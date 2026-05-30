Reuters: Богатейшие семьи мира сократили вложения в доллары
СМИ сообщили о снижении доли доллара в портфелях богатейших семей планеты, в качестве причин эксперты называют геополитическую нестабильность и растущий госдолг США.
Богатейшие семьи мира начали активно сокращать вложения в доллары США на фоне геополитической неопределенности и увеличения государственного долга Штатов. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на исследование швейцарского банка UBS.
Почти две трети семейных офисов пришли к выводу о чрезмерной зависимости своих активов от американской валюты. Стратег UBS Максимилиан Кункель отметил, что многие уже пересмотрели структуру инвестиционных портфелей, ожидая ослабления доверия к доллару в течение года.
В будущем инвесторы намерены увеличить долю акций развивающихся рынков и инфраструктурных активов. «Впервые мы ощущаем, что семейные офисы стремятся к укреплению своих позиций в Азиатско-Тихоокеанском регионе и в определенной степени в Западной Европе», – заявил исполнительный директор UBS Бенджамин Кавалли.
Он добавил, что тенденция к дедолларизации затрагивает в основном зарубежные капиталы, однако признаки этого процесса наблюдаются и среди американских семейных офисов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, доля американской валюты в мировых резервах опустилась до сорока процентов. Десятки центральных банков захотели пересмотреть свои финансовые потоки в пользу золота и евро. Крупные инвесторы массово начали избавляться от доллара и американских активов.