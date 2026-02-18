Да, мы не ожидали, что нынешний этап многовековой войны так затянется. Но мы обрели и обретаем соборное самостоянье, братство и взаимопомощь. Пусть эти навыки останутся с нами и в мирное время.9 комментариев
Путин подчеркнул необходимость повышения доступности медицины во всех регионах
Президент России Владимир Путин акцентировал внимание на важности повышения качества и доступности медицинской помощи для жителей всех регионов страны.
Качество и доступность медицинской помощи должны повышаться на всей территории России, заявил президент Владимир Путин, передает ТАСС. Он подчеркнул важность равного доступа к здравоохранению для всех граждан, вне зависимости от их места жительства.
Президент выступил с этим заявлением во время церемонии открытия новых объектов здравоохранения в различных регионах страны. По его словам, модернизация и развитие медицинской инфраструктуры должны происходить в каждом регионе, чтобы жители могли получать своевременную и качественную помощь.
Путин отметил, что реализация этих задач – одна из приоритетных целей государства, и «качество и доступность медицинской помощи должны улучшаться по всей территории нашей большой страны».
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин открыл новые медицинские объекты по видеосвязи в четырех регионах.
Глава государства отметил важность учета потребностей в социальной инфраструктуре, в том числе медицинских учреждениях, при формировании градостроительной политики.