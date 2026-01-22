Никакого общеевропейского сопротивления Трампу по вопросу Гренландии нет. Никакой общеевропейской гибкой позиции по Украине (которая смогла бы вернуть Европе субъектность хотя бы в этом пункте) тоже нет.3 комментария
Москвичам пообещали снежный и морозный четверг
Облачная погода, местами небольшой снег, гололедица и температура до минус 10 градусов ожидаются в Москве в четверг, сообщается на сайте Гидрометцентра России.
В четверг москвичей ожидает облачная погода с небольшим снегом и гололедицей, передает ТАСС. На сайте Гидрометцентра России уточняется, что температура воздуха в столице днем будет от минус 10 до минус 8 градусов, а в ночь на пятницу может похолодать до минус 15 градусов.
Синоптики предупреждают жителей Москвы о северо-восточном ветре со скоростью от 5 до 10 метров в секунду. Атмосферное давление сохранится на уровне около 754 миллиметров ртутного столба.
В Подмосковье температура в четверг будет от минус 11 до минус 6 градусов. Ночью в пятницу ожидается похолодание до минус 17 градусов, также возможен небольшой снег.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Камчатском крае зафиксировали самые высокие сугробы в России.
Южный циклон пришел в Москву и принес снегопады.
МЧС Камчатки перевели в режим повышенной готовности из-за циклона.