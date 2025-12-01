Стало известно о тайных планах команды Зеленского по отставке Ермака

Окружение Зеленского создало секретный чат для смещения Ермака

Tекст: Вера Басилая

По данным издания «Украинская правда», представители высшего звена государственного управления на Украине тайно согласовывали действия по увольнению Андрея Ермака, передает ТАСС. Для этой цели они создали специальный «секретный чат», в котором обсуждали планы по отставке главы офиса Зеленского.

В чате участвовали влиятельные члены властной команды, однако полный состав до сих пор не определен, отмечает издание. Один из высокопоставленных чиновников написал в переписке: «Ничто так не радует на субботних фотографиях из кабинета Зеленского, как пустой стул справа от него».

Сообщается, что фраза стала самой популярной среди членов чата. Другой участник высказался: «Отставка Ермака была уже неизбежной реальностью. Просто он объединил против себя всех».

По информации источников, в последние две недели перед обысками, проведенными у Ермака 28 ноября, с требованием его отставки выступили спикер Верховной рады Руслан Стефанчук, министры Михаил Федоров и Денис Шмыгаль, а также его заместитель Олег Татаров. Зеленский принял решение об увольнении Ермака только после обысков и пригласил Федорова помочь с подготовкой видеообращения по этому поводу. Вечером 28 ноября появилось как само обращение, так и президентский указ об увольнении Ермака.

Собеседник из окружения Зеленского указал, что «этого не избежать», и уход Ермака поддержали депутаты, силовики, общество и иностранные партнеры. Отмечается, что находясь во главе офиса, Ермак стремился поставить на руководящие посты как можно больше своих людей, но во время кризиса никто из них его не поддержал.

Когда Ермака попросили написать заявление, он поссорился с Зеленским и устроил эмоциональный скандал, сопровождавшийся обвинениями и упреками. По словам окружения Зеленского, Ермак до последнего не верил, что его снимет глава киевского режима.

«Его больше всего вывело из себя именно это, что Зеленский его «покинул», – рассказали из окружения. Второй собеседник отметил, что «разрыв был ужасным».

Ранее НАБУ и САП провели обыски у Андрея Ермака в Киеве.

Глава офиса Зеленского Ермак подал в отставку после обысков. Ермак заявил, что не держит зла на Зеленского и отправился на передовую.

На Западе параллельное правительство Ермака сравнили с мафией.

Эксперты предположили, что Ермак может остаться серым кардиналом при Зеленском.

Газета ВЗГЛЯД писала, что отставка Ермака предрешает судьбу Зеленского.