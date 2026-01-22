Мухаммед Реза Пехлеви очень хотел встать в один ряд с великими правителями прошлого – Киром, Дарием и Шапуром. Его сын, Реза Пехлеви, претендует на иранский трон сейчас. Увы, люди в самом Иране воспринимают его внуком самозванца и узурпатора и сыном авантюриста.4 комментария
Врачи рекомендовали отказаться от прогулок с детьми в морозы
В связи с приближающимися морозами до минус 33 градусов в Подмосковье, медики рекомендуют ограничить прогулки с детьми до максимум 15 минут на улице.
В Научно-исследовательском клиническом институте детства врачи рекомендуют по возможности отказаться от прогулок с детьми или существенно ограничить время пребывания на улице, передает телеканал 360.
Директор института Нисо Одинаева уточнила: «При температуре ниже минус 25 °C прогулки для детей дошкольного и младшего школьного возраста не рекомендованы. Это связано с высоким риском переохлаждения, обморожений и респираторных осложнений». Если появится необходимость выйти на улицу, врачи советуют ограничиться 10–15 минутами.
Для защиты ребенка специалисты советуют использовать принцип трех слоев одежды: первый – термобелье или хлопковое белье для отвода влаги, второй – утеплитель из флиса или шерсти, третий – верхняя одежда, защищающая от ветра и влаги. Особое внимание следует уделять защите головы, шеи, рук и ног: обязательны шапка, шарф, перчатки и теплая обувь.
Важно, чтобы одежда не была тесной, чтобы не нарушалось кровообращение. Также необходимо следить, чтобы ребенок не вспотел дома, так как влажная кожа на морозе быстро замерзает. Перед выходом на улицу рекомендуется наносить на лицо ребенка специальный зимний детский крем, чтобы избежать обветривания, обморожения и пересушивания кожи.
