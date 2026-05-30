Бойцам СВО разрешили получать аттестат без сдачи ЕГЭ

Минпросвещения: Участники СВО смогут получить аттестат без сдачи ЕГЭ
Завершающие обучение участники СВО получили право на прохождение промежуточной аттестации и выдачу документа об образовании без обязательной сдачи единого государственного экзамена ЕГЭ, пояснили в Минпросвещения.
Бойцы Вооруженных сил России смогут получить аттестат без сдачи ЕГЭ, при этом за ними сохраняется право пройти экзамен для дальнейшего поступления в высшие учебные заведения.
«Введение промежуточной аттестации гарантирует, что каждый участник СВО получит документ об образовании вовремя и без каких-либо препятствий», – заявил ТАСС эксперт Минпросвещения Иван Бондюков.
По словам специалиста, нововведение призвано снизить психологическую нагрузку на военнослужащих, которые сейчас завершают свое обучение.
Как писала газета ВЗГЛЯД, выпускникам школ в приграничных регионах также разрешили получать аттестаты без обязательной сдачи единого госэкзамена.
Ранее сообщалось, что участники спецоперации имеют право на поступление в государственные вузы по отдельной десятипроцентной квоте. До этого Госдума одобрила законопроект о бесплатном втором среднем профессиональном образовании для ветеранов боевых действий.