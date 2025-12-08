На Украине сообщили об участии премьера Свириденко в заговоре против Ермака

Tекст: Ольга Иванова

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко входила в группу политиков, которые тайно добивались отставки главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, передает ТАСС со ссылкой на издание «Украинская правда».

Свириденко, считавшаяся ранее соратницей Ермака, теперь, по данным издания, решила дистанцироваться от него и вместе со спикером Верховной рады Русланом Стефанчуком провела тайную встречу с представителями партии «Слуга народа».

Собеседники издания рассказали, что заседание прошло в кабинете Стефанчука, где участники после обсуждения позвонили Зеленскому и коллективно заявили, что Ермака нужно отправить в отставку. «Мы набрали [Зеленского], и все по очереди объяснили, почему так думаем. Все сказали. А тут же руководство парламента, правительства, лидеры [правящей партии]. [Зеленский] не мог уже это проигнорировать», – приводит прямую речь одного из участников встречи издание.

После того как Ермак узнал о заговоре, он заблокировал ряд участников в мессенджерах и перестал отвечать на их сообщения. По информации журналистов, Ермак также предпринимал попытки инициировать уголовные дела против главы фракции «Слуга народа» Давида Арахамии, а также ряда депутатов, однако к тому времени силовые структуры уже были под контролем Арахамии.

Как отмечает издание, в случае ухода Ермака с должности влияние Арахамии и Свириденко на государственные процессы значительно вырастет. При этом сама Свириденко активно взаимодействует с парламентом, налаживая контакты с разными фракциями ради принятия бюджета на 2026 год. По оценкам собеседников из «Слуги народа», премьер строит отношения с Радой как элемент защиты и для укрепления собственных позиций в сложившейся политической ситуации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, влиятельные украинские чиновники тайно координировали действия по снятию Андрея Ермака с должности главы офиса Владимира Зеленского.

Андрей Ермак, несмотря на увольнение, сохранил не менее десяти должностей в аппарате правительства Украины.