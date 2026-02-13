Участник «Боевого кадрового резерва» получил должность в фонде «Защитники Отечества»

Участник «Боевого кадрового резерва» Аполонов получил должность в фонде «Защитники Отечества»

Tекст: Валерия Городецкая

Это уже второе назначение по итогам программы «Боевой кадровый резерв», которая помогает ветеранам спецоперации на Украине реализовать себя после службы, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале.

Аполонов с 2018 года служил по контракту в Минобороны, а в 2022 году вместе со своим подразделением отправился в зону СВО. В ходе боевых действий он получил тяжелое ранение и был награжден медалью «За отвагу». После возвращения он активно помогает ветеранам СВО и их семьям, а также хорошо понимает потребности людей и умеет выстраивать диалог с различными группами.

Во время стажировки в фонде он занимал позицию социального координатора, поддерживал семьи защитников, в том числе тех, чьи близкие пропали без вести или погибли. Одним из его поступков стало сопровождение дочери военнослужащего, погибшего в зоне спецоперации, на первую линейку в День знаний.

В процессе обучения в программе «Боевой кадровый резерв» Аполонов проявил значительный профессиональный рост, ответственность и готовность брать на себя новые задачи. Во время встречи в «Конторе пароходства» он честно поделился личным опытом, рассказав, как в детстве спас мальчика, провалившегося под лед, что стало для многих участников встречи ярким примером личной отваги.

В прошлом году фонд «Защитники Отечества» трудоустроил более 66% обратившихся ветеранов СВО.