уверенностью заключила собеседница.

Ранее ученые Кембриджского университета изучили поведение игрушек с искусственным интеллектом и пришли к выводу, что они опасны для детей. Специалисты выявили у роботов эмоциональные сбои в общении с малышами и отсутствие четких правил безопасности.