Бойцам СВО разрешили получать аттестат без сдачи ЕГЭ

Минпросвещения: Участники СВО смогут получить аттестат без сдачи ЕГЭ

Tекст: Тимур Шайдуллин

Бойцы Вооруженных сил России смогут получить аттестат без сдачи ЕГЭ, при этом за ними сохраняется право пройти экзамен для дальнейшего поступления в высшие учебные заведения.

«Введение промежуточной аттестации гарантирует, что каждый участник СВО получит документ об образовании вовремя и без каких-либо препятствий», – заявил ТАСС эксперт Минпросвещения Иван Бондюков.

По словам специалиста, нововведение призвано снизить психологическую нагрузку на военнослужащих, которые сейчас завершают свое обучение.

Как писала газета ВЗГЛЯД, выпускникам школ в приграничных регионах также разрешили получать аттестаты без обязательной сдачи единого госэкзамена.

Ранее сообщалось, что участники спецоперации имеют право на поступление в государственные вузы по отдельной десятипроцентной квоте. До этого Госдума одобрила законопроект о бесплатном втором среднем профессиональном образовании для ветеранов боевых действий.