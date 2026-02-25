У меня среди читателей есть немало тех, кто переводит деньги на помощь военным втайне от родных. Есть друзья, которые даже лайки не ставят под моими текстами о помощи военным и мирным, и просят не говорить другим, что помогают. «Меня не поймут».5 комментариев
Названо количество установивших самозапрет на кредиты россиян
Более 24 млн россиян оформили на госуслугах самозапрет на получение кредитов
Число россиян, установивших самозапрет на кредиты, превысило 24 млн, что свидетельствует о высокой популярности антимошеннических сервисов среди граждан, отметили в правительстве.
Более 24 млн граждан России оформили самозапрет на получение кредитов и займов. Вице-премьер Дмитрий Григоренко сообщил, что также свыше одного миллиона человек воспользовались возможностью установить самозапрет на оформление новых сим-карт через портал госуслуг, пишут РИА «Новости».
Григоренко отметил, что такие показатели свидетельствуют о высокой востребованности антимошеннических сервисов и активном использовании их россиянами. По его словам, спрос на подобные меры продолжает расти.
Вице-премьер напомнил, что в Госдуму уже внесен второй пакет антимошеннических мер, и он принят в первом чтении. Новый пакет предусматривает дополнительные инструменты защиты, включая возможность сообщать о мошенничестве через портал госуслуг.
Как писала газета ВЗГЛЯД, по данным Центробанка, благодаря этим мерам число случаев кредитного мошенничества снизилось на 40 %.
Ранее рекордное число самозапретов на кредиты россиян достигло 17 млн в конце ноября 2025 года. А в МВД России заявили, что принципы финансовой обороны не изменились, а сложные пароли и аутентификация продолжают помогать защищаться от мошенников.