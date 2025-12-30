Захарова пообещала «недипломатический ответ» Киеву за атаки БПЛА

Tекст: Катерина Туманова

«Это настоящий кровавый террористический режим с неонацистской прошивкой. <...> Ответы будут не дипломатическими. Пусть они не надеются», – пообещала дипломат в эфире телеканала «Россия 1».

Захарова отметила, что киевский режим начал демонстрировать отсутствие для него каких-либо ограничений. Она напомнила, как глава МИД Сергей Лавров многократно и подробно объяснял этимологию кризиса, призывая предотвратить его разрастание в катастрофу.

«И мы видим бесконечную подпитку не сотнями миллионов долларов, а десятками миллиардов долларов, которые дают уже в кредиты на многие годы вперед, и, помимо всего прочего, цементируя это всё своими собственными усилиями по милитаризации», – добавила Захарова.

Она недоумевает, как можно со стороны киевского режима так относиться к людям на Западе, которые, через ошибки и преступления предшественников решились пытаться помочь в установлении мира.

«... когда признав, что нужно стремиться к миру, они ведут сложные, непростые многоуровневые многоплановые переговоры, этот террористический отщепенец наносит подобные удары. Демонстративно», – сказала она.

Представитель МИД указала на то, что на Банковой в Киеве создается настоящая международная террористическая ячейка.

Напомним, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Украина попыталась атаковать государственную резиденцию президента России в Новгородской области.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Дональд Трамп был возмущен действиями украинских властей и отметил, что это нападение повлияет на подходы США к взаимодействию с Владимиром Зеленским. Ушаков также сообщил, что Владимир Путин заявил Трампу о готовности к жесткому ответу на действия Киева.