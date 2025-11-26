Григоренко сообщил о рекордном числе самозапретов на кредиты россиян

Tекст: Елизавета Шишкова

Во время правительственного часа в Совете Федерации вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко заявил, что на данный момент 17 млн россиян самостоятельно оформили запрет на получение кредитов, передает РИА «Новости».

Он отметил, что это действительно «сумасшедшие» цифры, подчеркнув небывалые масштабы распространения услуги.

Сервис самозапрета на получение кредитов доступен на портале «Госуслуги» с 1 марта. Услуга позволяет как полностью ограничить доступ к потребительским займам, так и установить частичные запреты, например, только на оформление дистанционных займов.

Григоренко также сообщил, что правительство завершило работу над вторым пакетом мер по защите граждан от онлайн-мошенничества. «Планируется, что в ближайшее время инициатива будет внесена на рассмотрение депутатов», – отметил он.

Вице-премьер добавил, что с момента запуска сервисом «жизненная ситуация» для поступления в вузы воспользовались почти 10 млн россиян, а опцией защиты от мошенников – около 3 млн пользователей. Сейчас в России функционирует более 40 федеральных и более 300 региональных сервисов «жизненная ситуация».

Ранее в МВД России напомнили, что принципы финансовой обороны остаются прежними с появлением новых технологий, а сложные пароли и аутентификация помогают защищаться от мошенников.

Мошенники используют разные схемы для общения с россиянами всех возрастов, подбирая стиль разговора и причины для контакта под конкретную жертву.

Центральный банк России обнародовал новый список признаков мошеннических переводов, который вступит в силу с 1 января 2026 года.