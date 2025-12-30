Вместо опоры на православие и традиционные конфессии режиссер Владимир Бортко призывает внедрить в стране новую искусственную антирелигиозную идеологию, по принципу радикальных реформ в духе ранней советской власти.28 комментариев
Захарова пообещала «не дипломатический ответ» Киеву за атаки БПЛА
Захарова пообещала «недипломатический ответ» Киеву за атаки БПЛА
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «террористическим режимом» киевское руководство, подчеркнув, что на его атаки БПЛА Москва ответит, но на этот раз не дипломатически.
«Это настоящий кровавый террористический режим с неонацистской прошивкой. <...> Ответы будут не дипломатическими. Пусть они не надеются», – пообещала дипломат в эфире телеканала «Россия 1».
Захарова отметила, что киевский режим начал демонстрировать отсутствие для него каких-либо ограничений. Она напомнила, как глава МИД Сергей Лавров многократно и подробно объяснял этимологию кризиса, призывая предотвратить его разрастание в катастрофу.
«И мы видим бесконечную подпитку не сотнями миллионов долларов, а десятками миллиардов долларов, которые дают уже в кредиты на многие годы вперед, и, помимо всего прочего, цементируя это всё своими собственными усилиями по милитаризации», – добавила Захарова.
Она недоумевает, как можно со стороны киевского режима так относиться к людям на Западе, которые, через ошибки и преступления предшественников решились пытаться помочь в установлении мира.
«... когда признав, что нужно стремиться к миру, они ведут сложные, непростые многоуровневые многоплановые переговоры, этот террористический отщепенец наносит подобные удары. Демонстративно», – сказала она.
Представитель МИД указала на то, что на Банковой в Киеве создается настоящая международная террористическая ячейка.
Напомним, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Украина попыталась атаковать государственную резиденцию президента России в Новгородской области.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Дональд Трамп был возмущен действиями украинских властей и отметил, что это нападение повлияет на подходы США к взаимодействию с Владимиром Зеленским. Ушаков также сообщил, что Владимир Путин заявил Трампу о готовности к жесткому ответу на действия Киева.