Мишустин сообщил о росте числа врачей в России
В 2024-2025 годах в стране увеличилось число врачей, а также фельдшеров и медсестер, что позитивно сказалось на доступности медицинской помощи, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
Количество врачей в России за последние годы увеличилось, передает РИА «Новости». Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин во время отчета правительства в Госдуме.
По его словам, «у нас в последние годы количество врачей выросло. У нас примерно на 12,5 тыс. больше врачей стало в 2024-2025 годах». Мишустин также отметил, что к 2025 году ожидается увеличение числа фельдшеров и медсестер примерно на 7,5 тыс. человек.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия за последние пять лет выделила на проект модернизации первичного звена здравоохранения 586,8 млрд рублей. Владимир Путин заявил о необходимости повышения качества и доступности медицинской помощи для жителей всех регионов страны.