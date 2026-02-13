Рябков: Россия уже начала оказывать Кубе материальную помощь

Замглавы МИД Рябков: Россия уже начала оказывать материальную помощь Кубе

Tекст: Дарья Григоренко

«С Кубой мы, безусловно, солидарны и будем ей помогать, в том числе материально. Это уже делается», – подчеркнул дипломат, передает ТАСС.

Рябков отметил, что Москва готова и дальше поддерживать Кубу, однако, по его словам, речь идет о действиях на индивидуальной основе, а не о совместных мерах со стороны БРИКС. Он подчеркнул, что ситуация может измениться в зависимости от дальнейшего развития событий.

Замминистра добавил, что кроме России поддержку Гаване оказывают и другие партнеры по БРИКС, в частности Китай, исходя из своих возможностей. По его словам, все участники делают максимум возможного для Кубы.

Рябков также заявил о продолжающемся сильном давлении со стороны США на Кубу. По его мнению, Вашингтон действует в рамках обновленной «доктрины Монро» и применяет противозаконные методы, нарушая международное право.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия рассчитывает на урегулирование всех проблем вокруг блокады Кубы путем конструктивного диалога с США.

Накануне Россия решила отправлять нефть на Кубу в качестве гуманитарной помощи.