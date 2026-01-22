Москвичам пообещали снежный и морозный четверг

Tекст: Дмитрий Зубарев

В четверг москвичей ожидает облачная погода с небольшим снегом и гололедицей, передает ТАСС. На сайте Гидрометцентра России уточняется, что температура воздуха в столице днем будет от минус 10 до минус 8 градусов, а в ночь на пятницу может похолодать до минус 15 градусов.

Синоптики предупреждают жителей Москвы о северо-восточном ветре со скоростью от 5 до 10 метров в секунду. Атмосферное давление сохранится на уровне около 754 миллиметров ртутного столба.

В Подмосковье температура в четверг будет от минус 11 до минус 6 градусов. Ночью в пятницу ожидается похолодание до минус 17 градусов, также возможен небольшой снег.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Камчатском крае зафиксировали самые высокие сугробы в России.

Южный циклон пришел в Москву и принес снегопады.

МЧС Камчатки перевели в режим повышенной готовности из-за циклона.