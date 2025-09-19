Эксперт предупредил о мошенниках среди модельных агентств России

Эксперт Вербицкий сообщил о схемах вымогательства в фейковых модельных агентствах

Tекст: Елизавета Шишкова

О схемах мошенников, действующих под видом модельных агентств, рассказал эксперт HFM «Помощь и поддержка девушек-моделей» Алексей Вербицкий, передает Газета.Ru. По его словам, злоумышленники находят девушек в соцсетях и торговых центрах, осыпают комплиментами и убеждают в уникальности внешности. Следующий шаг – приглашение на бесплатный кастинг или тестовую съемку в солидном офисе с демонстрацией поддельного сайта.

На встрече мошенники используют давление временем и предлагают создать портфолио только у своих специалистов, выставляя цену в десятки тысяч рублей. После оплаты интерес к девушке пропадает, а иногда пострадавшие даже берут кредиты на эти услуги. Кроме финансового ущерба, существует риск угрозы безопасности при съемках в закрытых помещениях без сопровождения взрослых.

Далее девушкам навязывают некачественные и платные курсы, обещая продвижение и размещение анкеты в клиентской базе, которая на деле фиктивна. Самым опасным моментом эксперт назвал подписание договора, по которому модель становится должником агентства. Оспорить такие документы почти невозможно, потому что они оформлены как оказание услуг.

Финансовые потери – не единственная проблема. Вербицкий отметил, что у девушек страдает самооценка, возникают депрессии и разочарования после отказа агентства от сотрудничества. Эксперт рекомендует не оплачивать портфолио и услуги, а договоры забирать домой для изучения с родителями или юристом. Подлинные агентства получают доход от заказчиков, а не с моделей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, молодой житель Пскова выманил у женщин из Петербурга около 2 млн рублей, притворяясь нуждающимся на сайтах знакомств.

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина рассказала о сборе данных школьников и студентов через боты для знакомств в Telegram.

Онлайн-покупки стали самой привлекательной сферой для мошенников, где 35% фишинговых сайтов предлагали несуществующие строительные материалы и iPhone 16 Pro Max.