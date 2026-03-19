Очевидно, цель Израиля – не в обретении новых территорий, а в обеспечении выживания в рамках уже имеющихся территорий и в условиях полностью враждебного окружения. Цель Израиля – не непрерывная война, цель – ослабление и разобщение противника, а война – средство.
Ложное модельное агентство обмануло москвичей на 20 млн рублей
Правоохранители пресекли деятельность группы аферистов, похищавших деньги граждан под предлогом трудоустройства в модельной индустрии и дорогостоящего обучения, сообщили в МВД.
Злоумышленники арендовали офисы на Кожевнической улице и в Малом Кисельном переулке, сообщается на сайте МВД Медиа.
Официальный представитель ведомства Ирина Волк пояснила, что реклама лжеагентства распространялась в Сети. «Будущим моделям предлагалось пройти обучение в профильной академии, что якобы должно было стать первым шагом к успешной карьере», – отметила она.
Для начала работы требовалось оплатить курсы, после чего аферисты обещали заключить трудовой договор с агентством. Однако соучастники не выполняли взятые на себя обязательства, а полученные средства тратили по своему усмотрению.
Следователи возбудили 112 уголовных дел по статье о мошенничестве, которые сейчас соединены в одно производство. По предварительным подсчетам, общий ущерб от действий преступной группы превышает 20 млн рублей.
В результате оперативных мероприятий полицейские задержали подозреваемых, которым уже предъявлены обвинения. Предполагаемому организатору суд избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий, а семеро сообщников находятся под подпиской о невыезде.
Ранее суд признал основательницу модельного агентства Елену Шерипову виновной в мошенничестве в отношении 159 граждан. Эксперт Алексей Вербицкий предупредил о распространенной схеме аферистов с навязыванием кредитов на создание портфолио.
До этого полиция задержала сотрудников другого лжемодельного агентства за хищение свыше 10 млн рублей под предлогом трудоустройства.