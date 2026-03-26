Рютте: Вопроса вступления Украины в НАТО нет в повестке

Рютте заявил о переносе вступления Украины в НАТО

Tекст: Тимур Шайдуллин

Вступление Украины в НАТО сейчас не рассматривается, заявил генеральный секретарь альянса Марк Рютте на пресс-конференции. По его словам, вопрос о членстве обсуждался на саммите в 2024 году, однако пока не получил единогласной поддержки среди всех стран-участниц, пишет ТАСС.

Рютте отметил: «Существует путь Украины в НАТО, согласованный на саммите в 2024 году. Этот путь займет время, поскольку некоторые союзники пока не поддерживают членство. Поэтому это не стоит на повестке дня сейчас. Вместо этого мы работаем над гарантиями безопасности после прекращения огня или мирного соглашения».

Ранее генсек НАТО исключил участие альянса в операции против Ирана.

До этого премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что российская сторона с самого начала ясно дала понять: продвижение НАТО к границам России и принятие Украины в альянс станет причиной войны.

Между тем сам украинский лидер Владимир Зеленский отмечал, что Украина ни при одном из современных руководителей США не рассматривалась Вашингтоном как будущий член НАТО.