Путин подчеркнул необходимость повышения доступности медицины во всех регионах

Tекст: Ольга Иванова

Качество и доступность медицинской помощи должны повышаться на всей территории России, заявил президент Владимир Путин, передает ТАСС. Он подчеркнул важность равного доступа к здравоохранению для всех граждан, вне зависимости от их места жительства.

Президент выступил с этим заявлением во время церемонии открытия новых объектов здравоохранения в различных регионах страны. По его словам, модернизация и развитие медицинской инфраструктуры должны происходить в каждом регионе, чтобы жители могли получать своевременную и качественную помощь.

Путин отметил, что реализация этих задач – одна из приоритетных целей государства, и «качество и доступность медицинской помощи должны улучшаться по всей территории нашей большой страны».

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин открыл новые медицинские объекты по видеосвязи в четырех регионах.

Глава государства отметил важность учета потребностей в социальной инфраструктуре, в том числе медицинских учреждениях, при формировании градостроительной политики.