Госдума одобрила закон ЕР о праве ветеранов СВО на бесплатное второе образование

Tекст: Елизавета Шишкова

Госдума приняла в первом чтении законопроект «Единой России» о предоставлении бесплатного второго среднего профессионального образования участникам спецоперации, боевых действий, а также сотрудникам силовых структур, выполняющим специальные задачи в зоне СВО или на прилегающих территориях, передает сайт ЕР.

Поправки вносятся в статью 68 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». Новые нормы распространяются на военнослужащих, добровольцев, мобилизованных, а также сотрудников силовых структур независимо от того, в каком подразделении они служили и какой контракт заключали.

Первый замруководителя фракции в Госдуме Дмитрий Вяткин отметил: «Право на получение второго среднего профессионального образования предоставляется независимо от подразделения и контракта, который подписан. Это военнослужащие, добровольцы, мобилизованные, сотрудники силовых структур. Поступление будет льготным, как и получение первого среднего профессионального образования».

Дополнительно поясняется, что льготное поступление возможно при необходимости освоения новой профессии или переквалификации и реализуется в рамках утвержденных квот. Ирина Белых из комитета по просвещению подчеркнула, что правительство поддерживает инициативу, добавив, что закон поможет бывшим военным быстрее адаптироваться к мирной жизни и поддерживать достойный уровень жизни.