Доля доллара в валютных резервах мира упала до 40%

Доля доллара в резервах мира упала до минимума за 20 лет

Tекст: Мария Иванова

Доля доллара США в мировых валютных резервах опустилась до 40%, что стало минимальным значением за последние два десятилетия, пишет ТАСС со ссылкой на аналитический ресурс The Kobeissi Letter.

Аналитики отмечают: «Доллар США сейчас составляет около 40% мировых валютных резервов – это самый низкий показатель как минимум за 20 лет».

За минувшие шесть лет доля американской валюты в резервах уменьшилась на 18 процентных пунктов. Одновременно заметно выросла доля золота – на 12 пунктов, до 28%, что стало рекордом с начала 1990-х. Теперь золото занимает большую часть мировых резервов, чем евро, иена и фунт стерлингов, вместе взятые.

The Kobeissi Letter подчеркивает, что центробанки стремятся к диверсификации активов и активно накапливают золото, уходя от американской валюты. За 2025 год золото подорожало на 65% – это самый высокий годовой прирост с 1979 года, тогда как индекс доллара упал на 9,4%, что стало худшим результатом за восемь лет.

Главный экономист «Эксперт РА» Антон Табах пояснил, что снижение доли доллара – давно идущий процесс. Он связал эту тенденцию с рисками госдолга США и опасениями по поводу кредитного качества, добавив, что рост доли золота обусловлен как переоценкой, так и реальным увеличением резервов.

Табах отметил, что центробанки также рассматривают вложения в региональные валюты для диверсификации, однако сталкиваются с проблемой ограниченного объема и глубины этих рынков.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что России необходимо искать другие международные инструменты расчетов после ограничения доступа к доллару из-за политики США в финансовой сфере. Глава Банка России Эльвира Набиуллина при этом в декабре отмечала, что расчеты между Россией и рядом партнеров все чаще проходят в национальных валютах, а доля рубля в экспорте уже приблизилась к 57%.

14 января стоимость фьючерса на золото обновила исторический максимум.